Asus, Dünyanın ilk gül kokulu dizüstü bilgisayarını piyasaya sürüyor

Asus, dahili koku dağıtıcılı dizüstü bilgisayarını tanıttı
Asus Adol Book 14 Air dizüstü bilgisayarının benzersiz bir özelliği ise içine kokuya batırılmış özel bir kartuş yerleştirebileceğiniz aroma difüzörüdür. Dizüstü bilgisayar kapağında bulunur ve bir mıknatısla tutturulur. Cihazda üç farklı koku seçeneğinden birini kullanabileceksiniz.
Cihaz, kolayca değiştirilebilen küçük paketlerdeki üç adet koku seçeneğiyle gelecek. Be a New Her (blueberry), Basil and Mandarin (Fesleğen ve Mandalina) ve Rose of Mans Land (Gül) olarak isimlendirilen kokular kullanılabilecek.
14 inçlik dizüstü bilgisayar 240 Hz yenileme hızında 2880×1800 OLED ekrana sahip olup 32 GB LPDDR5X-7500 bellekle geliyor. Hoş kokulu dizüstü bilgisayar ayrıca 14 saate kadar pil ömrü sağlayan 75 WH pil ve 1 TB PCIe 4.0 SSD ile donatılıyor.
Dizüstü bilgisayar, ikonik Anna Sui parfüm şişeleri kadar gösterişli görünen çarpıcı bir lavanta rengine bürünüyor. İzleme dörtgeninde, kasasında ve hatta ambalajında parfüm markasıyla özdeşleşmiş çok sayıda kelebek motifi de bulunuyor.
İçinde sevimli lavanta rengi bir çanta, oyun faresi ve bir dizi Anna Sui çıkartması bulunan Asus Adol Book 14 Air paketi 969 $ karşılığında ön siparişe açıldı ve 9 Ağustos 2024'te küresel olarak satışa çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.