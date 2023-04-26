ATAK-2 helikopteri ilk kez motor çalıştırdı

ATAK-2 helikopteri, T129 ATAK Helikopterine kıyasla artırılmış faydalı yük kapasitesi, daha fazla mühimmat kapasitesi, geliştirilmiş silah istasyonları, yeni nesil sistemler ve kendini koruma sistemleri ile öne çıkıyor.
ATAK-2 helikopterinin yerdeki motor çalıştırma testlerinin toplam 15 saat sürmesi planlanıyor. Ölçümlerde bir aksaklık çıkmazsa bir hafta içerisinde ilk uçuşunu yapılacak.
ATAK-2’nin ilk prototiplerinde Ukraynalı Motor Sich tarafından üretilen 2500 beygir gücündeki TV3-117VMA-SBM1V-01T motoru kullanılacak. Yerli ve milli tasarıma sahip ATAK-2’nin bütün silah sistemleri, transmisyonu, uçuş bilgisayarı ve şaftı yerli olarak üretiliyor. 2025 yılında Kara Kuvvetlerimize 3 adet ATAK-2 teslimatı yapılacak.
ATAK-2 özellikleri
- MTOW: +10 ton
- Mürettebat Kapasitesi: 2 Pilot
- HOGE: 6000 ft @ 35°C
- Servis Tavanı: 20000 ft
- Azami Hız: +170 Kts
- Mühimmat Taşıma Kapasitesi: 1200 kg (Lançerler Hariç)
- Mühimmatlar: Güdümsüz Roket, Güdümlü Roket, Hava Yer Füzesi, Hava Hava Füzesi, Radar Güdümlü Füze, Serbest Düşümlü Mühimmat, 30 mm (20 mm) Top Sistemi, Lazer Silahı
- Roller: Taarruz, Hava-Yer Muharebesi, Hava-Hava Muharebesi, Silahlı Keşif ve Gözetleme, Yakın Hava Desteği, Silahlı Eskort, Müşterek Taarruz Operasyonları
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: