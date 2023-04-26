ATAK-2 helikopteri ilk kez motor çalıştırdı

Tam Boyutta Gör Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen T929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ATAK-II’nin motoru ilk kez çalıştırıldı. Motor testlerinin tamamlanmasının ardından ilk uçuş yapılacak.





ATAK-2 helikopteri, T129 ATAK Helikopterine kıyasla artırılmış faydalı yük kapasitesi, daha fazla mühimmat kapasitesi, geliştirilmiş silah istasyonları, yeni nesil sistemler ve kendini koruma sistemleri ile öne çıkıyor.

ATAK-2 helikopterinin yerdeki motor çalıştırma testlerinin toplam 15 saat sürmesi planlanıyor. Ölçümlerde bir aksaklık çıkmazsa bir hafta içerisinde ilk uçuşunu yapılacak.

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ATAK-2’nin ilk prototiplerinde Ukraynalı Motor Sich tarafından üretilen 2500 beygir gücündeki TV3-117VMA-SBM1V-01T motoru kullanılacak. Yerli ve milli tasarıma sahip ATAK-2’nin bütün silah sistemleri, transmisyonu, uçuş bilgisayarı ve şaftı yerli olarak üretiliyor. 2025 yılında Kara Kuvvetlerimize 3 adet ATAK-2 teslimatı yapılacak.

ATAK-2 özellikleri

MTOW : +10 ton

: +10 ton Mürettebat Kapasitesi : 2 Pilot

: 2 Pilot HOGE : 6000 ft @ 35°C

: 6000 ft @ 35°C Servis Tavanı : 20000 ft

: 20000 ft Azami Hız : +170 Kts

: +170 Kts Mühimmat Taşıma Kapasitesi : 1200 kg (Lançerler Hariç)

: 1200 kg (Lançerler Hariç) Mühimmatlar : Güdümsüz Roket, Güdümlü Roket, Hava Yer Füzesi, Hava Hava Füzesi, Radar Güdümlü Füze, Serbest Düşümlü Mühimmat, 30 mm (20 mm) Top Sistemi, Lazer Silahı

: Güdümsüz Roket, Güdümlü Roket, Hava Yer Füzesi, Hava Hava Füzesi, Radar Güdümlü Füze, Serbest Düşümlü Mühimmat, 30 mm (20 mm) Top Sistemi, Lazer Silahı Roller: Taarruz, Hava-Yer Muharebesi, Hava-Hava Muharebesi, Silahlı Keşif ve Gözetleme, Yakın Hava Desteği, Silahlı Eskort, Müşterek Taarruz Operasyonları

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