Asus, Dünyanın ilk gül kokulu dizüstü bilgisayarını piyasaya sürüyor

Tam Boyutta Gör Asus, parfüm markası Anna Sui ile iş birliği yaparak dünyanın gül, narenciye veya blueberry gibi kokan ilk dizüstü bilgisayarını tanıttı. Yeni ürünün adı ise Adol Book 14 Air olarak duyuruldu.

Asus, dahili koku dağıtıcılı dizüstü bilgisayarını tanıttı

Asus Adol Book 14 Air dizüstü bilgisayarının benzersiz bir özelliği ise içine kokuya batırılmış özel bir kartuş yerleştirebileceğiniz aroma difüzörüdür. Dizüstü bilgisayar kapağında bulunur ve bir mıknatısla tutturulur. Cihazda üç farklı koku seçeneğinden birini kullanabileceksiniz.

Cihaz, kolayca değiştirilebilen küçük paketlerdeki üç adet koku seçeneğiyle gelecek. Be a New Her (blueberry), Basil and Mandarin (Fesleğen ve Mandalina) ve Rose of Mans Land (Gül) olarak isimlendirilen kokular kullanılabilecek.

14 inçlik dizüstü bilgisayar 240 Hz yenileme hızında 2880×1800 OLED ekrana sahip olup 32 GB LPDDR5X-7500 bellekle geliyor. Hoş kokulu dizüstü bilgisayar ayrıca 14 saate kadar pil ömrü sağlayan 75 WH pil ve 1 TB PCIe 4.0 SSD ile donatılıyor.

Dizüstü bilgisayar, ikonik Anna Sui parfüm şişeleri kadar gösterişli görünen çarpıcı bir lavanta rengine bürünüyor. İzleme dörtgeninde, kasasında ve hatta ambalajında parfüm markasıyla özdeşleşmiş çok sayıda kelebek motifi de bulunuyor.

İçinde sevimli lavanta rengi bir çanta, oyun faresi ve bir dizi Anna Sui çıkartması bulunan Asus Adol Book 14 Air paketi 969 $ karşılığında ön siparişe açıldı ve 9 Ağustos 2024'te küresel olarak satışa çıkması bekleniyor.

