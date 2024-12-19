Tüm zamanların en popüler oyun serilerinden biri olan Assassin's Creed, önümüzdeki yıl yeni bir oyuna daha kavuşacak. Mirage ile biraz soluklanan serinin yeniden büyük ölçekli hikâyelere döndüğü Assassin's Creed Shadows, önümüzdeki yılın başında oyunseverlerle buluşacak.

Assassin's Creed Shadows Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Detay

Çıkış tarihi iyiden iyiye yaklaşan yeni Assassin's Creed oyunu için meraklı bekleyiş sürerken, oyun hakkında şu ana kadar ortaya çıkan başlıca detayları derledik. İşte Assassin's Creed Shadows hakkında bilinmesi gereken 10 detay:

1️⃣ Feodal Japonya'da, Shogun Dizisiyle Aynı Dönemde Geçiyor

Assassin's Creed hayranlarının bu seride en çok görmek istedikleri dönemlerden biri de Feodal Japonya'ydı. Yıllardır dile getirilen bu istek, nihayet Shadows ile karşılık buldu. Yeni Assasin's Creed oyunu, 16. yüzyıl Japonyası'nda geçiyor. Oyunun hikâyesi, Japonya'da iç savaşların zirve yaptığı Sengoku döneminin sonuna denk geliyor. Bu yıla damga vuran Shogun dizisi de bu dönemde geçiyordu. İki yapımın hikâyesi arasında sadece 25-30 yıl bulunuyor.

Oyunda Oda Nobunaga gibi tarihi figüler de yer alıyor. Ayrıca Kyoto, Kobe ve Osaka bölgelerindeki tarihi mekânların bir kısmı da oyunda gerçeğe yakın yansımalarıyla yer alacak. Tabii hikâyenin merkezinde yine Assassin Kardeşliği ile Tapınak Şövalyeleri arasındaki bin yıllık mücadele yer alıyor.

2️⃣ Oyuncular Farklı Özelliklere Sahip İki Ayrı Karakteri Kontrol Edecek

Assassin's Creed serisinde daha önce de birden fazla ana karakterin olduğu oyunlar görmüştük. Ancak bu karakterler birbiriyle aynı özelliklere sahip karakterlerdi. Örneğin Assassin's Creed Odyssey'de Alexios ve Kassandra vardı ama cinsiyetleri dışında bu karakterler arasında kayda değer bir fark yoktu. Assassin's Creed Shadows'ta ise birbirinden tamamen farklı özelliklere sahip iki ana karakter bulunuyor: Naoe ve Yasuke. Naoe, kadın bir ninja (shinobi). İlk siyah samuray olarak tarihe geçen aynı adlı tarihi figürden esinlenen Yasuke ise erkek bir samuray.

Oyundaki farklı görevler farklı yaklaşımlar gerektiriyor. Bu yüzden oyuncuların hangi görev için hangi karakterin daha uygun olacağını belirleyip, onu seçmesi gerekiyor. Örneğin gizliliğin ön planda olduğu bir görevde Naoe'yi seçmek işleri çok daha kolaylaştırırken, göğüs göğüse çarpışmanın kaçınımaz olduğu durumlarda Yasuke çok daha etkili oluyor.

İki karakterin kullandığı silahlar da birbirinden ayrılıyor. Yasuke'nin silahları arasında samuray kılıcı, samuray sopası olarak da bilinen Kanabō ve bir tüfek yer alıyor. Diğer yandan Naoe ise gizli suikastçı bıçağının ve Kusari Gama (zincirli bıçak)'sını kullanarak daha gizlilik odaklı ve çevik bir dövüş tarzı sergiliyor.

3️⃣ Assassin's Creed Infinity Projesinin Parçası Olacak

2007'den beri neredeyse her yıl yeni bir Assassin's Creed oyunu çıkaran Ubisoft, yıllar sonra ilk kez bu seride radikal bir yeniliğe hazırlanıyor. Bir yandan ana serinin Hexe kod adıyla geliştirilen sıradaki oyununu hazırlayan stüdyo, diğer yandan Assassin's Creed Infinity adını verdiği daha kapsamlı bir projenin temellerini atıyor.

Assassin's Creed Infinity, Fortnite ve GTA Online gibi bir canlı servis (live-service) oyunu olacak. Yani sürekli olarak güncellenerek yıllarca aktif kalan çevrimiçi bir oyun evreni yaratacak. Üstelik ana seriden çıkan oyunlar da bu evrenle bağlantılı olacak. Infinity projesiyle bağlantılı ilk oyun ise Assassin's Creed Shadows olacak. Hikâyenin modern dünyada geçen kısmı Infinity üzerinden ilerlerken, oyuncular bu evrendeki Animus'u kullanarak Shadows ve Hexe gibi oyunlardaki tarihi maceralara dalacak. Bu yeni sistemin tam olarak nasıl işleyeceği henüz netlik kazanmış değil. Ancak Ubisoft, Infinity'yi Assassin's Creed serisinin geleceği olarak görüyor.

4️⃣ Anvil Oyun Motoru Kullanılarak Geliştirildi

Serinin önceki oyunları gibi Assassin's Creed Shadows da Ubisoft'un Anvil oyun motoruyla geliştirildi. Ama tabii bu kez Anvil'in daha gelişmiş bir versiyonu kullanıldı. Global aydınlatma teknolojisini kullanan Shadows'ta ışıklandırma önceki oyunlardan daha doğal, daha gerçekçi olacak. Diğer yandan oyundaki objelerin neredeyse tamamı etkileşime açık olacak. Dinamik hasar özelliği sayesinde çevredeki objelerin büyük bir bölümü parçalabilecek ya da farklı amaçlar için kullanılabilecek.

2020'den beri yapım aşamasında olan oyunu, daha önce Syndicate ve Odyssey'i de yapan Ubisoft Quibec stüdyosu geliştirdi.

5️⃣ Mevsimler Oynanışı Etkileyecek

Anvil oyun motorunun bu yenilenmiş versiyonuyla birlikte oyuna eklenecek yeni özelliklerden biri de mevsimler olacak. Hikâye ilerledikçe mevsimler değişecek ve bu değişimler oynanışa da yansıyacak. Örneğin yaz aylarında uzayan otlar kamufle olmak için kullanılabilirken, kış aylarında bu mümkün olmayacak. Aynı şekilde yaz aylarında içinde gizlenilebilen su birikintileri kışın donmuş olacak. Buna karşın kış aylarında hava soğuk olduğu için nöbetçiler genelde ateş başında toplanmaya meyilli olacak. Bu da daha rahat bir şekilde gezinmemize olanak sağlayacak. Mevsim geçişleri bu örneklerde olduğu gibi oynanışta çeşitli farklılıklar yaratacak.

Tam Boyutta Gör Oynanış tarafındaki tek değişiklik mevsimler olmayacak elbette. Bunun dışında da pek çok yenilik oyunseverleri bekliyor olacak. Bunlardan biri oyuna yeni eklenecek yerde sürünerek ilerleme ve gizlenme özelliği olacak. Bir diğeri yukarıda bahsettiğimiz suyun içinde saklanma özelliği olacak. Yaz aylarında çözülen suların altına giren karakter, bir bambu yardımıyla suyun altında nefes alarak saklanabilecek.

Diğer yandan oyunun adını aldığı gölgeler de oynanışın önemli bir parçası olacak. Artık sadece çalılarda ya da duvarların arkasında değil, gölgelerde de saklanılabilecek. Karakterin gölgede ne kadar kaybolduğunu göstermesi için ekranda bir ışık ölçeği olacak.

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6️⃣ Hikâye ve Görevler Lineer Olmayacak

Seri Assassin's Creed Mirage'da eski günlerine dönerek daha kısa, daha lineer bir hikâye sunmuş olsa da Shadows ile birlikte yeniden geniş, açık dünyalara dönüyor. Origins ve Valhalla gibi oyunlarda olduğu gibi Shadows'ta da oyuncular açık bir dünyada ilerleyecek. Dahası hikâye ve görevler de lineer bir çizgide ilerlemeyecek. Oyuncuların açık dünyada yaptıkları tercihler, hikâyede bazı noktalara diğer oyunculardan daha erken ya da daha geç ulaşmasına sebep olabilecek. Aynı şekilde görevleri gerçekleştirmek için tek bir yöntem olmayacak. Oyuncular kendi stratejilerini belirleyip aynı görevleri farklı yöntemlerle tamamlayabilecek.

Bu bağlamda haritadaki göstergeler de önceki oyunlara göre daha sınırlı olacak. Bir gözetleme kulesini açmak çevresindeki noktaları gösterek ama onları haritada işaretlemeyecek. Bunları inceleyip, gerekli durumlarda harita işaretlemek oyunculara bırakılacak.

7️⃣ Haritası, Assassin's Creed Origins ile Benzer Büyüklükte Olacak

Assassin's Creed Origins'i farklı bölgelere yayılan haritasının yaklaşık Assassin's Creed Origins'in haritası kadar olacağı söyleniyor. Yani yine epey büyük bir açık dünya bizi bekliyor olacak ama bu kez Valhalla'daki kadar büyük olmayacak. Valhalla'da haritanın fazla büyük olması, pek çok oyuncu tarafından oyunun eksilerinden biri olarak değerlendirilmişti.

Assassin's Creed Shadows'un koleksiyonerlere özel versiyonu için paylaşılan tanıtım materyalleri, oyunun haritasını ortaya çıkardı. Bu harita, oyunda dokuz farklı bölge olacağını gösteriyor. Bu bölgelerde bazıları daha şehir yapısında, bazıları ise kırsal ve dağlık olacak.

8️⃣ Oyunda Üs Kurma ve Kaynak Yönetme Unsurları da Olacak

Assassin's Creed Shadows, seriye belli başlı üs kurma ve kaynak yönetme unsurları da ekleyecek. Söz konusu bu kaynaklar ise kontrol ettiğimiz casus ağının üyeleri olacak. Oyuncular, istihbarat toplamak ve çeşitli görevleri yerine getirmek için bu casus ağını kullanabilecek. Karakterler Japonya boyunca ilerlerken, bu şebekeye dâhil edebilecekleri yeni karakterlerle karşılaşacak ve ekiplerini daha da büyütme imkânına sahip olacak.

Bu şebekenin yönetimi ise belli başlı üslerden gerçekleştirilecek. Oyunda tek bir üs mü yoksa her bölge de ayrı üst mü olacağı bilinmiyor. Ama daha önce Ubisoft Çin tarafından paylaşılıp kısa süre sonra kaldırılan bir video, Shadows'ta üs kurma, bu üs içinde evleri yerleştirip peyzajlarını yapma gibi özellikler olduğunu ortaya çıkardı. Oyuncular bu üslere giderek casus ağındaki karakterleri çeşitli görevlere yollayabilecek.

9️⃣ Çıkış Tarihi ve Geleceği Platformlar

Tam Boyutta Gör İlk olarak 15 Kasım 2024'te çıkacağı duyurulan oyun, çıkışına yaklaşık bir ay kala Ubisoft tarafından ertelendi. Epey sorunlu bir şekilde çıkan Star Wars Outlaws'taki hatalarını tekrarlamak istemeyen stüdyo, Assassin's Creed: Shadows'un çıkış tarihini 14 Şubat 2025'e aldı.

Sekizinci nesil konsolları (PS4, Xbox One) geride bırakan Ubisoft, Assassin's Creed Shadows'u dokuzuncu nesil konsollardan öncesine sunmayacak. Oyun PC (Windows), PlayStation 5, Xbox Series X/S, macOS ve iPadOS'a gelecek.

🔟 Sistem Gereksinimleri

Assassin’s Creed Shadows PC’de oynamak için gerekli donanımlar neler merak edenler için sistem gereksinimleri Epic Games Store’da listelendi.

Minimum

İşletim sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel i7-4790 / AMD Ryzen5 1600

: Intel i7-4790 / AMD Ryzen5 1600 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Depolama : 100 GB

: 100 GB Ekran kartı: Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX 570 4GB

Önerilen

İşletim sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel i7-8700k / AMD Ryzen5 3600

: Intel i7-8700k / AMD Ryzen5 3600 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Depolama : 100 GB

: 100 GB Ekran kartı: Nvidia GTX 2070 8GB / AMD RX 5700XT 8GB

Fragmanları ve Oynanış Videoları

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