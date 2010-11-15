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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Audi, 'elektrikli otomobil' dünyasının lideri olmak için yeni bir tesis açtı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,4b
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Otomotiv endüstrisinin şu an üzerinde en çok çalıştığı projelerin, tamamen elektrikli veya hybrid otomobiller olduğu söylenebilir.Başlarda, ürettikleri hybrid otomobillerle Toyota ve Honda gibi Japon otomobil üreticileri ön plana çıksalar da diğer otomobil üreticileri de günümüzde en büyük yatırımlarını geleceğin otomobilleri olarak görülen elektrikli otomobiller üzerine yapıyorlar. Büyük rekabetin yaşanmaya başladığı bu elektrikli otomobil endüstrisinde Volkswagen Group'un önemli markası Audi de iddialı bir konuma gelmek için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önceki haberimizde bu çalışmaların ilk meyvelerinden biri olan A1 e-tron'u sizlerle tanıştırmıştık.

Audi, hem bugünü hem de geleceği düşünerek 'e-mobility' çalışmalarını sürdüren bütün çalışanlarını bir tesiste topladı. Yaklaşık 840 uzmanın görev alacağı bu tesiste ileri elektrik sürüş sistemleri, batarya sistemleri, güç elektronikleri üzerinde çalışılacak ve bu yeni teknolojiler Audi e-tron serisine entegre edilecek. Bu yeni tesisi ortaya çıkarmak için Audi 2 yıldır 65 milyon euronun üzerinde yatırım yaptığını açıkladı. 14000 m2'lik tesiste Audi'nin güncel elektrik sistemleri ve gelecek nesil e-tron Audi'ler üzerinde çalışılmaya başlandı.


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funkmaster 9 yıl
Volkswagen de bunu bir devrim olarak nitelendirmiyor zaten. Sorun fanatik tayfada
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chnvat 9 yıl
farkettiysen üretim tesisi değil sadece arge
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Duratorq 9 yıl
@chnvat nickli üyemizin de belirttiği gibi Arge tesisi olduğu için miktar böyle, fabrika kursaydı elbet daha büyük paralardan bahsedecektik.
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funkmaster 9 yıl

chnvat

farkettiysen üretim tesisi değil sadece arge



E tamam o zaman iş daha yaş...
Hangi teknolojik ilerlemede ar-ge, üretim tesisinden daha maliyetsiz?
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funkmaster 9 yıl
Geleceğin otomobili olarak gördükleri tesise yaptıkları yatırım; 65 milyon Euro
Japon Honda, bizim Gebze'deki fabrikaya tam 200-250 milyon Dolar yatırım yapmak istiyor, amaç da var olan araçların üretim kapasitesini arttırmak.
Sıfırdan yapılan bir üretimde 65 milyon Euro'ya neyin lideri olacak çözemedim. Daha yatırımda Türkiye'de bile lider olamıyor.
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Otomobil Teknolojileri, elektrikli otomobil ve audi
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