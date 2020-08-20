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    Atiye dizisinin 2.sezon hikayesi ve fotoğrafları paylaşıldı

    Netflix, Türk yapımı Atiye dizisinden yeni bilgiler paylaştı. Yeni sezonun konusunu ve iki fotoğraf yayınlandı.
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Atiye dizisinin 2.sezon hikayesi ve fotoğrafları paylaşıldı
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    Netflix, Atiye dizisinden iki yeni fotoğraf yayınladı. Dizinin 2. sezon hikayesini de paylaştı. Dizinin ikinci sezonunda paralel evrende yolculuk yapılacak. Ayrıca sembolün değiştiği de görülüyor. Atiye'nin 2. sezonu 10 Eylül tarihinde yayınlanacak.

    Atiye’yi henüz izlemediyseniz 2. sezon hikayesini okumanızı önermiyoruz. Tat kaçırıcı olabilir.

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    Atiye dizisinin 2. sezon konusu:

    Tüm gerçekleriyle yüzleşip, kendini kabul etmeyi öğrenen Atiye; istediği her şeyin mümkün olabileceğini ve insanın gücünün sınırsızlığını gördükten sonra, ölen kardeşi Cansu'yu geri istemiştir. Göbeklitepe'deki boyut kapısından geçerek, kardeşinin hayatta olduğu bir olasılığa gider. Ancak bu olasılıkta hiç bir şey, alıştığı ve bildiği gibi değildir. Tanıdığı kimse Atiye'yi tanımamaktadır. Çünkü kardeşinin hala sağ olduğu bu yerde, Atiye ve hatta geldiği kapı olan Göbeklitepe hiç var olmamıştır...

    Daha önce kendi yoluna yürüyen Atiye, bu kez başkaları ve toplum için hareket etmeyi öğreniyor. Bu seferki, onun kahramanlığının aşka ve insanlığa adanma hikayesi...

    2. sezondan fotoğraflar:

    Atiye dizisinin 2.sezon hikayesi ve fotoğrafları paylaşıldı
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    Atiye dizisinin 2.sezon hikayesi ve fotoğrafları paylaşıldı
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    Bu içeriklere ek olarak aşağıdaki videonun 26. saniyesinden itibaren Atiye'nin yeni sezonundan kısa bir kesite yer veriliyor.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    tayguncifci (taygun çifçi) 16 sa.
    Yahu haberin başlığında yazdın Atiye dizisinin 2.sezon hikayesi ve fotoğrafları paylaşıldı diye. Biraz alta indim bidaha aynı kısa başlık. Sonra konu başlıyo tekrar aynı başlık. Bu nedir yaaaa
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    okancukur 1 gün
    ilk sezeonunu tek nefeste izledim diyebilirim. 2.Sezonu da bozmadan devam etmişlerdir umarım.
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 gün
    Merakla bekliyorum umarım ikinci sezonu da tatmin eder.
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 1 gün
    Birinci sezonu oldukça güzel ve ilgi çekiciydi. İnşallah ikinci sezonu da güzel olur. Gayet kaliteli bir yapım.
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