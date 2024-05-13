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    Anlık Bildirim

    Assassin’s Creed Shadows duyuruldu: İlk fragman bu hafta yayınlanacak

    Japonya’da geçecek olan Assassin’s Creed oyununun ismi sonunda belli oldu. Merakla beklenen Assassin’s Creed Shadows’un ilk fragmanı önümüzdeki günlerde yayınlanacak.
    Assassin's Creed Codename Red Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının en sevilen serilerinden biri olan Assassin’s Creed, geçtiğimiz yıllarda Floransa, Roma, İstanbul, Mısır, Antik Yunan gibi birçok farklı tarihi önem barındıran bölgeleri ziyaret etti. Farklı konumları ile ilginç hikayeleri oyuncularla buluşturan seri, sonunda Japonya’yı ziyaret edecek. Geçtiğimiz yıllarda duyurulan Assassin’s Creed Codename Red yapımından yeni bilgiler geldi.

    Assassin’s Creed Shadows’un ilk fragmanı 15 Mayıs’ta yayınlanacak

    Ubisoft, geçtiğimiz yıllarda uzun süredir beklenen Assassin’s Creed Codename Red’i duyurmuştu. Feodal Japonya’da geçeceği belirtilen yapım hakkında uzun süredir herhangi bir resmi bilgi yayınlanmıyordu ancak Ubisoft, geçtiğimiz saatlerde yapım hakkında önemli bilgiler paylaştı. 

    Assassin’s Creed Shadows olarak adlandırılan yapım 15 Mayıs’ta yayınlanacak olan sinematik fragman ile oyunculara gösterilecek. Fragmanın sonunda yapımın çıkış tarihinin duyurulması da bekleniyor. Yıl sonlarına doğru satışa sunulması beklenen Assassin’s Creed Shadows, Origins yapımı ile tasarlanan açık dünya RPG temeline dayanan son oyun olacak. 
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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