ASUS ROG Ally X doğrulandı: İşte beklenen özellikler

Ryzen Z1 Extreme ve daha fazlası
VideoCardz tarafından sızdırılan görüntülere göre ROG Ally X, 2023 yılında satışa sunulan ROG Ally'a kıyasla ufak çaplı bir güncelleme olacak. Bu doğrultuda cihazın Ryzen Z1 Extreme APU'dan (8C12T 5.1GHz) güç alacağı doğrulandı. Diğer tarafta 7 inç boyutlarında FullHD (120Hz, 500 nit) ekran değişmeden kalıyor.
Kaçıranlar için Asus Rog Ally özelinde en çok dile getirilen sorun, 40Wh'lik pil boyutu oldu. Asus ROG Ally X ise, ilk sürüme oranla iki kat daha yüksek 80Wh pile sahip olacak. Ayrıca yenilenen sürüm, RAM kapasitesini de büyük oranda artırıyor. Sızdırılan sunum görüntülerinde göre el konsoluna 24GB LPDDR5X-7500 bellek eşlik edecek.
Asus Rog Ally X hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak yeni cihazın Haziran ayında düzenlenecek Computex etkinliğinde sahne alması bekleniyor. Bunu beklerken aşağıdaki tablo üzerinden ROG Ally, Ally X ve Steam Deck OLED hakkında tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz.
|Asus Rog Ally
|Asus Rog Ally X
|Steam Deck OLED
|Mimari
|AMD Zen 4 RDNA3
|AMD Zen 4 RDNA3
|AMD Zen 2 RDNA 2
|APU
|
Ryzen Z1 Extreme 8C 16T 5.1GHz
Ryzen Z1 6C 12T 4.9GHz
|Ryzen Z1 Extreme 8C 16T 5.1GHz
|AMD Sephiroth 4C 8T 3.5GHz
|GPU
|
12CU 2.7GHz (Z 1 Extreme)
4 CU 2.5GHz (Z1)
|12CU 2.7GHz
|8CU 1.6GHz
|RAM
|16GB LPDDR5-6400
|24GB LPDDR5X-7500
|16GB LPDDR5-6400
|Depolama
|512GB
|1TB
|512GB/1TB
|Depolama Türü
|M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 4x4
|M.2 NVMe 2280 SSD PCIe 4x4
|M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 3x4
|Ekran
|7'' 1920x1080 120Hz 500 nit 7ms VRR
|7'' 1920x1080 120Hz 500 nit 7ms VRR
|7.4'' 1200x800 90Hz
|Pil
|40 Wh
|80 Wh
|50Wh
|Ağırlık
|678gr
|608gr
|640gr
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.