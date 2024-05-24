ASUS ROG Ally X doğrulandı: İşte beklenen özellikler

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Tam Boyutta Gör Taşınabilir konsol rekabetine hızlı bir şekilde dahil olan Asus ROG Ally, çok yakında yeni bir sürümle karşımıza çıkacak. ROG Ally X olarak adlandırılacak bu sürümün, bir devam modeli değil elden geçirilmiş bir model olacağı konuşuluyordu. Geçtiğimiz saatlerde ise, ROG Ally X'in özellikleri açığa çıktı.

Ryzen Z1 Extreme ve daha fazlası

VideoCardz tarafından sızdırılan görüntülere göre ROG Ally X, 2023 yılında satışa sunulan ROG Ally'a kıyasla ufak çaplı bir güncelleme olacak. Bu doğrultuda cihazın Ryzen Z1 Extreme APU'dan (8C12T 5.1GHz) güç alacağı doğrulandı. Diğer tarafta 7 inç boyutlarında FullHD (120Hz, 500 nit) ekran değişmeden kalıyor.

Kaçıranlar için Asus Rog Ally özelinde en çok dile getirilen sorun, 40Wh'lik pil boyutu oldu. Asus ROG Ally X ise, ilk sürüme oranla iki kat daha yüksek 80Wh pile sahip olacak. Ayrıca yenilenen sürüm, RAM kapasitesini de büyük oranda artırıyor. Sızdırılan sunum görüntülerinde göre el konsoluna 24GB LPDDR5X-7500 bellek eşlik edecek.

Tam Boyutta Gör Asus, ROG Alyy X'in 70gram daha ağır ve biraz daha kalın (32,4mm'ye kıyasla 36,9mm) olacağını söylüyor. Ayrıca ilk sürümde bulunan ROG XG Mobile bağlantı noktası, DisplayPort 1.4 ve PD 3.0 ile uyumlu USB4 ile değiştirilmiş. Soğutma bölümünde ise fan boyutu yüzde 23 oranında küçülürken, akışı performansı yüzde 10 oranında artırılacak.

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Asus Rog Ally X hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak yeni cihazın Haziran ayında düzenlenecek Computex etkinliğinde sahne alması bekleniyor. Bunu beklerken aşağıdaki tablo üzerinden ROG Ally, Ally X ve Steam Deck OLED hakkında tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

Güncel el konsolları ve özellikleri Asus Rog Ally Asus Rog Ally X Steam Deck OLED Mimari AMD Zen 4 RDNA3 AMD Zen 4 RDNA3 AMD Zen 2 RDNA 2 APU Ryzen Z1 Extreme 8C 16T 5.1GHz Ryzen Z1 6C 12T 4.9GHz Ryzen Z1 Extreme 8C 16T 5.1GHz AMD Sephiroth 4C 8T 3.5GHz

GPU 12CU 2.7GHz (Z 1 Extreme) 4 CU 2.5GHz (Z1) 12CU 2.7GHz 8CU 1.6GHz RAM 16GB LPDDR5-6400 24GB LPDDR5X-7500 16GB LPDDR5-6400 Depolama 512GB 1TB 512GB/1TB Depolama Türü M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 4x4

M.2 NVMe 2280 SSD PCIe 4x4

M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 3x4 Ekran 7'' 1920x1080 120Hz 500 nit 7ms VRR 7'' 1920x1080 120Hz 500 nit 7ms VRR 7.4'' 1200x800 90Hz Pil 40 Wh 80 Wh 50Wh Ağırlık 678gr 608gr 640gr

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ASUS ROG Ally X doğrulandı: İşte beklenen özellikler