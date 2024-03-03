Nvidia Steam Deck’e rakip olacak bir oyun konsolu üzerinde çalışıyor

Nvidia, Steam Deck’e rakip olacak bir cihaz üzerinde çalışıyor
YouTube kanalı Moore’s Law is Dead, Nvidia’nın GeForce sisteminden güç alacak bir taşınabilir konsol üzerinde çalştığını iddia etti. Bu rapora göre Nvidia, yükselişe yeni geçen taşınabilir konsol pazarına erkenden giriş yapmak istiyor. Pazardaki en önemli isimlerden olan Steam Deck, ROG Ally ve Lenovo Legion Go, AMD yapımı işlemci ve grafik birimlerinden güç alıyor. Pazarda bulunan bazı konsollar ise Intel’in işlemcilerini ve grafik birimlerini kullanıyor. Nvidia’nın DLSS destekli bir el konsolu, pazarda ciddi bir rekabete sebep olabilir.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.