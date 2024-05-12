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    Anlık Bildirim

    İddia: Nintendo, Switch 2 için Breath of the Wild Remastered üzerinde çalışıyor

    Merakla beklenen yeni Nintendo konsolundan önemli detaylar gelmeye devam ediyor. İddialara göre firma, Switch 2 için Breath of the Wild Remastered üzerine çalışmaya başlamış.
    The Legend of Zelda: Breath of the Wild Tam Boyutta Gör
    2017 yılında hayatımıza giren Nintendo Switch, kısa sürede dünyanın en çok satan konsolları arasında yerini aldı. Switch her ne kadar başarılı bir platform olsa da son yıllarda yeni teknolojilerinden mahrum kaldı. Bunun üzerine Nintendo, yeni nesil Switch için çalışmalara başladı. Bir süredir sızıntılara konu olan ve gelecek sene satışa sunulması beklenen yeni Switch, iddialara göre The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ın yenilenmiş versiyonu ile gelecek.

    Breath of the Wild’ın yenilenmiş versiyonu yolda

    Nintendo Switch’in çıkış oyunları arasında yer alan The Legend of Zelda: Breath of the Wild, son yılların en başarılı oyunlarından biri olmayı başardı. Muhteşem dünyası, ilgi çekici mekanikleri ve eşsiz grafik stili ile oyuncuların kalbini kazanan yapım, iddialara göre Switch 2 için yenilenecek. 

    X platformunda Midori ismi ile bilinen bir kaynak, Nintendo’nun “U-King-O” kod adına sahip bir oyun üzerinde çalıştığını belirtti. Skipper93653 isimli bir X kullanıcısı ile bu yapımın yenilenmiş bir Breath of the Wild olduğunu belirtti. İddialara göre Breath of the Wild, “U-King” kod adı ile geliştirilmiş ve bu kod adına eklenen -O eki, Nintendo’nun yeni nesil konsoluna işaret ediyor. 

    Breath of the Wild Remastered için çalışmalara başladı Tam Boyutta Gör
    Tüm bunların yanı sıra geçtiğimiz yıl ortaya çıkan iddialar, Nintendo’nun yeni nesil Switch konsolunu geliştiricilere Breath of the Wild demosu ile gösterdiğini belirtmişti. Bahsi geçen demonun yüksek çözünürlüğe ve 60fps desteğine sahip olduğu belirtilmişti. Görünüşe göre Nintendo, gerçekten de Breath of the Wild’ın yenilenmiş bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Muhtemelen gelecek yıl tanıtılacak olan bu versiyonun yüksek çözünürlük, 60fps ve yenilenmiş grafikler ile gelmesi bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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