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    Assassin's Creed Valhalla'nın Xbox Seriex X oynanış görüntüleri yayınlandı

    Microsoft'un bugün düzenlediği etkinlikte Assassin's Creed: Valhalla'dan da yeni görüntüler yayınlandı. Aşağıdan izleyebilirsiniz.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Assassin's Creed Valhalla'nın Xbox Seriex X oynanış görüntüleri yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Viking temalı yeni Assassin's Creed oyunu Assassin's Creed Valhalla'nın ilk oyun içi görüntüleri yayınlandı. Xbox Series X üzerinde çekilen 4K görüntüleri aşağıda izleyebilirsiniz.

    Assassin's Creed Valhalla'nın tanıtımı geçtiğimiz hafta yapılmış ve sonrasında oyundan ilk CGI trailer yayınlanmıştı. Bugünse Valhalla'nın Xbox Series X'te nasıl çalıştığını görüyoruz. AC: Valhalla, Görsellik anlamında hiç de fena olmayan bir deneyim vadedecek gibi.

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    Assassin's Creed Valhalla bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek. Oyunun Türkiye fiyatları 269 TL'den başlıyor. Uplay ve Epic Games Store üzerinden ön siparişe açılmış durumda. 

    Microsoft bugün ayrıca Valhalla'nın Smart Delivery programına da dahil olduğunu belirtti. Yani Xbox One için satın aldıysanız Xbox Series X'te oynamak için ayrıca ödeme yapmanız gerekmeyecek, oyunun Series X optimize edilmiş halini ücretsiz oynayabileceksiniz.

    Assassin's Creed Valhalla'nın, serinin son yıllarda geçiş yaptığı RPG ağırlıklı oynanışını bir adım daha öteye götürmesi bekleniyor. Oyun PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X ve Playstation 5 için piyasaya sürülecek.

    Tanıtım yazısı:

    Milattan sonra 9. Yüzyıl. Bitmek bilmeyen savaşlar ve azalan kaynaklardan ötürü Norveç’ten uzaklara yelken açan Viking akıncısı Eivor, beraberindeki Viking klanı ile birlikte, Kuzey Denizinin buzlu sularını geçerek iç siyasi çekişmelerle çalkalanan İngiltere’nin zengin topraklarına çıkıyorlar. Bir tek seçenekleri var: burada kendilerine bir yurt kuracaklar, ne pahasına olursa olsun.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    CrowMeister (Furkan ) 1 hf. en beğenilen
    Oynanış derken? duygularımızla oynanış mı?
    Yanıtla +25
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    Selçuk ALAGÖZ (selcuk alagoz) 1 hf.
    oynanış diye geldik oyun içi ara sahne videosu çıktı.
    Yanıtla +8
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    -MoDeStUs- 1 hf.
    Dislike olmadığına güveniyorsunuz bakıyorum.Çocukça böyle başlıkla konu açtığınıza göre.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    Last Khan 1 hf.
    ClickBaitte bugün. Yapma bunu donanimhaber.
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    cihanneyman 1 hf. yeni yorumcu
    oynanış videosunı gören var mı. Ben izledim ama ben pek bir şey bulamadım.
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    4TCL (Sedat ) 1 hf.
    Başlığı değiştirmeliler bence.
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    gowlet (vahap aslan) 1 hf.
    Oynanış videosu gören?
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    -MoDeStUs- 1 hf.
    Dislike olmadığına güveniyorsunuz bakıyorum.Çocukça böyle başlıkla konu açtığınıza göre.
    Yanıtla +4
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 hf.
    Ubisoft disk like rekoru kırıyor
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    Nınja (Nınja ) 1 hf.
    Dün rakibin sızan videolara rağmen heyecan oluştururken ; Xbox da kendi kalene gol atma çabasında
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    CWaRRioR 1 hf.
    Yeni nesil gameplay göreyim diye 1 saat etkinliği canlı izledim. Rezaletti açıkçası...
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 hf.
    Belki Oxford Dictionary içerisinde gameplay için sadece Microsoft'un bildiği farklı bir anlam falan yazılmış olabilir ama oynanış kelimesinin bu içerikle bağdaşmadığından eminim.
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    3106 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    assassin's creed valhalla, Assassin's Creed ve
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