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    Anlık Bildirim

    Asus ROG Phone 7 için tarih verildi: İşte beklenen özellikler

    Merakla beklenen Asus ROG Phone 7 serisinin lansman tarihi belli oldu. Yeni oyuncu telefonları 3 Nisan tarihinde kullanıcılar ile buluşacak. İşte bildiklerimiz 
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    Asus ROG Phone 7 için tarih verildi: İşte beklenen özellikler! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon rekabetinde oyuncu odaklı cihazlar ile ses getirmeyi başaran Asus, şimdi ROG Phone 6 ailesinin halefini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu bağlamda uzun süredir sızıntılar ile karşımıza çıkan ROG Phone 7 serisinin lansman tarihi nihayet belli oldu. Peki yaklaşan akıllı telefonlar neler sunacak? İşte bildiklerimiz 

    Asus ROG Phone 7 için tarih verildi

    Hatırlayacak olursak Asus ROG Phone 6 serisi geçen yılın Temmuz ayında tanıtıldı. Bu noktada tüm sızıntılar, bir sonraki amiral gemisi cihazların bu yılın yaz aylarında tanıtılacağına işaret ediyordu. Ancak geçtiğimiz saatlerde paylaşılan bir Twitter gönderisinde Asus, ROG Phone 7'nin 3 Nisan tarihinde New York, Hindistan ve Berlin'de vitrine çıkacağını duyurdu. 

    Şimdiye kadar bildiklerimiz

    Kısa süre önce paylaşılan Geekbench listeleri, Asus ROG Phone 7'nin 16GB'a kadar LPDDR5X RAM, Android 13 işletim sistemi ve Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alacağını doğruladı. Böylece yeni akıllı telefonlar, rekabete iddialı bir giriş yapacak diyebiliriz.

    Yakın zamanlı sızıntılara göre Asus ROG Phone 7, ön tarafında Full HD+ çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunan 6,8 inç boyutlarında AMOLED ekran ile karşımıza çıkacak. Kaputun altında ise ekran altı parmak izi okuyucu, 65W hızlı şarj destekli 6000mAh pilUFS 4.0 depolama desteğine sahip olması kuvvetle muhtemel. 

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 4 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 5 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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