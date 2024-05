İddia: Nintendo, Switch 2 için Breath of the Wild Remastered üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör 2017 yılında hayatımıza giren Nintendo Switch, kısa sürede dünyanın en çok satan konsolları arasında yerini aldı. Switch her ne kadar başarılı bir platform olsa da son yıllarda yeni teknolojilerinden mahrum kaldı. Bunun üzerine Nintendo, yeni nesil Switch için çalışmalara başladı. Bir süredir sızıntılara konu olan ve gelecek sene satışa sunulması beklenen yeni Switch, iddialara göre The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ın yenilenmiş versiyonu ile gelecek.

Breath of the Wild'ın yenilenmiş versiyonu yolda

Nintendo Switch’in çıkış oyunları arasında yer alan The Legend of Zelda: Breath of the Wild, son yılların en başarılı oyunlarından biri olmayı başardı. Muhteşem dünyası, ilgi çekici mekanikleri ve eşsiz grafik stili ile oyuncuların kalbini kazanan yapım, iddialara göre Switch 2 için yenilenecek.

X platformunda Midori ismi ile bilinen bir kaynak, Nintendo’nun “U-King-O” kod adına sahip bir oyun üzerinde çalıştığını belirtti. Skipper93653 isimli bir X kullanıcısı ile bu yapımın yenilenmiş bir Breath of the Wild olduğunu belirtti. İddialara göre Breath of the Wild, “U-King” kod adı ile geliştirilmiş ve bu kod adına eklenen -O eki, Nintendo’nun yeni nesil konsoluna işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör Tüm bunların yanı sıra geçtiğimiz yıl ortaya çıkan iddialar, Nintendo’nun yeni nesil Switch konsolunu geliştiricilere Breath of the Wild demosu ile gösterdiğini belirtmişti. Bahsi geçen demonun yüksek çözünürlüğe ve 60fps desteğine sahip olduğu belirtilmişti. Görünüşe göre Nintendo, gerçekten de Breath of the Wild’ın yenilenmiş bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Muhtemelen gelecek yıl tanıtılacak olan bu versiyonun yüksek çözünürlük, 60fps ve yenilenmiş grafikler ile gelmesi bekleniyor.

