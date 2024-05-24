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    ASUS ROG Ally X doğrulandı: İşte beklenen özellikler

    Asus ROG Ally'ın yenilenen sürümü ROG Ally X resmen doğrulandı. Peki yeni el konsolu neler sunacak? İşte Ryzen Z1 Extreme ve daha fazlasıyla ROG Ally X'ten beklenen özellikler...
    ASUS ROG Ally X doğrulandı: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Taşınabilir konsol rekabetine hızlı bir şekilde dahil olan Asus ROG Ally, çok yakında yeni bir sürümle karşımıza çıkacak. ROG Ally X olarak adlandırılacak bu sürümün, bir devam modeli değil elden geçirilmiş bir model olacağı konuşuluyordu. Geçtiğimiz saatlerde ise, ROG Ally X'in özellikleri açığa çıktı. 

    Ryzen Z1 Extreme ve daha fazlası

    VideoCardz tarafından sızdırılan görüntülere göre ROG Ally X, 2023 yılında satışa sunulan ROG Ally'a kıyasla ufak çaplı bir güncelleme olacak. Bu doğrultuda cihazın Ryzen Z1 Extreme APU'dan (8C12T 5.1GHz) güç alacağı doğrulandı. Diğer tarafta 7 inç boyutlarında FullHD (120Hz, 500 nit) ekran değişmeden kalıyor.

    Kaçıranlar için Asus Rog Ally özelinde en çok dile getirilen sorun, 40Wh'lik pil boyutu oldu. Asus ROG Ally X ise, ilk sürüme oranla iki kat daha yüksek 80Wh pile sahip olacak. Ayrıca yenilenen sürüm, RAM kapasitesini de büyük oranda artırıyor. Sızdırılan sunum görüntülerinde göre el konsoluna 24GB LPDDR5X-7500 bellek eşlik edecek.

    ASUS ROG Ally X doğrulandı: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Asus, ROG Alyy X'in 70gram daha ağır ve biraz daha kalın (32,4mm'ye kıyasla 36,9mm) olacağını söylüyor. Ayrıca ilk sürümde bulunan ROG XG Mobile bağlantı noktası, DisplayPort 1.4 ve PD 3.0 ile uyumlu USB4 ile değiştirilmiş. Soğutma bölümünde ise fan boyutu yüzde 23 oranında küçülürken, akışı performansı yüzde 10 oranında artırılacak.

    Asus Rog Ally X hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak yeni cihazın Haziran ayında düzenlenecek Computex etkinliğinde sahne alması bekleniyor. Bunu beklerken aşağıdaki tablo üzerinden ROG Ally, Ally X ve Steam Deck OLED hakkında tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

    Güncel el konsolları ve özellikleri
    Asus Rog Ally Asus Rog Ally X Steam Deck OLED
    Mimari AMD Zen 4 RDNA3 AMD Zen 4 RDNA3 AMD Zen 2 RDNA 2
    APU

    Ryzen Z1 Extreme 8C 16T 5.1GHz 

    Ryzen Z1 6C 12T 4.9GHz

    		 Ryzen Z1 Extreme 8C 16T 5.1GHz AMD Sephiroth 4C 8T 3.5GHz
     
    GPU

    12CU 2.7GHz (Z 1 Extreme)

    4 CU 2.5GHz (Z1)

    		 12CU 2.7GHz 8CU 1.6GHz
    RAM 16GB LPDDR5-6400 24GB LPDDR5X-7500 16GB LPDDR5-6400
    Depolama 512GB 1TB 512GB/1TB
    Depolama Türü M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 4x4
         		 M.2 NVMe 2280 SSD PCIe 4x4
         		 M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 3x4
    Ekran 7'' 1920x1080 120Hz 500 nit 7ms VRR 7'' 1920x1080 120Hz 500 nit 7ms VRR 7.4'' 1200x800 90Hz
    Pil 40 Wh 80 Wh 50Wh
    Ağırlık 678gr 608gr 640gr
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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