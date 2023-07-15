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    Anlık Bildirim

    Assassin’s Creed Mirage için özel bir gömlek tasarlandı: Oyunda aldığınız hasarları hissettirecek

    Assassin’s Creed Mirage ile serinin eski hayranlarını tekrar seriye çekmeye isteyen Ubisoft, yapım için önemli bir yatırım yaptı. OWO ile geliştirilen gömlek, dokunsal geribildirime sahip olacak.
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    OWO Assassins Creed Mirage için özel bir gömlek üretiyor Tam Boyutta Gör
    Assassins’s Creed Origins, Odyssey ve Valhalla yapımları ile seriyi köklerinden uzaklaştırarak RPG temelli bir yapıma dönüştüren Ubisoft, son yıllarda ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. Bu eleştirilerden ders çıkararak Assassin’s Creed Mirage’ı tanıtan firma, bu yapım ile markanın eski hayranların tekrar seriye çekmeye çalışıyor. Mirage’ın çıkış tarihine haftalar kala Ubisoft, oyunun deneyimini güçlendirecek oldukça dikkat çekici bir ürün tanıttı.

    Assassin’s Creed gömleği ile oyunu hissetmeye hazır olun

    OWO tarafından geliştirilen gömlek, aslında sanal gerçeklik oyunlarında yaşanan deneyimi geliştirmeyi amaçlıyor. Bu gömlek ile oyuncular, dokunsal geri bildirim sayesinde oyun içerisinde yaşanan birçok olayı hissedebiliyor. Yaşattığı ilginç deneyim ile dikkat çeken gömlek, Ubisoft sayesinde Assassin’s Creed Mirage versiyonuna kavuşuyor. Gömleği kullanan oyuncular, suikastçı karakterleri ile girdiği kavgaları, oyun içerisindeki rüzgarları ve karakterin aldığı hasarları hissedebilecek

    OWO Assassins Creed Mirage için özel bir gömlek üretiyor Tam Boyutta Gör
    Ubisoft ile birlikte geliştirilen bu gömlek, oyunun Xbox Series, Playstation 5, Playstation 4, Xbox One ve Windows versiyonları tarafından desteklenecek. Ayrıca bu versiyon, içerisinde Assassin’s Creed Mirage’ın dijital kopyasını da barındıracak. Gömleğin standart versiyonunu OWO tarafından 499 Euro fiyat etiketi ile satılıyor ancak Assassin’s Creed versiyonu yalnızca 2000 adet üretileceğinden daha pahalı olacaktır. Ürünün fiyatı önümüzdeki haftalarda açıklanacaktır.
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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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