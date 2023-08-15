Assassin's Creed Mirage, beklenenden daha erken çıkacak

Ubisoft, Mirage’in son Assassin's Creed oyunlarından farklı olarak daha ufak, daha fazla gizlilik odaklı bir aksiyon oyunu olacağını söylüyor. Oldukça büyük açık dünya RPG oyunu bekleyenler biraz hayal kırıklığı yaşayacak.
Assassin's Creed Mirage ne zaman çıkacak?
Oyunun ne zaman ve hangi platformlarda çıkacağına gelince, Ubisoft tarafından Assassin's Creed Mirage çıkış tarihi 5 Ekim olarak açıklandı. Bu, planlanandan bir hafta erken. Oyunun daha önce 12 Ekim’de piyasaya sürüleceği söylenmişti. Serinin yeni oyunu, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC’ye çıkış yapacak.
Bu arada, Mirage'in çıkış zamanına birçok oyun denk geliyor. Aralarında Detective Pikachu Returns, Forza Motorsport, Alan Wake 2, Marvel's Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder'ın da olduğu birçok oyun Ekim ayında çıkış yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.