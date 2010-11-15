Audi, 'elektrikli otomobil' dünyasının lideri olmak için yeni bir tesis açtı

Otomotiv endüstrisinin şu an üzerinde en çok çalıştığı projelerin, tamamen elektrikli veya hybrid otomobiller olduğu söylenebilir.Başlarda, ürettikleri hybrid otomobillerle Toyota ve Honda gibi Japon otomobil üreticileri ön plana çıksalar da diğer otomobil üreticileri de günümüzde en büyük yatırımlarını geleceğin otomobilleri olarak görülen elektrikli otomobiller üzerine yapıyorlar. Büyük rekabetin yaşanmaya başladığı bu elektrikli otomobil endüstrisinde Volkswagen Group'un önemli markası Audi de iddialı bir konuma gelmek için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önceki haberimizde bu çalışmaların ilk meyvelerinden biri olan A1 e-tron'u sizlerle tanıştırmıştık.

Audi, hem bugünü hem de geleceği düşünerek 'e-mobility' çalışmalarını sürdüren bütün çalışanlarını bir tesiste topladı. Yaklaşık 840 uzmanın görev alacağı bu tesiste ileri elektrik sürüş sistemleri, batarya sistemleri, güç elektronikleri üzerinde çalışılacak ve bu yeni teknolojiler Audi e-tron serisine entegre edilecek. Bu yeni tesisi ortaya çıkarmak için Audi 2 yıldır 65 milyon euronun üzerinde yatırım yaptığını açıkladı. 14000 m2'lik tesiste Audi'nin güncel elektrik sistemleri ve gelecek nesil e-tron Audi'ler üzerinde çalışılmaya başlandı.