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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avatar 2'nin konusuyla ilgili yeni detaylar paylaşıldı

    Avatar 2'nin COVID-19 nedeniyle durdurulan çekimleri önümüzdeki hafta itibarıyla tekrar başlayacak. Filmin 2021'in Aralık ayında vizyona girmesi bekleniyor.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Avatar 2'nin konusuyla ilgili yeni detaylar paylaşıldı
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    Önümüzdeki yılın en merakla beklenen filmlerinden olan Avatar 2 için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Filmin yapımcılarından olan Jon Landau, COVID-19 nedeniyle durdurulan çekimlerin önümüzdeki hafta itibarıyla tekrar başlayacağını duyurdu. Landau ayrıca filmin konusuyla ilgili yeni detaylar paylaştı.

    James Cameron ve ekibi, yeni Avatar filminde tamamıyla Pandora gezegenine odaklanacak gibi görünüyor. Jake ve Neytiri'nin ailesiyle birlikte Pandora'da bu sefer çok daha detaylı bir maceraya çıkacağız. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Avatar'ın devam filmleri 1 milyar dolar bütçeyle hazırlanıyor

    RNZ'ye bazı açıklamalar yapan Jon Landau,"Avatar 2; Sully ailesinin, ve bir kişinin ailesini bir arada tutmak için neler yapabileceğinin bir hikayesi. Jake ve Neytiri yeni filmde bir aileye sahip ve evlerini terk etmeleri gerekiyor. Dışarı çıkıp Pandora'nın farklı bölgelerini keşfedecekler." şeklinde konuştu.

    Avatar 2'nin konusuyla ilgili yeni detaylar paylaşıldı
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    Jake ve Neytiri'nin yeni filmde çocuklu bir aileye sahip olacakları daha önce açıklanmıştı. Ailenin büyük çocuğunun ismi Neteyam, ortancanın ismi Lo'ak ve son olarak en küçüğünün ismi ise Tuktirey olacak. 

    Devam filmleri 1 milyar dolarlık bütçeyle hazırlanıyor

    Ünlü yönetmen James Cameron şu anda Avatar 2-3-4-5 olmak üzere dört farklı devam filmi üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz ay yapılan bir haberde, her bir film için ortalama 250 milyon dolarlık bir bütçenin ayrıldığı belirtilmişti. öngörülmüş. Yani Disney şimdiden toplamda 1 milyar dolarlık bir bütçeyi gözden çıkarmış durumda. Ayrıca ilerleyen süreçte bu rakamın daha da artabileceği söyleniyor.

    Avatar 2 tamamıyla Pandora gezegenine odaklanacağı için yüksek bütçe ihtiyacı gayet normal denilebilir. Pandora bildiğiniz gibi muazzam bir doğaya sahip. Yeni filmde muhtemelen yine görsel bir şölen yaşayacağız.

    Yeni filmlerin planlanan vizyon tarihleri şöyle:

    • 17 Aralık 2021 - Avatar 2
    • 22 Aralık 2023 - Avatar 3
    • 19 Aralık 2025 - Avatar 4
    • 17 Aralık 2027 - Avatar 5 

    Avatar 2'den paylaşılan bazı resmi konsept görüntüleri:

    Avatar 2'nin konusuyla ilgili yeni detaylar paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Avatar 2'nin konusuyla ilgili yeni detaylar paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Avatar 2'nin konusuyla ilgili yeni detaylar paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör



    Kaynakça https://comicbook.com/movies/news/avatar-2-producer-teases-plot-details-for-long-awaited-sequel/ https://www.rnz.co.nz/news/national/417403/avatar-producer-jon-landau-on-his-return-to-new-zealand Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    darkaura 46 dk.
    avatar 2-3-4-5 ne yaw? netflix'e dizi mi cekiyor?
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