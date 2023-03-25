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    Asus ROG Phone 7 serisi, 13 Nisan'da piyasaya sürülecek

    Ortaya çıkan yeni bir rapora göre Asus ROG Phone 7 serisinin ikinci telefonu ROG Phone 7 Ultimate olarak isimlendirilecek. İşte 13 Nisan'da piyasaya sürülecek cihazların detayları:
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    Asus ROG Phone 7 serisi, 13 Nisan'da piyasaya sürülecek Tam Boyutta Gör
    Asus, yeni akıllı telefon serisi ROG Phone 7'i 13 Nisan'da görücüye çıkaracak. Şirket, yaklaşan serinin ROG Phone 7 olarak adlandırılacağını açıklarken seride yer alacak cihaz sayısını ise açıklamadı. Ancak yakın zamanda yapılan bir sızıntı, yeni ROG serisinde piyasaya sürülecek olası cihazlara ve bunların teknik özelliklerine ışık tuttu.

    İşte Asus ROG Phone 7 serisinin bilinenleri

    Tipster Abhishek Yadav tarafından yapılan Twitter paylaşımı, Asus'un yeni serisinin detaylarını ortaya çıkardı. Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç alacak ROG Phone 7 serisindeki her iki cihazında Full HD+ çözünürlüğe ve 165 Hz yenileme hızına sahip 6,8 inç AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Ayrıca Android 13 tabanlı ROG UI katmanıyla kutudan çıkacak cihazlar, 65W hızlı şarjı destekli 6000mAh bataryaya sahip olacak.

    50MP Sony IMX766 birincil kamera sensörü, 13MP ultra geniş kamera ve 8MP makro sensör içeren üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak ROG Phone 7, 32MP selfie kamerasına sahip olacak. Cihazın boyutlarına değinecek olursak 173 x 77 x 10.3 mm boyutlarında ve 239 gram ağırlığında olacak. ROG Phone 7 Ultimate'in ise 16GB RAM ve 512GB depolamaya sahip olması bekleniyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 5 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 6 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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