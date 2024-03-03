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    Anlık Bildirim

    Nvidia Steam Deck’e rakip olacak bir oyun konsolu üzerinde çalışıyor

    Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından olan Nvidia, konsol pazarına girebilir. İddialara göre firma, Steam Deck ve Nintendo Switch’e rakip olacak bir cihaz üzerinde çalışıyor.
    Nvidia Shield Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından olan Nvidia, yeni bir pazara girmeyi planlıyor. Oyunculara yönelik ekran kartları ve yapay zekâ destekli yazılımları ile bilinen firma, Steam Deck’e rakip olacak bir cihaz üzerinde çalışıyor olabilir.

    Nvidia, Steam Deck’e rakip olacak bir cihaz üzerinde çalışıyor

    YouTube kanalı Moore’s Law is Dead, Nvidia’nın GeForce sisteminden güç alacak bir taşınabilir konsol üzerinde çalştığını iddia etti. Bu rapora göre Nvidia, yükselişe yeni geçen taşınabilir konsol pazarına erkenden giriş yapmak istiyor. Pazardaki en önemli isimlerden olan Steam Deck, ROG Ally ve Lenovo Legion Go, AMD yapımı işlemci ve grafik birimlerinden güç alıyor. Pazarda bulunan bazı konsollar ise Intel’in işlemcilerini ve grafik birimlerini kullanıyor. Nvidia’nın DLSS destekli bir el konsolu, pazarda ciddi bir rekabete sebep olabilir.

    MSI Claw Tam Boyutta Gör
    Moore’s Law is Dead, Nintendo'nun Switch 2 konsolunda Nvidia silikonunu doğruladı ancak Nvidia'nın PC odaklı taşınabilir bir sistemle konsol pazarına adım atmak istediğini iddia etti. Ayrıca kanal, Nvidia’nın bu konsolda Intel yapımı bir işlemci kullanabileceğini de belirtti. Son yıllarda başarılı ürünler çıkaran Intel, Nvidia ile birlikte çalışarak başarılı bir el konsolu ortaya koyabilir. Bahsi geçen konsolun detayları henüz bilinmiyor ancak Nvidia’nın standart ekran kartlarında yer verdiği DLSS, DLAA ve Frame Generation gibi teknolojilerin bu konsolda da yer alması muhtemel gözüküyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 10 saat önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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