İddia: Nintendo, Switch 2 için Breath of the Wild Remastered üzerinde çalışıyor

Nintendo Switch’in çıkış oyunları arasında yer alan The Legend of Zelda: Breath of the Wild, son yılların en başarılı oyunlarından biri olmayı başardı. Muhteşem dünyası, ilgi çekici mekanikleri ve eşsiz grafik stili ile oyuncuların kalbini kazanan yapım, iddialara göre Switch 2 için yenilenecek.
X platformunda Midori ismi ile bilinen bir kaynak, Nintendo’nun “U-King-O” kod adına sahip bir oyun üzerinde çalıştığını belirtti. Skipper93653 isimli bir X kullanıcısı ile bu yapımın yenilenmiş bir Breath of the Wild olduğunu belirtti. İddialara göre Breath of the Wild, “U-King” kod adı ile geliştirilmiş ve bu kod adına eklenen -O eki, Nintendo’nun yeni nesil konsoluna işaret ediyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.