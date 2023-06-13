Avatar: Frontiers of Pandora çıkış tarihi açıklandı: İşte ilk fragman

Tam Boyutta Gör Ubisoft, bir süre önce düzenlediği Summer Game Fest kapsamında yeni oyunlarının duyurusunu gerçekleştirdi. Bu etkinlik kapsamında merakla beklene Avatar oyunu Avatar: Frontiers of Pandora’nın hikayesi ve oynanışına önemli bir bakış sağlandı. Oyunun aynı zamanda çıkış tarihi de açıklandı.

Avatar: Frontiers of Pandora hikayesi

Yayınlanan sinematik fragman oyunun hikayesinin Avatar filmleriyle nasıl uyum sağlayacağını gösteriyor. Görünüşe göre her iki film de oyunun kapsama alanına girecek. Yaklaşık iki ay önce oyunun içeriği ve oynanışı sızdırılmıştı. Bu bilgilerin doğrulandığını görüyoruz. Avatar: Frontiers of Pandora’da kahramanımız ilk filmdeki olaylar sırasında kaçırılacak ve insan istilacılar tarafından eğitilecek. Kahraman, Avatar'ın sonundaki olaylardan sonra, kriyojenik olarak dondurulacak ve 15 yıl sonra geri dönecek.

Tam Boyutta Gör Oyunun kendisi ise, Na'vi becerilerini ve silahlarını insan silahlarıyla ve sıradan bir iki roketatarla birleştirebileceğiniz bir açık dünya birinci şahıs aksiyon-macera oyunu. Na'vi içgüdüleriniz düşmanları ve çevre özelliklerini tespit etmek için bir tarayıcı gibi çalışacak. Karakterinizi kendi oyun tarzınıza uyacak şekilde geliştirebilecek, kaynaklardan silah ve eşya üretebilecek ve kendi becerilerinizi uygun gördüğünüz şekilde yükseltebileceksiniz. Beceri ağacı, bitkiler ve diğer Na'vi'lerle etkileşime girerek Na'vi mirasınızı derinlemesine anlamanıza bağlı çeviklik ve diğer niteliklere yönelik yükseltmeleri içerecek.

Game Pass'e gelecek olan tüm oyunlar ve tarihleri 17 sa. önce eklendi

Tam Boyutta Gör Oyunda elbette kendi hayvanınızla bağ kurmanız da mümkün olacak. Fragman, kendi Ikran’ınızın yanı sıra Direhorse’lara da binebileceğinizi gösteriyor. Şelalelerden aşağı uçmadığınız zamanlarda partnerinizi besleyebilecek ve kişiselleştirebileceksiniz. Frontiers of Pandora, filmlerde görülmeyen yeni bir batı bölgesini içerecek ve burada gizli bir şifacı klanı da dahil olmak üzere henüz görünmeyen Na'vi klanları bulunacak. Tüm bunlar kulağa Far Cry'ı çağrıştırsa da önemli olan sunulma şekli olacaktır. Yayınlanan iki videoda bunun güçlü bir şekilde kullanıldığını görüyoruz.

Avatar: Frontiers of Pandora çıkış tarihi ne zaman

Avatar Frontiers of Pandora, 7 Aralık 2023'te PlayStation 5, Xbox Series X ve S, PC ve Amazon Luna platformlarına çıkıyor. Oyun, The Division serisinin arkasındaki stüdyo olan Massive Entertainment ve Disney ve James Cameron'ın yapım şirketi Lightstorm Entertainment stüdyoları tarafından geliştiriliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Avatar: Frontiers of Pandora çıkış tarihi açıklandı: İşte fragman