İşte Game Pass'e gelecek olan tüm oyunlar ve tarihleri

Tam Boyutta Gör Xbox Games Showcase 2023 etkinliği gerçekleşti ve Game Pass'e gelecek oyunlar duyuruldu. Yakında Game Pass'e gelecek olan tüm oyunlar ve tarihleri şöyle:

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (26 Eylül)

PhantomLiberty, Cyberpunk2077 için yakında çıkacak bir casus-gerilim genişleme paketi. Siber olarak geliştirilmiş paralı asker V olarak geri dönün ve NUSA Başkanını kurtarmak için yüksek riskli bir casusluk ve entrika görevine çıkın. Dogtown'ın tehlikeli bölgesinde, parçalanmış sadakatler ve uğursuz siyasi entrikalarla dolu bir ağ içinde ittifaklar kurmalısınız.

Fable (Çıktığı gün Game Pass'te)

Kahramanların devrinin bittiğini düşünen sebze meraklısı Dave ile tanışın.

Starfield (6 Eylül)

Bethesda Game Studios'un yeni nesil sürükleyici RPG oyunu Starfield 6 Eylül'de geliyor. Uzay uçuşu ve savaştan silahlara, yaratıklara ve şehirlere kadar görülecek çok şey var. Starfield, 6 Eylül 2023'te Xbox Series X|S ve PC'ye özel olarak piyasaya çıkıyor.

South Of Midnight (Tarihi belirlenecek)

Compulsion Games'ten, Güney Amerika'da geçen fantastik ve ürkütücü bir üçüncü şahıs aksiyon-macera oyunu.

33 Immortals (2024)

33 Immortals, 33 kişilik bir co-op aksiyon oyunu. Lanetlenmiş bir ruhu oynayın ve Tanrı'nın son hükmüne karşı isyan edin. Anında "topla ve baskın yap" eşleştirmesiyle doğrudan 33 oyunculu epik eşli savaşlara dalın. Canavar ordularına ve devasa, zorlu patronlara karşı hayatta kalmak için müttefiklerinizle işbirliği yapın. Cephaneliğinizi genişletin ve ruhunuzu kalıcı olarak yükseltmek için güçlü yeni emanetler kuşanın. Sonsuz yaşamınız için savaşırken Tanrı'nın gazabıyla yüzleşin.

Payday 3 (21 Eylül)

PAYDAY 3, gelmiş geçmiş en popüler co-op shooter oyunlarından birinin merakla beklenen devam oyunu. Piyasaya sürüldüğünden beri PAYDAY oyuncuları mükemmel planlanmış ve uygulanmış bir soygunun heyecanını yaşıyor. PAYDAY'i eşi benzeri olmayan, bir co-op FPS deneyimi yapan da bu.

Persona 3 Reload (2024 başı)

Modern konsollar için yeniden doğan, türe yön veren RPG Persona 3 Reload da Game Pass'e gelecek.

Avowed (2024)

Macera ve tehlikelerle dolu gizemli bir ada olan Yaşayan Toprakları keşfedin. Aedyr'in bir elçisi olarak, her şeyi yok etmekle tehdit eden bir sırla yayılan bir veba söylentilerini araştırmak için gönderildiniz. Adayı ve ruhunuzu, onları parçalamakla tehdit eden güçlerden kurtarabilecek misiniz?

Microsoft Flight Simulator 2024

Efsanevi serinin yeni nesli. Xbox Series X|S ve PC için geliştirilen çığır açan bir simülatörde havacılık macerasına katılın, zira 2024'te geliyor.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Tarihi belirlenecek)

Kami'nin yeni bir hikayesi sizi bekliyor. Geleneksel Japon estetiği ile ruhlar alemi ve ölümlü insanlar arasındaki destansı bir çatışmaya tanık olun.

Forza Motorsport (10 Ekim)

Yepyeni kariyerde rakiplerinizi geride bırakın ve çok oyunculu modda arkadaşlarınızla yarışın. Son teknoloji yapay zeka ve gelişmiş grafikler ile dünyaca ünlü pistlerde 500'den fazla araçla yarışın.

Overwatch 2 Starter Pack (10 Ağustos)

Xbox Game Pass Ultimate sahibiyseniz, 10 Ağustos'ta Overwatch 2: Invasion'ın başlangıcında Game Pass Ultimate Perks'ün bir parçası olarak sunulan Overwatch 2 New Heroes Starter Pack'i aldığınızda tüm Overwatch 2 kahramanlarının kilidini açabileceksiniz.

Persona 5 Tactica (17 Kasım)

Yepyeni bir strateji RPG macerası olan Persona 5 Tactica, 17 Kasım'da Game Pass'e geliyor.

Jusant (2023 sonbahar)

Jusant, meditatif hislere sahip yepyeni bir aksiyon-bulmaca tırmanma oyunu ve Xbox Series X|S ve PC'ye geliyor.

Still Wakes The Deep (2024 başı)

Still Wakes The Deep, Amnesia'nın yaratıcısı The Chinese Room'dan birinci şahıs anlatımlı bir korku oyunu.

Dungeons Of Hinterberg (2024)

Dungeons of Hinterberg, şirin bir Alp köyü olan Hinterberg'de geçen canavarlarla savaşma, bulmaca çözme, büyü kullanma ve ilişki kurma gibi özellikler içeren bir aksiyon-macera RPG oyunu.

Cities: Skylines 2 (24 Ekim)

Şimdiye kadarki en gerçekçi şehir kurucusuyla bir şehri yoktan var edin ve onu gelişen bir metropol haline getirin. Cities: Skylines II 24 Ekim'de PC, Gamepass ve Xbox Series X|S'de satışa sunulacak.

Towerborne (2024)

Ödüllü Banner Saga üçlemesini sizlere sunan ve Stoic stüdyosu tarafından yaratılan en yeni aksiyon-macera oyunu Towerborne, 2024'te Game Pass'te.

Clockwork Revolution (Tarihi belirlenecek)

Clockwork Revolution, zaman büken bir steampunk birinci şahıs RPG oyunu. Geçmişe yolculuk yapmanızı sağlayan inanılmaz bir icatla karşılaştıktan sonra, eviniz olarak adlandırdığınız şehrin tarihi olayların değiştirilmesiyle dikkatlice yaratıldığını keşfedersiniz. Önemli anlara geri dönerek, etkileşimleriniz ve seçimleriniz Avalon'un derin, anlatı odaklı dünyası ve karakterleri üzerinde bir kelebek etkisi yaratacak ve onların benzeri görülmemiş şekillerde değişmesine ve tepki vermesine neden olacak.

Fallout 76 Atlantic City (Tarihi belirlenecek)

Senua’s Saga: Hellblade 2 (2024)

Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island (20 Temmuz)

