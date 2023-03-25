Tam Boyutta Gör Asus, yeni akıllı telefon serisi ROG Phone 7'i 13 Nisan'da görücüye çıkaracak. Şirket, yaklaşan serinin ROG Phone 7 olarak adlandırılacağını açıklarken seride yer alacak cihaz sayısını ise açıklamadı. Ancak yakın zamanda yapılan bir sızıntı, yeni ROG serisinde piyasaya sürülecek olası cihazlara ve bunların teknik özelliklerine ışık tuttu.

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İşte Asus ROG Phone 7 serisinin bilinenleri

Tipster Abhishek Yadav tarafından yapılan Twitter paylaşımı, Asus'un yeni serisinin detaylarını ortaya çıkardı. Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç alacak ROG Phone 7 serisindeki her iki cihazında Full HD+ çözünürlüğe ve 165 Hz yenileme hızına sahip 6,8 inç AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Ayrıca Android 13 tabanlı ROG UI katmanıyla kutudan çıkacak cihazlar, 65W hızlı şarjı destekli 6000mAh bataryaya sahip olacak.

50MP Sony IMX766 birincil kamera sensörü, 13MP ultra geniş kamera ve 8MP makro sensör içeren üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak ROG Phone 7, 32MP selfie kamerasına sahip olacak. Cihazın boyutlarına değinecek olursak 173 x 77 x 10.3 mm boyutlarında ve 239 gram ağırlığında olacak. ROG Phone 7 Ultimate'in ise 16GB RAM ve 512GB depolamaya sahip olması bekleniyor.

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Asus ROG Phone 7 serisi, 13 Nisan'da piyasaya sürülecek