Assassin’s Creed Shadows duyuruldu: İlk fragman bu hafta yayınlanacak

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Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının en sevilen serilerinden biri olan Assassin’s Creed, geçtiğimiz yıllarda Floransa, Roma, İstanbul, Mısır, Antik Yunan gibi birçok farklı tarihi önem barındıran bölgeleri ziyaret etti. Farklı konumları ile ilginç hikayeleri oyuncularla buluşturan seri, sonunda Japonya’yı ziyaret edecek. Geçtiğimiz yıllarda duyurulan Assassin’s Creed Codename Red yapımından yeni bilgiler geldi.

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Assassin’s Creed Shadows’un ilk fragmanı 15 Mayıs’ta yayınlanacak

Ubisoft, geçtiğimiz yıllarda uzun süredir beklenen Assassin’s Creed Codename Red’i duyurmuştu. Feodal Japonya’da geçeceği belirtilen yapım hakkında uzun süredir herhangi bir resmi bilgi yayınlanmıyordu ancak Ubisoft, geçtiğimiz saatlerde yapım hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Assassin’s Creed Shadows olarak adlandırılan yapım 15 Mayıs’ta yayınlanacak olan sinematik fragman ile oyunculara gösterilecek. Fragmanın sonunda yapımın çıkış tarihinin duyurulması da bekleniyor. Yıl sonlarına doğru satışa sunulması beklenen Assassin’s Creed Shadows, Origins yapımı ile tasarlanan açık dünya RPG temeline dayanan son oyun olacak.



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Assassin's Creed Shadows duyuruldu