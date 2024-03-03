Nvidia Steam Deck’e rakip olacak bir oyun konsolu üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından olan Nvidia, yeni bir pazara girmeyi planlıyor. Oyunculara yönelik ekran kartları ve yapay zekâ destekli yazılımları ile bilinen firma, Steam Deck’e rakip olacak bir cihaz üzerinde çalışıyor olabilir.

Samsung, Galaxy S25 serisinin tamamında Exynos kullanabilir 9 sa. önce eklendi

Nvidia, Steam Deck’e rakip olacak bir cihaz üzerinde çalışıyor

YouTube kanalı Moore’s Law is Dead, Nvidia’nın GeForce sisteminden güç alacak bir taşınabilir konsol üzerinde çalştığını iddia etti. Bu rapora göre Nvidia, yükselişe yeni geçen taşınabilir konsol pazarına erkenden giriş yapmak istiyor. Pazardaki en önemli isimlerden olan Steam Deck, ROG Ally ve Lenovo Legion Go, AMD yapımı işlemci ve grafik birimlerinden güç alıyor. Pazarda bulunan bazı konsollar ise Intel’in işlemcilerini ve grafik birimlerini kullanıyor. Nvidia’nın DLSS destekli bir el konsolu, pazarda ciddi bir rekabete sebep olabilir.

Tam Boyutta Gör Moore’s Law is Dead, Nintendo'nun Switch 2 konsolunda Nvidia silikonunu doğruladı ancak Nvidia'nın PC odaklı taşınabilir bir sistemle konsol pazarına adım atmak istediğini iddia etti. Ayrıca kanal, Nvidia’nın bu konsolda Intel yapımı bir işlemci kullanabileceğini de belirtti. Son yıllarda başarılı ürünler çıkaran Intel, Nvidia ile birlikte çalışarak başarılı bir el konsolu ortaya koyabilir. Bahsi geçen konsolun detayları henüz bilinmiyor ancak Nvidia’nın standart ekran kartlarında yer verdiği DLSS, DLAA ve Frame Generation gibi teknolojilerin bu konsolda da yer alması muhtemel gözüküyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.