Assassin's Creed Valhalla'nın Xbox Seriex X oynanış görüntüleri yayınlandı

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Viking temalı yeni Assassin's Creed oyunu Assassin's Creed Valhalla'nın ilk oyun içi görüntüleri yayınlandı. Xbox Series X üzerinde çekilen 4K görüntüleri aşağıda izleyebilirsiniz.

Assassin's Creed Valhalla'nın tanıtımı geçtiğimiz hafta yapılmış ve sonrasında oyundan ilk CGI trailer yayınlanmıştı. Bugünse Valhalla'nın Xbox Series X'te nasıl çalıştığını görüyoruz. AC: Valhalla, Görsellik anlamında hiç de fena olmayan bir deneyim vadedecek gibi.

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Assassin's Creed Valhalla bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek. Oyunun Türkiye fiyatları 269 TL'den başlıyor. Uplay ve Epic Games Store üzerinden ön siparişe açılmış durumda.

Microsoft bugün ayrıca Valhalla'nın Smart Delivery programına da dahil olduğunu belirtti. Yani Xbox One için satın aldıysanız Xbox Series X'te oynamak için ayrıca ödeme yapmanız gerekmeyecek, oyunun Series X optimize edilmiş halini ücretsiz oynayabileceksiniz.

Assassin's Creed Valhalla'nın, serinin son yıllarda geçiş yaptığı RPG ağırlıklı oynanışını bir adım daha öteye götürmesi bekleniyor. Oyun PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X ve Playstation 5 için piyasaya sürülecek.

Tanıtım yazısı:

Milattan sonra 9. Yüzyıl. Bitmek bilmeyen savaşlar ve azalan kaynaklardan ötürü Norveç’ten uzaklara yelken açan Viking akıncısı Eivor, beraberindeki Viking klanı ile birlikte, Kuzey Denizinin buzlu sularını geçerek iç siyasi çekişmelerle çalkalanan İngiltere’nin zengin topraklarına çıkıyorlar. Bir tek seçenekleri var: burada kendilerine bir yurt kuracaklar, ne pahasına olursa olsun.

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