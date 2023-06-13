Avatar: Frontiers of Pandora çıkış tarihi açıklandı: İşte ilk fragman

Yayınlanan sinematik fragman oyunun hikayesinin Avatar filmleriyle nasıl uyum sağlayacağını gösteriyor. Görünüşe göre her iki film de oyunun kapsama alanına girecek. Yaklaşık iki ay önce oyunun içeriği ve oynanışı sızdırılmıştı. Bu bilgilerin doğrulandığını görüyoruz. Avatar: Frontiers of Pandora’da kahramanımız ilk filmdeki olaylar sırasında kaçırılacak ve insan istilacılar tarafından eğitilecek. Kahraman, Avatar'ın sonundaki olaylardan sonra, kriyojenik olarak dondurulacak ve 15 yıl sonra geri dönecek.
Avatar: Frontiers of Pandora çıkış tarihi ne zaman
Avatar Frontiers of Pandora, 7 Aralık 2023'te PlayStation 5, Xbox Series X ve S, PC ve Amazon Luna platformlarına çıkıyor. Oyun, The Division serisinin arkasındaki stüdyo olan Massive Entertainment ve Disney ve James Cameron'ın yapım şirketi Lightstorm Entertainment stüdyoları tarafından geliştiriliyor.
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi