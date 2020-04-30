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    Assasins's Creed Valhalla tanıtıldı: İşte fragman ve çıkış tarihi

    Assassin's Creed Valhalla bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek. Oyunun Türkiye fiyatı 259 TL olarak açıklandı.
    1 sa.
    1,1b
    90
    10
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Assasins's Creed Valhalla tanıtıldı: İşte fragman ve çıkış tarihi
    Tam Boyutta Gör

    Viking temalı yeni Assassin's Creed oyunu Assassin's Creed Valhalla'nın resmi tanıtmı gerçekleştirildi. Ubisoft, oyundan sinematik bir fragman yayınladı. Ayrıca çıkış tarihi ve fiyat da belli oldu.

    Yeni açılan Ubisoft Türkiye hesabından Türkçe altyazıyla paylaşılan sinematik fragman:

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    Assassin's Creed Valhalla'nın bu yılın sonlarına doğru Kasım-Aralık ayları gibi yayınlanacağı belirtildi. PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, PC ve Stadio platformlarında oyunseverlerle buluşacak.

    Assassin's Creed serisi bildiğiniz gibi son yıllarda RPG ağırlıklı bir oyun deneyimine geçiş yapmıştı. Valhalla'da bunun bir adım öteye taşınacağı belirtiliyor. Ubisoft, tam 15 farklı stüdyonun Assassin's Creed Valhalla üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu sayı Odyssey'de yedi stüdyoydu.

    Oyunun Türkiye fiyatı standart sürüm için 259 TL olacak. Uplay ve Epic Games Store'da ön siparişe açılmış durumda. Desteklenen diller arasında şu anda Türkçe görünmüyor.

    Tanıtım yazısı:

    Şanlı bir mücadeleye atılan Viking akıncısı Eivor olarak oyna. Erken Orta Çağ İngiltere'sini keşfederken, düşmanlar üzerine akınlar yap, yerleşimlerini genişlet, egemenliğini pekiştir.

    Sakson kaleleri ve ordularına karşı efsanevi Viking akınlarını komuta et.
    Müthiş silahları ustaca kullanarak Vikinglere özgü savaş tarzını deneyimle.
    Assassin's Creed tarihindeki en fazla ölümcül düşman çeşitliliği ile kendine meydan oku.
    Yapacağın her seçim karakterinin gelişimine etki ederken zafere giden yolu da açacak.
    Norveç kıyılarından İngiltere krallıklarına uzanan bir Orta Çağ açık dünyası.
    Yerleşimlerini genişleterek deneyimini kişiselleştir. 



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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 20 dk.
    Bildiğin Vikings olmuş la bu.
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    DesertEagle67 (Çağrı ) 37 dk.
    Son sahnede hidden blade olmasa Assasins Creed olduğunu anlamayacaktim
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    artenis (mehmet n.) 49 dk.
    UBISOFT: Tüyü valhallaya mı dikelim ?
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    asdf_13 (Yunus Açkaya) 1 sa.
    2017'de Origins
    2018'de Odyssey
    2020'de Valhalla

    2 yıl geliştirme süreciyle çıkan ve başarılı olduğunu düşündüğüm hiçbir açık dünya oyunu yok. Assassin's Creed fragmları her zaman güzel olmuştur. Oyunları da her zaman vasat. İçlerinde bir yerlerde güzel ve eğlenceli bir 4-5 saat var ama ona ulaşmak için 20 saatlik ubisoft saçmalıklarına katlanmanız gerekiyor.
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    Rammercan ( Rammercan) 1 sa.
    Ragnar rollo bildigin vikings bu efsane olacak gibi
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    koçari (ali burak) 1 sa.
    İndirime girince alırız
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    ankserum 1 sa.
    Assassins Creed oyunları Assassin olmaktan çıktı bu bildiğin Warrior Creed oldu
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    Akbaba89 ( ***) 1 sa.
    450 lira dlcli paketi. Siz kafayı yemişsiniz
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    1084 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    assassin's creed valhalla, ubisoft ve
    3 etiket daha Assassin's Creed assassin's creed odyssey Yazılım
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