Asus Zenfone 8 Mini ortaya çıktı; Xperia 5 III ile rekabete giriyor

Tam Boyutta Gör

Akıllı telefon dünyasında artık ekranlar 6 inçin üzerine tırmanırken yine de belirli bir ölçeğin altında tutmaya çalışanlar mevcut. Xperia 5 III modelinin 6.1 inçlik ekranından sonra Zenfone 8 Mini de 5.9 inçlik ekranla gelecek.

Zenfone 8 Mini neler sunuyor?

Akıllı telefon dünyasında artık ekranlar 6 inçin üzerine tırmanırken yine de belirli bir ölçeğin altında tutmaya çalışanlar mevcut. Xperia 5 III modelinin 6.1 inçlik ekranından sonra Zenfone 8 Mini de 5.9 inçlik ekranla gelecek.

İlginizi Çekebilir

Asus Zenfone 8 serisi 3 farklı model ile gelecek

Zenfone 8 Mini neler sunuyor?

Geekbench testlerinde de boy göstermeye başlayan Zenfone 8 Mini akıllı telefon modeli 5.9 inçlik AMOLED bir ekrana sahip olacak. Full HD+ çözünürlük sunan ekran 120Hz tazeleme hızı ile geliyor.

Ayrıca Bkz. "Call of Duty: Warzone'da temizlik devam ediyor: 15.000 kişi daha hile sebebiyle banlandı"

Snapdragon 888 yonga setinin kullanıldığı model 16GB RAM ile testlere girmiş. Tek çekirdekte 1123, çok çekirdekte ise 3681 puan alıyor. Daha önce de 12GB RAM kapasiteli bir sonuç görmüştük.

Gelen bilgilere göre ana kamera 64MP çözünürlüğünde Sony IMX686 sensör kullanırken Sony IMX663 sensör de ilk kez bu telefonda karşımıza çıkacak. Batarya ise 30W hızlı şarj desteğine sahip.

Kompakt bir performans canavarı olması beklenen Zenfone 8 Mini nispeten biraz daha küçük ekrana sahip telefon arayanları hedefliyor. iPhone 12 mini bilindiği üzere iPhone 12 ile benzer özelliklere sahip olduğu için pek tercih edilmemişti ancak Android tarafında farklılaşma biraz daha başarılı oluyor.

https://www.gsmarena.com/asus_zenfone_8_mini_passes_by_geekebench_with_sd_888_and_16gb_ram-news-48692.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.