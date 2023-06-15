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    Anlık Bildirim

    Astronotlara yardım edecek şekil değiştirebilen robot geliştirildi

    Ay veya Mars’ta yerleşim kurulacaksa insanların robotlardan yardım alması gerekecek. Bu anlamda araştırmacılar astronotlara yardım etmek için tasarlanan şekil değiştiren robotu gözler önüne serdi.
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    Astronotlara yardım edecek şekil değiştirebilen robot geliştirild Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki birkaç on yıl insanlı uzay yolculuklarıyla geçecek. Ay’a yapılacak görevler ve uzun süreli projeler ile gelecek, insanların uzaydaki varlığıyla şekillenecek. Ay’da kurulacak üstler ve fiziksel faaliyetler ise belirli bir risk oluşturuyor. Bunun için bilim dünyası bir süredir insanlara uzayda yardımcı olacak robotlar üzerinde çalışıyor.

    Origami tarzı robot geliştirildi

    Çok uzak olmayan bir gelecekte Ay'a giden astronotlara Mori Modular Robot for Space ya da kısaca Mori3 adı verilen şekil değiştirebilen robotlar eşlik edebilir. EPFL Mühendislik Fakültesi'nden oluşan ekip, yeni araştırmanın Nature Machine Intelligence dergisinde yayınlandığını ve Mori3'ün arkasındaki fikrin, belirli işlevler için kolayca monte edilebilen şekil değiştirebilen bir robot yaratmak olduğunu duyurdu. Origami benzeri robot, çeşitli boyutlarda poligonlar oluşturmak için bir araya getirilebilen ayrı üçgen modüllerden oluşuyor.

    Astronotlara yardım edecek şekil değiştirebilen robot geliştirild Tam Boyutta Gör
    Bu modüler yapı sayesinde robot, Ay’a rahatça gönderilebilecek. Duyuruya göre, Mori3 robotları bir Ay robotunun yapması gereken üç gerekliliği yerine getirebiliyor; hareket etme, nesneleri tutup taşıma ve insanlarla etkileşime girebilme. Mori3'ün arkasındaki araştırmacılar, belirli görevler için tasarlanmış robotların çok daha verimli olacağını kabul etmekle birlikte, Mori3'ün çok yönlülüğünün, özellikle dar ve bazen sıkışık alanlarda görevleri tamamlaması gereken astronotlar için onu cazip bir seçenek haline getireceğini umuyorlar.

    Mori3'ü yaratan araştırmacıların lideri Jamie Paik, yaptığı açıklamada geliştirdikleri platformun masraflı yapılar oluşturmakta kullanılabileceğini belirtti. Paik’e göre Mori3 gibi genel amaçlı bir robot, belirli alanlarda uzmanlaşmış robotlardan daha az etkili olacak ancak Mori3'ün esas noktası da bu çok yönlü kullanım potansiyeli. Araştırmacılar Mori3 robotlarının iletişim amaçlı ve harici onarımlar için kullanılacağını umuyor.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/91910/researchers-unveil-incredible-shapeshifting-robot-designed-to-help-astronauts/index.html https://actu.epfl.ch/news/mori3-a-polygon-shapeshifting-robot-for-space-trav/
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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 2 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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