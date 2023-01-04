LG Gram Style görünmeyen trackpad ile geliyor

Tam Boyutta Gör Dizüstü modellerinde trackpad dediğimiz dokunmatik fare alanı vazgeçilmez unsurlardan birisi. Bugün kullanıcılar genelde standart bir fare tercih ediyor ancak acil durumlarda trackpad alanı yardımınıza koşuyor. LG bu konuda ilginç bir fikir geliştirmiş.

LG Gram Style 16 neler sunuyor?

LG Gram Style 16 inçlik dizüstü bilgisayar konsepti gerek olmadığı zamanlarda trackpad alanını gizlemenizi sağlıyor. Klavyenin alt kısmı tamamen düz ve herhangi bir girinti mevcut değil. Trackpad alanını aktif ettiğiniz zaman parmağınız sınırları içerisine girdiği anda iki LED şerit sizi uyarıyor. Yani biraz el yordamıyla trackpad bulmak gibi diyebiliriz. Özellikle standart fare kullanırken sanki trackpad yokmuş gibi bir hissiyat uyanıyor ancak acil durumlarda kullanıcıyı biraz sıkabilir.

LG, 2023 yılında OLED TV’lerinin ekranını ve donanımını yeniliyor 15 sa. önce eklendi

16 inçlik OLED ekran, kapak ve klavye kısmı Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Cihazın alt kısmı ise magnezyum alaşımdan imal edilmiş. On üçüncü nesil Intel işlemcilerle donatılan LG Gram Style dizüstü modeli için henüz bir çıkış tarihi verilmedi.

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