Asus 2023’te çıkacak ROG Zephyrus ve ROG Flow serisi dizüstü bilgisayarlarını tanıttı

Tam Boyutta Gör CES 2023 tüketici elektroniği fuarında Asus, ROG Zephyrus ve ROG Flow serisi dizüstü bilgisayarlarını 2023 modelleriyle güncelleştirdi. Asus, Zephyrus serisini performans olarak Strix Scar serisinin bir tık altına konumlandırıyor. Öte yandan Flow serisi ise çok yönlülüğü yeni nesil güçlü donanım ile birleştiriyor.

2023 Asus ROG Zephyrus özellikleri

Tüm Zephyrus modelleri Dolby Atmos hoparlörler, çoklu modlara sahip bir 3D mikrofon dizisi ve iki yönlü yapay zeka tabanlı gürültü engelleme teknolojileriyle birlikte geliyor. G14 ve M16, bir FHD IR kamera ile, G16 ise bir HD 720P IR kamera ile birlikte sunulurken yine tüm modellerde Windows Hello desteği veriliyor. Yeni ROG Zephyrus serisinde 180° ErgoLift menteşe, Pantone onaylı ve Dolby Vision onaylı ekran, arasında DisplayPort 1.4, 100 W USB Type-C ve WiFi 6E bağlantı özellikleri bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Ailenin kompakt ama bir o kadar güçlü modeli ROG Zephyrus G14, 14 inçlik ROG Nebula HDR Mini LED QHD 165 Hz yenileme hızına sahip 16:10 en boy oranına sahip ekran ile geliyor. Asus, çift 84 kanatlı Arc Flow fan ve yeni nesil soğutma çözümü ile bu üründe özel çalışmış durumda. Zira cihazın içerisinde üst konfigürasyonda RTX 4090 olacağı belirtiliyor. Bununla birlikte modele göre diğer RTX 40 serisi ekran kartları yer alacak. Öte yandan bu üründe AMD Ryzen 9 7000 serisi işlemci desteği bulunuyor.

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ROG Zephyrus G16 tarafındaysa, 13. Nesil Intel Core i9-13900H işlemci işlemci ve maksimum 120 W TGP sınırlamasında RTX 40 serisi ekran kartları yer alacak. G16, %94 ekran-gövde oranına ve 16:10 en boy oranına sahip Nebula ekranın yanı sıra 90 Wh pil ve HDMI 2.1 özellikleriyle de dikkat çekiyor.

ROG Zephyrus M16 ise ise QHD Mini LED 240 Hz, G-SYNC özellikli 3 ms ROG Nebula HDR ekran, %92 ekran-gövde oranı ve 16:10 en boy oranı ile piyasaya sunulacak. Aynı zamanda, tam genişlikte soğutucuya sahip Tri-fan teknolojisine sahip olan bu model hızlı şarj destekli 90 Wh pile ile gelecek.

2023 Asus ROG Flow özellikleri

Tam Boyutta Gör ROG Flow serisi hem iş hem oyun arayanlar için oluşturulmuş durumda. ROG Flow X13 (GV302) modelinde AMD Ryzen 9 Zen 4 CPU ve bir Nvidia GeForce RTX 40 serisi GPU’lar kullanılıyor. 360° döndürülebilir tasarımı sayesinde ürün tablet, çadır ve stand gibi farklı modlarda kullanılabiliyor. Ayrıca cihaz, 75 Wh pil, 100 W USB Type-C hızlı şarj ve 130 W AC adaptör ile birlikte gelirken 13 inçlik dokunmatik ekranında QHD 165 Hz Pantone onayı ve Dolby Vision desteği sunuluyor.

ROG Flow X16 (GV601) da tıpkı kardeşi gibi 360° döndürülebilir tasarıma sahip. Cihazında 1100 nite kadar parlaklık sunan mini LED 16 inçlik dokunmatik ekranı stand, çadır ve tablet modlarında kullanılabilirken 240 Hz yenileme hızı, 3 ms tepki süresi ve QHD çözünürlük sunuyor. Üründe ayrıca %100 DCI-P3, Dolby Vision HDR, yeni nesil HDMI 2.1, Thunderbolt 4, Type-C USB4 özellikleri de sunuluyor. Donanım tarafındaysa, 13. Nesil Intel Core i9-13900H işlemci, Nvidia GeForce RTX 40 serisi GPU, 2 TB'a kadar PCIe 4.0 x4 SSD depolama ve 16 GB'a kadar DDR5-4800 bellek gibi özellikler yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Asus’un oyuncu tableti olan ROG Flow Z13 (GZ301), 13. Nesil Intel Core i9-13900H işlemci ve Nvidia GeForce RTX 40 serisi ekran kartlarıyla güncellenerek daha da güçlü bir hale getiriliyor. Sadece 1,1 kg ağırlığında ve 12mm kalınlığında olan üründe G-Sync desteği de bulunuyor. Gorilla Glass DXC ekran koruması ve Windows Hello özellikli FHD IR kamera ile gelen ROG Flow Z13, adından da anlaşılacağı üzere 13 inçlik bir ekrana sahip. Bu ekran, 16:10 en boy oranına ve QHD çözünürlükte 165 Hz yenileme hızına sahip. Tüm bunlara ek olarak ürünlerin net çıkış tarihi ve fiyat bilgisi henüz yok ancak önümüzdeki aylarda ürünler piyasya giriş yapacaktır.

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