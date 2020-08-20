Atiye dizisinin 2.sezon hikayesi ve fotoğrafları paylaşıldı

Netflix, Atiye dizisinden iki yeni fotoğraf yayınladı. Dizinin 2. sezon hikayesini de paylaştı. Dizinin ikinci sezonunda paralel evrende yolculuk yapılacak. Ayrıca sembolün değiştiği de görülüyor. Atiye'nin 2. sezonu 10 Eylül tarihinde yayınlanacak.
Atiye’yi henüz izlemediyseniz 2. sezon hikayesini okumanızı önermiyoruz. Tat kaçırıcı olabilir.İlginizi Çekebilir Netflix’in Atiye dizisinin 2. sezon yayın tarihi açıklandı
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Atiye dizisinin 2. sezon konusu:
Tüm gerçekleriyle yüzleşip, kendini kabul etmeyi öğrenen Atiye; istediği her şeyin mümkün olabileceğini ve insanın gücünün sınırsızlığını gördükten sonra, ölen kardeşi Cansu'yu geri istemiştir. Göbeklitepe'deki boyut kapısından geçerek, kardeşinin hayatta olduğu bir olasılığa gider. Ancak bu olasılıkta hiç bir şey, alıştığı ve bildiği gibi değildir. Tanıdığı kimse Atiye'yi tanımamaktadır. Çünkü kardeşinin hala sağ olduğu bu yerde, Atiye ve hatta geldiği kapı olan Göbeklitepe hiç var olmamıştır...
Daha önce kendi yoluna yürüyen Atiye, bu kez başkaları ve toplum için hareket etmeyi öğreniyor. Bu seferki, onun kahramanlığının aşka ve insanlığa adanma hikayesi...
2. sezondan fotoğraflar:
Bu içeriklere ek olarak aşağıdaki videonun 26. saniyesinden itibaren Atiye'nin yeni sezonundan kısa bir kesite yer veriliyor.
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