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    Asus, Dünyanın ilk gül kokulu dizüstü bilgisayarını piyasaya sürüyor

    Asus, kendi değiştirilebilir kokularına sahip 14 inçlik bir dizüstü bilgisayar çıkarmak için parfüm dünyasının en büyük markalarından Anna Sui ile iş birliği yapıyor.
    Asus, Dünyanın ilk gül kokulu bilgisayarını piyasaya sürüyor Tam Boyutta Gör
    Asus, parfüm markası Anna Sui ile iş birliği yaparak dünyanın gül, narenciye veya blueberry gibi kokan ilk dizüstü bilgisayarını tanıttı. Yeni ürünün adı ise Adol Book 14 Air olarak duyuruldu.

    Asus, dahili koku dağıtıcılı dizüstü bilgisayarını tanıttı

    Asus Adol Book 14 Air dizüstü bilgisayarının benzersiz bir özelliği ise içine kokuya batırılmış özel bir kartuş yerleştirebileceğiniz aroma difüzörüdür. Dizüstü bilgisayar kapağında bulunur ve bir mıknatısla tutturulur. Cihazda üç farklı koku seçeneğinden birini kullanabileceksiniz.

    Cihaz, kolayca değiştirilebilen küçük paketlerdeki üç adet koku seçeneğiyle gelecek. Be a New Her (blueberry), Basil and Mandarin (Fesleğen ve Mandalina) ve Rose of Mans Land (Gül) olarak isimlendirilen kokular kullanılabilecek.

    14 inçlik dizüstü bilgisayar 240 Hz yenileme hızında 2880×1800 OLED ekrana sahip olup 32 GB LPDDR5X-7500 bellekle geliyor. Hoş kokulu dizüstü bilgisayar ayrıca 14 saate kadar pil ömrü sağlayan 75 WH pil ve 1 TB PCIe 4.0 SSD ile donatılıyor.

    Dizüstü bilgisayar, ikonik Anna Sui parfüm şişeleri kadar gösterişli görünen çarpıcı bir lavanta rengine bürünüyor. İzleme dörtgeninde, kasasında ve hatta ambalajında parfüm markasıyla özdeşleşmiş çok sayıda kelebek motifi de bulunuyor.

    Asus, Dünyanın ilk gül kokulu bilgisayarını piyasaya sürüyor Tam Boyutta Gör

    İçinde sevimli lavanta rengi bir çanta, oyun faresi ve bir dizi Anna Sui çıkartması bulunan Asus Adol Book 14 Air paketi 969 $ karşılığında ön siparişe açıldı ve 9 Ağustos 2024'te küresel olarak satışa çıkması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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