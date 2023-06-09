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    Anlık Bildirim

    Asus ZenFone 10 çıkış tarihi duyuruldu: İşte onaylanan özellikleri

    Asus ZenFone 10 nasıl olacak, ne zaman çıkacak? sorusuna Asus'tan yanıt geldi. ZenFone 10 çıkış tarihi ve tasarımı resmî olarak ortaya çıktı. İşte onaylanan özellikleri:      
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    Asus ZenFone 10 çıkış tarihi duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Asus, yeni üst seviye akıllı telefonu ZenFone 10’u sosyal medya platformu üzerinden paylaştı. Yalnızca önden ve aksesuarlarıyla birlikte gösterilen Asus ZenFone 10, çok yakında resmî olarak tanıtılacak.

    Kompakt boyut, kablosuz şarj, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci

    Paylaşılan ZenFone 10 görselinde en dikkat çeken şey, simetrik çerçeveler ve önceki modelde olduğu gibi sol üste konumlandırılmış delik çentik. Görselde ayrıca kulaklık, kamera, gimbal ve kablosuz şarj pedi gösteriliyor. Tüm bunlar kablosuz şarj desteği, gelişmiş stabilizasyona sahip kameraya, belki de daha iyi hoparlörlere işaret ediyor. Ön açıdan Zenfone 9’dan ayırt etmesi güç bir telefon karşımızda. Kompakt boyut, kablosuz şarj ve Snapdragon 8 Gen 2 işlemci onaylanan detaylar arasında.

    Asus ZenFone 10 ne zaman çıkacak?

    Asus ZenFone 10 tanıtım tarihi 29 Haziran olarak işretlendi. ZenFone 10 kamera özellikleri dahil olmak üzere cihaz hakkında tüm merak edilenler resmî olarak bu tarihte YouTube üzerinden aktarılacak. 120Hz AMOLED ekran, 16GB RAM, 67w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh batarya ZenFone 10’un bilinen özellikleri arasında. ZenFone 10 fiyatının 750 dolar seviyesinde olması bekleniyor.

    Kaynakça https://9to5google.com/2023/06/08/asus-zenfone-10-release-date/ https://www.gizmochina.com/2023/06/08/asus-zenfone-10-with-snapdragon-8-gen-2-confirmed-to-launch-on-june-29/
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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 19 saat önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 22 saat önce

    🤩

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    Mantarın Başı 2 gün önce

    Çok iyi

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