Tam Boyutta Gör Suudi Arabistan'da yaşayan İbrahim Al-Nasser isimli bir oyunsever, sahip olduğu 444 oyun konsolunu tek bir televizyona bağlayarak Guinness Dünya Rekoru kırdı.

444 konsol tek bir televizyonda

Koleksiyonunda ilk PlayStation, Nintendo 64 ve Sega Genesis gibi birçok klasik konsolu bulunduran Al-Nasser, tek bir televizyondan bütün konsollarına erişebilmek için bir dizi switch kullanarak 444 konsolu bir televizyona bağlamayı başardı. Ayrıca bir Excel tablosu oluşturarak cihazların konumlarını ve güç prosedürlerini takip edebileceği bir sistem oluşturdu. Al-Nasser, bu kadar konsolun kablo karmaşası yaratmaması için cihazları özenle düzenledi.

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444 konsol kulağa çok gelse de, tek bir kişinin sahip olduğu konsol sayısına gelince, Al-Nasser oldukça geride kalıyor. Guinness Dünya Rekorları'na göre, Teksas, Garland'dan Linda Guillory, 2.430 cihazlık koleksiyonuyla en büyük koleksiyon rekorunu elinde bulunduruyor.

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444 oyun konsolu, tek bir TV'ye bağlanarak dünya rekoru kırıldı!