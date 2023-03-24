Tam Boyutta Gör Akıllı telefon rekabetinde oyuncu odaklı cihazlar ile ses getirmeyi başaran Asus, şimdi ROG Phone 6 ailesinin halefini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu bağlamda uzun süredir sızıntılar ile karşımıza çıkan ROG Phone 7 serisinin lansman tarihi nihayet belli oldu. Peki yaklaşan akıllı telefonlar neler sunacak? İşte bildiklerimiz

Asus ROG Phone 7 için tarih verildi

Hatırlayacak olursak Asus ROG Phone 6 serisi geçen yılın Temmuz ayında tanıtıldı. Bu noktada tüm sızıntılar, bir sonraki amiral gemisi cihazların bu yılın yaz aylarında tanıtılacağına işaret ediyordu. Ancak geçtiğimiz saatlerde paylaşılan bir Twitter gönderisinde Asus, ROG Phone 7'nin 3 Nisan tarihinde New York, Hindistan ve Berlin'de vitrine çıkacağını duyurdu.

Şimdiye kadar bildiklerimiz

Kısa süre önce paylaşılan Geekbench listeleri, Asus ROG Phone 7'nin 16GB'a kadar LPDDR5X RAM, Android 13 işletim sistemi ve Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alacağını doğruladı. Böylece yeni akıllı telefonlar, rekabete iddialı bir giriş yapacak diyebiliriz.

Yakın zamanlı sızıntılara göre Asus ROG Phone 7, ön tarafında Full HD+ çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunan 6,8 inç boyutlarında AMOLED ekran ile karşımıza çıkacak. Kaputun altında ise ekran altı parmak izi okuyucu, 65W hızlı şarj destekli 6000mAh pil, UFS 4.0 depolama desteğine sahip olması kuvvetle muhtemel.

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Asus ROG Phone 7 için tarih verildi: İşte beklenen özellikler!