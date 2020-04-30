Assasins's Creed Valhalla tanıtıldı: İşte fragman ve çıkış tarihi

Viking temalı yeni Assassin's Creed oyunu Assassin's Creed Valhalla'nın resmi tanıtmı gerçekleştirildi. Ubisoft, oyundan sinematik bir fragman yayınladı. Ayrıca çıkış tarihi ve fiyat da belli oldu.
Yeni açılan Ubisoft Türkiye hesabından Türkçe altyazıyla paylaşılan sinematik fragman:İlginizi Çekebilir Assassin's Creed Valhalla resmen duyuruldu; fragman yarın geliyor
Assassin's Creed Valhalla'nın bu yılın sonlarına doğru Kasım-Aralık ayları gibi yayınlanacağı belirtildi. PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, PC ve Stadio platformlarında oyunseverlerle buluşacak.
Assassin's Creed serisi bildiğiniz gibi son yıllarda RPG ağırlıklı bir oyun deneyimine geçiş yapmıştı. Valhalla'da bunun bir adım öteye taşınacağı belirtiliyor. Ubisoft, tam 15 farklı stüdyonun Assassin's Creed Valhalla üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu sayı Odyssey'de yedi stüdyoydu.
Oyunun Türkiye fiyatı standart sürüm için 259 TL olacak. Uplay ve Epic Games Store'da ön siparişe açılmış durumda. Desteklenen diller arasında şu anda Türkçe görünmüyor.
Tanıtım yazısı:
Şanlı bir mücadeleye atılan Viking akıncısı Eivor olarak oyna. Erken Orta Çağ İngiltere'sini keşfederken, düşmanlar üzerine akınlar yap, yerleşimlerini genişlet, egemenliğini pekiştir.
Sakson kaleleri ve ordularına karşı efsanevi Viking akınlarını komuta et.
Müthiş silahları ustaca kullanarak Vikinglere özgü savaş tarzını deneyimle.
Assassin's Creed tarihindeki en fazla ölümcül düşman çeşitliliği ile kendine meydan oku.
Yapacağın her seçim karakterinin gelişimine etki ederken zafere giden yolu da açacak.
Norveç kıyılarından İngiltere krallıklarına uzanan bir Orta Çağ açık dünyası.
Yerleşimlerini genişleterek deneyimini kişiselleştir.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2018'de Odyssey
2020'de Valhalla
2 yıl geliştirme süreciyle çıkan ve başarılı olduğunu düşündüğüm hiçbir açık dünya oyunu yok. Assassin's Creed fragmları her zaman güzel olmuştur. Oyunları da her zaman vasat. İçlerinde bir yerlerde güzel ve eğlenceli bir 4-5 saat var ama ona ulaşmak için 20 saatlik ubisoft saçmalıklarına katlanmanız gerekiyor.