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    LG Gram Style görünmeyen trackpad ile geliyor

    LG Gram Style 16 konsept dizüstü modeli başarılı bir şekilde trackpad alanını saklayabiliyor. Girinti olmadığı için aktif değilken fark edebilmek oldukça zor.   
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    LG Gram Style Tam Boyutta Gör
    Dizüstü modellerinde trackpad dediğimiz dokunmatik fare alanı vazgeçilmez unsurlardan birisi. Bugün kullanıcılar genelde standart bir fare tercih ediyor ancak acil durumlarda trackpad alanı yardımınıza koşuyor. LG bu konuda ilginç bir fikir geliştirmiş.

    LG Gram Style 16 neler sunuyor?

    LG Gram Style 16 inçlik dizüstü bilgisayar konsepti gerek olmadığı zamanlarda trackpad alanını gizlemenizi sağlıyor. Klavyenin alt kısmı tamamen düz ve herhangi bir girinti mevcut değil. Trackpad alanını aktif ettiğiniz zaman parmağınız sınırları içerisine girdiği anda iki LED şerit sizi uyarıyor. Yani biraz el yordamıyla trackpad bulmak gibi diyebiliriz. Özellikle standart fare kullanırken sanki trackpad yokmuş gibi bir hissiyat uyanıyor ancak acil durumlarda kullanıcıyı biraz sıkabilir.

    16 inçlik OLED ekran, kapak ve klavye kısmı Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Cihazın alt kısmı ise magnezyum alaşımdan imal edilmiş. On üçüncü nesil Intel işlemcilerle donatılan LG Gram Style dizüstü modeli için henüz bir çıkış tarihi verilmedi.

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