Asus ROG Phone 7 için tarih verildi: İşte beklenen özellikler

Asus ROG Phone 7 için tarih verildi
Hatırlayacak olursak Asus ROG Phone 6 serisi geçen yılın Temmuz ayında tanıtıldı. Bu noktada tüm sızıntılar, bir sonraki amiral gemisi cihazların bu yılın yaz aylarında tanıtılacağına işaret ediyordu. Ancak geçtiğimiz saatlerde paylaşılan bir Twitter gönderisinde Asus, ROG Phone 7'nin 3 Nisan tarihinde New York, Hindistan ve Berlin'de vitrine çıkacağını duyurdu.
Şimdiye kadar bildiklerimiz
Kısa süre önce paylaşılan Geekbench listeleri, Asus ROG Phone 7'nin 16GB'a kadar LPDDR5X RAM, Android 13 işletim sistemi ve Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alacağını doğruladı. Böylece yeni akıllı telefonlar, rekabete iddialı bir giriş yapacak diyebiliriz.
Yakın zamanlı sızıntılara göre Asus ROG Phone 7, ön tarafında Full HD+ çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunan 6,8 inç boyutlarında AMOLED ekran ile karşımıza çıkacak. Kaputun altında ise ekran altı parmak izi okuyucu, 65W hızlı şarj destekli 6000mAh pil, UFS 4.0 depolama desteğine sahip olması kuvvetle muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)