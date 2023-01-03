ASELSAN, milli hava platformlarını görünmez hale getiriyor

Tam Boyutta Gör

Savunma sanayi ürünlerinin aerodinamik yapısı ve malzemeleri değiştirilerek radardaki görünürlüğü düşürülebiliyor. Radar soğurucu teknolojiler ve düşük görünürlük konusunda ASELSAN'ın çeşitli çalışmaları mevcut. ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, milli platformların radarda görünürlüğünün düşürülmesine yönelik çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

ASELSAN’ın geliştirdiği RAPID isimli yazılım ile İHA, SİHA, uçak vb. hava platformlarının fiziksel yapısı, malzemesi ve boyası analiz edilerek radarda ne kadar mesafeden ve ne şekilde fark edileceği tespit ediliyor. Radarda görünürlüğünün düşürülmesi reçete oluşturuluyor. ASELSAN, reçete oluşturmakla kalmıyor aynı zamanda radar soğurucu malzeme tedariki de sağlıyor. ASELSAN tarafından kullanılan malzeme ile radar kesit alanı değerini binde biri oranda düşürülebiliyor. Milli Muharip Uçak'ın radar görünürlüğünü düşürmek için yoğun çalışmalar yapılıyor.

ASELSAN Genel Müdürü Görgün, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Bu yazılımla radar soğurmaya ihtiyaç duyulan platformların, uçaksa kanadı, mühimmatı ile ilgili bir kısmı, burnu, kuyruğu olabilir, onun analizini yapıp radarda görünmesinin en çok engellenmesi gereken kısmı nedir, bunun analizini yapabiliyoruz. Yerli ve milli, mühendislerimizin geliştirdiği, geliştirmeye de devam ettiği, yetenek kazandırdığı bir yazılımımız var.

Bundan sonra da o bölgeler için reçetenin hazırlanması ve reçeteye göre malzemelerin, boyanın tatbik edilmesi hususu var. Bunları da yine kendi analitik çalışmalarımızla yapabiliyoruz. Çok ciddi bir yetenek, iyi bir malzeme bilgisi, optimizasyon ve mühendislik bilgisi, kimya bilgisi, bilişim ve yazılım bilgisi gerektiriyor. Bunların hepsini toparladığımız bir birimimiz var. 109 adam/yıllık bir birikim ASELSAN genelinde. Tam zamanlı 25 kişi bu işe çalışıyor uzun bir süredir. Bu alanda geliştirmeleri yaparken 5 farklı üniversite ile çalışıyoruz. Boyaların, çeşitli kimyasalların geliştirilmesiyle ilgili sorumluluk verdiğimiz, hizmet alımı yaptığımız ayrıca 10'a yakın firma var. Hava, deniz ve kara platformları için bu analizleri yapabilme, saçılma yüzeylerini azaltıcı malzeme ve boyaların geliştirilmesi konusunda çok iyi ilerliyoruz. Milli Muharip Uçak için de bunu çalışıyoruz, devam ediyoruz. Diğer geliştirilen tüm insanlı, insansız platformlar için de benzer çalışmalar devam ediyor.”

Baykar, 2022 yılında 1,18 milyar dolar ihracat geliri elde etti 23 sa. önce eklendi

ASELSAN, NATO ile ortak çalışma yürütüyor

ASELSAN, radar soğurma çalışmaları konusunda küresel çapta da çalışmalar yürütüyor. NATO bünyesinde yürütülen İnsansız Muharip Hava Aracı’nın düşük görünürlük tasarım süreçlerinin geliştirilmesi projesinde Hollanda, Almanya, İspanya, İtalya, İsveç, Norveç ve Türkiye'nin yer aldığı NATO çalışma grubunda ASELSAN, ülkemizi temsil ediyor. İHA’nın model üretimi tamamlandı, radar soğurucu malzeme uygulama faaliyetleri ise devam ediyor.

ASELSAN’ın RAPID yazılımı ile saçılım merkezleri yüksek hassasiyet ile belirlenerek, radar soğurucu malzeme uygulanması gereken yerler analiz ediliyor. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığından alınan ihraç izniyle ASELSAN tarafından radar soğurucu malzeme geliştirildi. Malzemenin platformun saçılım merkezlerine uygulanması halinde radar kesit alanı değerinin binde birine düşürülebileceği gösterildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

ASELSAN milli hava platformlarını görünmez hale getiriyor