ATAK-2 helikopteri ilk kez havalandı!

Tam Boyutta Gör 26 Nisan’da ilk kez motor çalıştıran T929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ATAK-2 ilk kez havalandı. İlk uçuş görüntüleri paylaşıldı.

ATAK-2 ilk uçuşunda yerden kısa mesafe yükseldi ve başarılı şekilde iniş yaptı. ATAK-2’nin uçuş testleri önümüzdeki günlerde devam edecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ATAK-2 helikopteri, T129 ATAK Helikopterine kıyasla artırılmış faydalı yük kapasitesi, daha fazla mühimmat kapasitesi, geliştirilmiş silah istasyonları, yeni nesil sistemler ve kendini koruma sistemleri ile öne çıkıyor.

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2025 yılında teslim edilecek

ATAK-2’nin ilk prototiplerinde Ukraynalı Motor Sich tarafından üretilen 2500 beygir gücündeki TV3-117VMA-SBM1V-01T motoru kullanılacak. Yerli ve milli tasarıma sahip ATAK-2’nin bütün silah sistemleri, transmisyonu, uçuş bilgisayarı ve şaftı yerli olarak üretiliyor. 2025 yılında Kara Kuvvetlerimize 3 adet ATAK-2 teslimatı yapılacak.

ATAK-2 özellikleri

MTOW : +10 ton

: +10 ton Mürettebat Kapasitesi : 2 Pilot

: 2 Pilot HOGE : 6000 ft @ 35°C

: 6000 ft @ 35°C Servis Tavanı : 20000 ft

: 20000 ft Azami Hız : +170 Kts

: +170 Kts Mühimmat Taşıma Kapasitesi : 1200 kg (Lançerler Hariç)

: 1200 kg (Lançerler Hariç) Mühimmatlar : Güdümsüz Roket, Güdümlü Roket, Hava Yer Füzesi, Hava Hava Füzesi, Radar Güdümlü Füze, Serbest Düşümlü Mühimmat, 30 mm (20 mm) Top Sistemi, Lazer Silahı

: Güdümsüz Roket, Güdümlü Roket, Hava Yer Füzesi, Hava Hava Füzesi, Radar Güdümlü Füze, Serbest Düşümlü Mühimmat, 30 mm (20 mm) Top Sistemi, Lazer Silahı Roller: Taarruz, Hava-Yer Muharebesi, Hava-Hava Muharebesi, Silahlı Keşif ve Gözetleme, Yakın Hava Desteği, Silahlı Eskort, Müşterek Taarruz Operasyonları

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