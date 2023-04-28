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    ATAK-2 helikopteri ilk kez havalandı!

    TUSAŞ tarafından geliştirilen Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ATAK-2, ilk kez havalandı. ATAK-2 helikopteri 2025 yılında envantere girecek.                       
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    ATAK-2 helikopteri ilk kez havalandı! Tam Boyutta Gör
    26 Nisan’da ilk kez motor çalıştıran T929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ATAK-2 ilk kez havalandı. İlk uçuş görüntüleri paylaşıldı.

    ATAK-2 ilk uçuşunda yerden kısa mesafe yükseldi ve başarılı şekilde iniş yaptı. ATAK-2’nin uçuş testleri önümüzdeki günlerde devam edecek.

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ATAK-2 helikopteri, T129 ATAK Helikopterine kıyasla artırılmış faydalı yük kapasitesi, daha fazla mühimmat kapasitesi, geliştirilmiş silah istasyonları, yeni nesil sistemler ve kendini koruma sistemleri ile öne çıkıyor.

    2025 yılında teslim edilecek

    ATAK-2’nin ilk prototiplerinde Ukraynalı Motor Sich tarafından üretilen 2500 beygir gücündeki TV3-117VMA-SBM1V-01T motoru kullanılacak. Yerli ve milli tasarıma sahip ATAK-2’nin bütün silah sistemleri, transmisyonu, uçuş bilgisayarı ve şaftı yerli olarak üretiliyor. 2025 yılında Kara Kuvvetlerimize 3 adet ATAK-2 teslimatı yapılacak.

    ATAK-2 özellikleri

    • MTOW: +10 ton
    • Mürettebat Kapasitesi: 2 Pilot
    • HOGE: 6000 ft @ 35°C
    • Servis Tavanı: 20000 ft
    • Azami Hız: +170 Kts
    • Mühimmat Taşıma Kapasitesi: 1200 kg (Lançerler Hariç)
    • Mühimmatlar: Güdümsüz Roket, Güdümlü Roket, Hava Yer Füzesi, Hava Hava Füzesi, Radar Güdümlü Füze, Serbest Düşümlü Mühimmat, 30 mm (20 mm) Top Sistemi, Lazer Silahı
    • Roller: Taarruz, Hava-Yer Muharebesi, Hava-Hava Muharebesi, Silahlı Keşif ve Gözetleme, Yakın Hava Desteği, Silahlı Eskort, Müşterek Taarruz Operasyonları
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    14 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

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    Forumdan Konular

    xbox series s mi x mi yüksek sıcaklıkta ürünler daha kararlıdır steam hesabınız bu özelliğin kullanılmasını sağlayacak gereksinimleri karşılamıyor hatası digitürk 400. kanal yok bosch seri 4 seri 6 farkı

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