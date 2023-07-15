Assassin’s Creed Mirage için özel bir gömlek tasarlandı: Oyunda aldığınız hasarları hissettirecek

Assassin’s Creed gömleği ile oyunu hissetmeye hazır olun
OWO tarafından geliştirilen gömlek, aslında sanal gerçeklik oyunlarında yaşanan deneyimi geliştirmeyi amaçlıyor. Bu gömlek ile oyuncular, dokunsal geri bildirim sayesinde oyun içerisinde yaşanan birçok olayı hissedebiliyor. Yaşattığı ilginç deneyim ile dikkat çeken gömlek, Ubisoft sayesinde Assassin’s Creed Mirage versiyonuna kavuşuyor. Gömleği kullanan oyuncular, suikastçı karakterleri ile girdiği kavgaları, oyun içerisindeki rüzgarları ve karakterin aldığı hasarlarıhissedebilecek.
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)