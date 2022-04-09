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    Assassin’s Creed kahramanları Ezio ve Eivor Fortnite’a katılıyor

    Popüler battle royale oyunu Fortnite, ünlü markalar ile iş birliğine devam ediyor. Fortnite’a yeni gelen kahramanlar ünlü Assassin’s Creed serisinden Ezio ve Eivor oluyor.
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    Assassin's Creed ve Fortnite buluşuyor
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    Popüler battle royale oyunu Fortnite, adeta evrenlerin birleşme noktası halinde. Marvel, DC, Star Wars, God of War, Tomb Raider, Halo gibi markalardan birçok karakteri bünyesine katan Fortnite, yeni haber ile Assassin’s Creed hayranlarını mutlu edecek.

    Ezio ve Eivor Fortnite’a katılıyor

    Popüler oyun serisi Assassin’s Creed, yeni güncelleme ile Fortnite evrenine dahil oluyor. Serinin en popüler kahramanı Ezio ve Assassin’s Creed Valhalla’nın baş karakteri Eivor, Fortnite mağazında çıkış yaptı. Ezio karakteri, hidden bladelerini pick-axe olara kullanabiliyor. Eivor ise ekstra “cloacked” stili ile daha gizemli bir seçenek sunuyor.

    Ezio ve Eivor paketleri, Fortnite mağazasından ayrı ayrı satın alınabiliyor ancak “Tales from the Animus” paketi ile indirimli olarak iki karaktere ve eşyalarına erişim sağlayabiliyorsunuz.

    Assassin's Creed ve Fortnite buluşuyor
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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 1 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 2 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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