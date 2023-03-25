Asus ROG Phone 7 serisi, 13 Nisan'da piyasaya sürülecek

İşte Asus ROG Phone 7 serisinin bilinenleri
Tipster Abhishek Yadav tarafından yapılan Twitter paylaşımı, Asus'un yeni serisinin detaylarını ortaya çıkardı. Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç alacak ROG Phone 7 serisindeki her iki cihazında Full HD+ çözünürlüğe ve 165 Hz yenileme hızına sahip 6,8 inç AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Ayrıca Android 13 tabanlı ROG UI katmanıyla kutudan çıkacak cihazlar, 65W hızlı şarjı destekli 6000mAh bataryaya sahip olacak.
50MP Sony IMX766 birincil kamera sensörü, 13MP ultra geniş kamera ve 8MP makro sensör içeren üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak ROG Phone 7, 32MP selfie kamerasına sahip olacak. Cihazın boyutlarına değinecek olursak 173 x 77 x 10.3 mm boyutlarında ve 239 gram ağırlığında olacak. ROG Phone 7 Ultimate'in ise 16GB RAM ve 512GB depolamaya sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)