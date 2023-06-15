Astronotlara yardım edecek şekil değiştirebilen robot geliştirildi

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki birkaç on yıl insanlı uzay yolculuklarıyla geçecek. Ay’a yapılacak görevler ve uzun süreli projeler ile gelecek, insanların uzaydaki varlığıyla şekillenecek. Ay’da kurulacak üstler ve fiziksel faaliyetler ise belirli bir risk oluşturuyor. Bunun için bilim dünyası bir süredir insanlara uzayda yardımcı olacak robotlar üzerinde çalışıyor.

Origami tarzı robot geliştirildi

Çok uzak olmayan bir gelecekte Ay'a giden astronotlara Mori Modular Robot for Space ya da kısaca Mori3 adı verilen şekil değiştirebilen robotlar eşlik edebilir. EPFL Mühendislik Fakültesi'nden oluşan ekip, yeni araştırmanın Nature Machine Intelligence dergisinde yayınlandığını ve Mori3'ün arkasındaki fikrin, belirli işlevler için kolayca monte edilebilen şekil değiştirebilen bir robot yaratmak olduğunu duyurdu. Origami benzeri robot, çeşitli boyutlarda poligonlar oluşturmak için bir araya getirilebilen ayrı üçgen modüllerden oluşuyor.

SpaceX’ten tarihi başarı: 200 iniş gerçekleştirdi! 1 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör Bu modüler yapı sayesinde robot, Ay’a rahatça gönderilebilecek. Duyuruya göre, Mori3 robotları bir Ay robotunun yapması gereken üç gerekliliği yerine getirebiliyor; hareket etme, nesneleri tutup taşıma ve insanlarla etkileşime girebilme. Mori3'ün arkasındaki araştırmacılar, belirli görevler için tasarlanmış robotların çok daha verimli olacağını kabul etmekle birlikte, Mori3'ün çok yönlülüğünün, özellikle dar ve bazen sıkışık alanlarda görevleri tamamlaması gereken astronotlar için onu cazip bir seçenek haline getireceğini umuyorlar.

Mori3'ü yaratan araştırmacıların lideri Jamie Paik, yaptığı açıklamada geliştirdikleri platformun masraflı yapılar oluşturmakta kullanılabileceğini belirtti. Paik’e göre Mori3 gibi genel amaçlı bir robot, belirli alanlarda uzmanlaşmış robotlardan daha az etkili olacak ancak Mori3'ün esas noktası da bu çok yönlü kullanım potansiyeli. Araştırmacılar Mori3 robotlarının iletişim amaçlı ve harici onarımlar için kullanılacağını umuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Astronotlara yardım edecek şekil değiştirebilen robot geliştirild