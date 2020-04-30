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    Assassin's Creed Valhalla resmen duyuruldu; fragman yarın geliyor

    Assasin's Creed Valhalla'nın bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor. Oyundan daha fazla bilgi yarın TSİ 18.00'da yayınlanacak.
    1 sa. (Son Güncelleme: 20 dk.)
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    2
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Assassin's Creed Valhalla resmen duyuruldu; fragman yarın geliyor
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    Ubisoft, sevilen serisi Assassin's Creed'in yeni oyunu resmen duyurdu. Viking temalı olacağı belirtilen yeni oyun, Assassin's Creed Valhalla ismiyle yayınlanacak. Ubisoft ayrıca ilk tanıtım görselini de paylaştı.

    Tanıtım görselinde çok fazla bir detay yok. Arka planda, Vikingli savaşçıların deniz ve karada savaşları resmedilmiş. Ön planda ise oyunun ana karakterini görüyoruz. Uzun sakalı ve baltasıyla dikkat çekiyor.

    Assassin's Creed Valhalla'nın uzun tanıtımı yarın TSİ 18.00'da yapılacak. Ubisoft etkinliğin canlı olarak yayınlanacağını belirtiyor. Muhtemelen oyundan sinematik bir fragman yayınlanacak.

    Asassin's Creed Valhalla'nın bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ubisoft bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl yeni bir Assassin's Creed oyunu çıkarmamıştı.



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    estf (hakan artan) 1 sa. en beğenilen
    assasins creedin canlıların denizden karaya çıkarkenki versiyonu gelsin, dinozorlara suikast düzenleyelim de bitsin artık şu seri.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    SoreenBeatz 58 dk.
    Vallaha resmen duyuruldu diye okudum.
    Yanıtla +2
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    estf (hakan artan) 1 sa. en beğenilen
    assasins creedin canlıların denizden karaya çıkarkenki versiyonu gelsin, dinozorlara suikast düzenleyelim de bitsin artık şu seri.
    Yanıtla +5
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