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    Astronotlar için mıknatıstan oksijen üretildi

    Uzay araştırmaları için yaşamımızın kaynağı oksijen kritik öneme sahip. Bu bağlamda araştırmacılar, bir ilk olarak mıknatıslardan oksijen ürettiklerini açıkladılar.
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    Astronotlar için mıknatıstan oksijen üretildi
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    Uzayda astronotlar için yeterli miktarda oksijen üretmek veya görev yerine götürmek çok kolay bir olay değil. Öyle ki Mars veya daha ötesine seyehat ettikçe daha da zorlaşan karmaşık bir mesele haline bürünüyor. Fakat şimdi, araştırmacılar mıknatıs kullanarak astronotlar için oksijen üretmenin yeni bir yolunu keşfettiler.

    NASA, hali hazırda uzayda oksijen üretmek için özel santrifüjler kullanıyor fakat bu makineler hem büyük hem de ağırlar. Ayrıca oldukça fazla enerji tükettikleri gibi özel bakıma da muhtaçlar. Dolayısıyla bu yol ile oksijen üretmek fayda maliyet açısından çok da verimli değil.

    Mıknatıs kullanarak uzayda oksijen üretmek mümkün

    Astronotlar için mıknatıstan oksijen üretildi

    Yapılan yeni araştırma ise, mıknatısları kullanarak aynı sonuçları çok daha pratik bir şekilde elde edilebilmesinin mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Almanya'daki Uygulamalı Uzay Teknolojisi ve Mikro Yerçekimi Merkezi (ZARM)'da bulunan düşme kulesinde gerçekleştirilen simülasyon testleri başarıyla sonuçlandırılmış durumda.

    Colorado Boulder Üniversitesi'nden Profesör Hanspeter Schaub, "Yıllarca süren analitik ve hesaplamalı araştırmalardan sonra, bu şaşırtıcı düşme kulesini Almanya'da kullanabilmek, bu kavramın sıfır-g uzay ortamında çalışacağına dair somut kanıt sağladı" dedi.

    Yapılan çalışma, oksijen üretmek için ortaya çıkan gaz kabarcıklarının, mikro yerçekiminde basit bir neodimyum mıknatıs tarafından farklı türdeki sulu bir çözeltiye daldırılarak toplanabileceğini ortaya çıkardı. Araştırmacılar, uzun vadeli uzay görevleri için bu tekniğin muazzam sonuçlara sahip olabileceğini belirtiyor.

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