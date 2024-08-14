444 oyun konsolu, tek bir TV'ye bağlanarak dünya rekoru kırıldı!

444 konsol tek bir televizyonda
Koleksiyonunda ilk PlayStation, Nintendo 64 ve Sega Genesis gibi birçok klasik konsolu bulunduran Al-Nasser, tek bir televizyondan bütün konsollarına erişebilmek için bir dizi switch kullanarak 444 konsolu bir televizyona bağlamayı başardı. Ayrıca bir Excel tablosu oluşturarak cihazların konumlarını ve güç prosedürlerini takip edebileceği bir sistem oluşturdu. Al-Nasser, bu kadar konsolun kablo karmaşası yaratmaması için cihazları özenle düzenledi.
444 konsol kulağa çok gelse de, tek bir kişinin sahip olduğu konsol sayısına gelince, Al-Nasser oldukça geride kalıyor. Guinness Dünya Rekorları'na göre, Teksas, Garland'dan Linda Guillory, 2.430 cihazlık koleksiyonuyla en büyük koleksiyon rekorunu elinde bulunduruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.