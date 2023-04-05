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    Anlık Bildirim

    Steam Deck rakibi Asus ROG Ally tanıtıldı: İşte özellikleri

    Asus'un oyuncular için tasarladığı yeni el konsolu ROG Ally, 1 Nisan'da ortaya çıktığından şaka sanılmıştı. Ancak, şirket Steam Deck'in rakibini resmî olarak duyurdu.
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    asus rog ally resmi olarak tanıtıldı işte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Asus, Republic of Gamers markası altında yeni oyun konsolu ROG Ally’i duyurdu. Windows 11 üzerinde çalışan el konsolu Steam Deck’e rakip olarak gösteriliyor. İşte Asus’un 1 Nisan şakası sanılıp gerçek olan el oyun konsolunun özellikleri:

    Asus, el oyun konsolunun Valve’ın Steam Deck’inden iki kat daha fazla performans sunduğunu iddia ediyor. Tayvanlı şirket, cihaz hakkında fazla detay vermedi, yalnızca birkaç görsel, tanıtım videosu ve teknik detay paylaştı. Asus, cihazın ROG X6 Mobile eGPU ile birlikte özel AMD APU çipinden güç aldığını söylüyor. Ekran, 1080p çözünürlüğe sahip ve 120Hz yenileme hızını destekliyor. Cihaz, Windows 11 üzerinde çalıştığından Steam ve Xbox Cloud Gaming dahil tüm bulut tabanlı oyun hizmetleriyle çalışacağını tahmin etmek güç değil.

    Asus ROG Ally Steam Deck
    - ROG Ally Steam Deck
    CPU AMD Zen 4 SoC (TSMC 4nm) Custom Zen 2 "Van Gogh," 4 çekirdek, 8 iş parçacığı, 2.4 - 3.5 GHz
    GPU RDNA 3 GPU 8 RDNA 2 CUs, 1.0 - 1.6 GHz
    Bellek Bilinmiyor 16GB LPDDR5
    Depolama 512GB NVMe SSD (fotoğraflarda) 64 eMMC, 256GB / 512GB NVMe SSD
    Bağlanabilirlik Bilinmiyor Dual-band 802.11ac, Bluetooth 5.0
    Portlar USB-C, Asus XG Mobile harici GPU konektörü Kulaklık, UHS-III micro SD, Parmak izi sensörü USB-C, DisplayPort, 3.5 mm kulaklık girişi, microSD kart okuyucu (UHS-I)
    Batarya Bilinmiyor 40 WHr
    Ekran 7 inç 16:9 7 inç 16:10
    İşletim sistemi Windows SteamOS
    Boyut 280 x 113 x 39 mm 298 x 117 x 50.5 mm
    Ağırlık 608g 669g
    Fiyat Bilinmiyor $399 - $649

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/asus_unveils_the_rog_ally_a_handheld_gaming_console_to_rival_steam_deck-news-58123.php https://www.tomshardware.com/news/asus-rog-ally-takes-aim-at-steam-deck
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 3 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 4 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 6 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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