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    Assassin’s Creed Valhalla'nın Xbox Series X sürümünden 4K 60FPS oynanış videosu paylaşıldı

    Popüler oyun serisi Assassin's Creed'in yeni oyunu Assassin’s Creed Valhalla'nın Xbox Series X sürümünden 9 dakikalık 4k 60FPS oynanış videosu paylaşıldı.
    5 gün
    2,8b
    1
    5
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Assassin’s Creed Valhalla'nın Xbox Series X sürümünden 4K 60FPS oynanış videosu paylaşıldı
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    Yayıncılığını Ubisoft'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Ubisoft Montreal'in yaptığı Assassin's Creed serisinin yeni oyunu Assassin’s Creed Valhalla'dan yeni oynanış videosu paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Battlefield ve Need for Speed oyunları PS5 ve Xbox Series için 2022 mali yılında çıkacak"

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    Viking temalı yeni Assassin's Creed oyunu Assassin’s Creed Valhalla'nın yayınlanan bu oynanış videosu oyunun Xbox Series X sürümünden yani yeni neslin güçlü Xbox'ından. Ayrıca videoyu dilerseniz 4K 60FPS olarak da izleyebilirsiniz. Bahsi geçen videoyu ve oyunun tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

    Assassin's Creed: Valhalla, 10 Kasım'da Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PC (Uplay, Epic Games) ve Stadia için; 12 Kasım'da ise PlayStation 5 için yayınlanacak.

    Tanıtım Yazısı

    Assassin's Creed Valhalla'da zafere giden görevinde, efsanevi bir Viking savaşçısı olan Eivor olarak oynayın. İngiltere'nin Karanlık Çağlarındaki ölümcül bir ortamda dinamik ve güzel bir açık dünyayı keşfedin. Düşmanlarınıza saldırın, yerleşim yerinizi büyütün ve Valhalla'daki tanrıların arasında yerinizi kazanmak için siyasi gücünüzü oluşturun.

    Kendi Viking efsanenizi yazın
    Gelişmiş RPG mekanikleriyle İngiltere topraklarında kendi yolunuzu çizin. Zafer elde etmek için acımasız savaşlara katılın, coşkulu akınları yönetin veya stratejinizi ve diğer liderlerle olan ittifaklarınızı kullanın. Savaşta ve diyaloglarda yaptığınız her seçim, zafere giden yolda atılan bir adımdır.

    Destansı akınları yönetin
    Sakson ordularına ve kalelerine karşı akıncı ekiplerini yönetin ve hızlı sürpriz saldırılar düzenleyin. Düşmanlarınızın topraklarındaki zenginlikleri klanınız için ele geçirin ve etkinizi, büyümekte olan yerleşim yerinizin ötesine genişletin.

    Acımasız savaşa katılın
    İnsafsız düşmanlara karşı çift baltanızla, kılıçlarınızla ve hatta kalkanlarınızla Viking savaşçılarının acımasız dövüş stilini ortaya çıkarın. Yakın mesafeli savaşlarda rakiplerin kafalarını uçurun, ok atarak karmaşa yaratın veya Gizli Hançerinizle suikast yapın.

    Karanlık çağda bir açık dünya
    İngiltere'nin çökmüş krallıklarını keşfedin ve fethedin. Avcılık, bar oyunları gibi aktivitelere katılın veya geleneksel İskandinav müsabakalarından olan söz düellolarında ya da rakipleri sözlü olarak mahveden Viking rap savaşlarında yer alın.



    https://www.gematsu.com/2020/11/assassins-creed-valhalla-nine-minute-xbox-series-x-gameplay-walkthrough Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    50 dakika önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    bro89 (Fatih Öztürk) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Valla arkadaşlar enisin videosunu izledikten sonra oyuna daha bir bayıldım. Muhtemelen alacağım gibi oyunu.
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    overactive (yiğit ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    RTX3090 sabit 60 fps çalıştıramıyor, muhtemelen pc ve xbox da grafik farkı olacaktır.
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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    videyu izledim ilk fark ettiğim şey artık bütün oyunların Witcher 3'e benzemesi ve Witcher 3'ü taklit etmesi... Bildiğin Witcher 3
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    kaptan666 (Ridvan ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    World of warcraft warlords of draenor gibi bişey olmuş.
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    Urzais100 (Ahmet ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    oyun beni hiç sarmadı. Canlı yayında oynanışı gördükçe indirim gelse bile 1 yıl sonra alırmıyım bilmiyorum
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