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    Assassin's Creed Mirage, beklenenden daha erken çıkacak

    Ubisoft, Assassin's Creed Mirage oyununu bekleyenler için müjdeyi verdi. Yeni Assassin's Creed oyunu daha önce açıklanan tarihten erken çıkacak.                 
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    Assassin's Creed Mirage çıkış tarihi erkene alındı Tam Boyutta Gör
    Assassin's Creed Mirage, uzun soluklu açık dünya gizlilik serisinin bir sonraki oyunu olacak. Oyuncular, ilk kez Assassin's Creed Valhalla’da görülen bir suikastçı olan Basim Ibn Ishaq’ı kontrol edecek. Ubisoft, oyunu merakla bekleyenler için müjdeyi verdi. Assassin's Creed Mirage, planlanandan bir hafta önce çıkacak.

    Ubisoft, Mirage’in son Assassin's Creed oyunlarından farklı olarak daha ufak, daha fazla gizlilik odaklı bir aksiyon oyunu olacağını söylüyor. Oldukça büyük açık dünya RPG oyunu bekleyenler biraz hayal kırıklığı yaşayacak.

    Assassin's Creed Mirage ne zaman çıkacak?

    Oyunun ne zaman ve hangi platformlarda çıkacağına gelince, Ubisoft tarafından Assassin's Creed Mirage çıkış tarihi 5 Ekim olarak açıklandı. Bu, planlanandan bir hafta erken. Oyunun daha önce 12 Ekim’de piyasaya sürüleceği söylenmişti. Serinin yeni oyunu, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC’ye çıkış yapacak.

    Bu arada, Mirage'in çıkış zamanına birçok oyun denk geliyor. Aralarında Detective Pikachu Returns, Forza Motorsport, Alan Wake 2, Marvel's Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder'ın da olduğu birçok oyun Ekim ayında çıkış yapacak.

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    Rhodope Thrax 16 saat önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 19 saat önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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