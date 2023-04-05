Steam Deck rakibi Asus ROG Ally tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Asus, Republic of Gamers markası altında yeni oyun konsolu ROG Ally’i duyurdu. Windows 11 üzerinde çalışan el konsolu Steam Deck’e rakip olarak gösteriliyor. İşte Asus’un 1 Nisan şakası sanılıp gerçek olan el oyun konsolunun özellikleri:

RTX 4070'li tablet Asus ROG FLOW Z13-ACRNM RMT02 tanıtıldı! 4 gün önce eklendi

Asus, el oyun konsolunun Valve’ın Steam Deck’inden iki kat daha fazla performans sunduğunu iddia ediyor. Tayvanlı şirket, cihaz hakkında fazla detay vermedi, yalnızca birkaç görsel, tanıtım videosu ve teknik detay paylaştı. Asus, cihazın ROG X6 Mobile eGPU ile birlikte özel AMD APU çipinden güç aldığını söylüyor. Ekran, 1080p çözünürlüğe sahip ve 120Hz yenileme hızını destekliyor. Cihaz, Windows 11 üzerinde çalıştığından Steam ve Xbox Cloud Gaming dahil tüm bulut tabanlı oyun hizmetleriyle çalışacağını tahmin etmek güç değil.

Asus ROG Ally Steam Deck - ROG Ally Steam Deck CPU AMD Zen 4 SoC (TSMC 4nm) Custom Zen 2 "Van Gogh," 4 çekirdek, 8 iş parçacığı, 2.4 - 3.5 GHz GPU RDNA 3 GPU 8 RDNA 2 CUs, 1.0 - 1.6 GHz Bellek Bilinmiyor 16GB LPDDR5 Depolama 512GB NVMe SSD (fotoğraflarda) 64 eMMC, 256GB / 512GB NVMe SSD Bağlanabilirlik Bilinmiyor Dual-band 802.11ac, Bluetooth 5.0 Portlar USB-C, Asus XG Mobile harici GPU konektörü Kulaklık, UHS-III micro SD, Parmak izi sensörü USB-C, DisplayPort, 3.5 mm kulaklık girişi, microSD kart okuyucu (UHS-I) Batarya Bilinmiyor 40 WHr Ekran 7 inç 16:9 7 inç 16:10 İşletim sistemi Windows SteamOS Boyut 280 x 113 x 39 mm 298 x 117 x 50.5 mm Ağırlık 608g 669g Fiyat Bilinmiyor $399 - $649

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.