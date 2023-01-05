Asus 2023’te çıkacak ROG Zephyrus ve ROG Flow serisi dizüstü bilgisayarlarını tanıttı

Tüm Zephyrus modelleri Dolby Atmos hoparlörler, çoklu modlara sahip bir 3D mikrofon dizisi ve iki yönlü yapay zeka tabanlı gürültü engelleme teknolojileriyle birlikte geliyor. G14 ve M16, bir FHD IR kamera ile, G16 ise bir HD 720P IR kamera ile birlikte sunulurken yine tüm modellerde Windows Hello desteği veriliyor. Yeni ROG Zephyrus serisinde 180° ErgoLift menteşe, Pantone onaylı ve Dolby Vision onaylı ekran, arasında DisplayPort 1.4, 100 W USB Type-C ve WiFi 6E bağlantı özellikleri bulunuyor.
ROG Zephyrus G16 tarafındaysa, 13. Nesil Intel Core i9-13900H işlemci işlemci ve maksimum 120 W TGP sınırlamasında RTX 40 serisi ekran kartları yer alacak. G16, %94 ekran-gövde oranına ve 16:10 en boy oranına sahip Nebula ekranın yanı sıra 90 Wh pil ve HDMI 2.1 özellikleriyle de dikkat çekiyor.
ROG Zephyrus M16 ise ise QHD Mini LED 240 Hz, G-SYNC özellikli 3 ms ROG Nebula HDR ekran, %92 ekran-gövde oranı ve 16:10 en boy oranı ile piyasaya sunulacak. Aynı zamanda, tam genişlikte soğutucuya sahip Tri-fan teknolojisine sahip olan bu model hızlı şarj destekli 90 Wh pile ile gelecek.
2023 Asus ROG Flow özellikleri
ROG Flow X16 (GV601) da tıpkı kardeşi gibi 360° döndürülebilir tasarıma sahip. Cihazında 1100 nite kadar parlaklık sunan mini LED 16 inçlik dokunmatik ekranı stand, çadır ve tablet modlarında kullanılabilirken 240 Hz yenileme hızı, 3 ms tepki süresi ve QHD çözünürlük sunuyor. Üründe ayrıca %100 DCI-P3, Dolby Vision HDR, yeni nesil HDMI 2.1, Thunderbolt 4, Type-C USB4 özellikleri de sunuluyor. Donanım tarafındaysa, 13. Nesil Intel Core i9-13900H işlemci, Nvidia GeForce RTX 40 serisi GPU, 2 TB'a kadar PCIe 4.0 x4 SSD depolama ve 16 GB'a kadar DDR5-4800 bellek gibi özellikler yer alıyor.