Avatar oyununun ilk ekran görüntüsü sızdı: Pandora’da geçen Far Cry?

Tam Boyutta Gör Genellikle Ubisoft'un Rainbow Six serisine ait yeni içerikleri sızdıran Twitter kullanıcısı ScriptLeaksR6, yayıncının yakında çıkacak olan Avatar oyunundan bir görüntü paylaştı. Ubisoft çatısı altındaki Massive Entertainment tarafından geliştirilen Avatar: Frontiers of Pandora, James Cameron'ın Avatar film serisine dayanan açık dünya, birinci şahıs aksiyon macera oyunu olacak.

Avatar oyununun ilk ekran görüntüsü

Paylaşılan tek bir ekran görüntüsünde oyunun birinci şahıs kamera açısında olacağı onaylanmış durumda. Ancak detaylar incelendiğinde akıllara doğrudan Far Cry’ın geliyor olması ilginç. Bu duruma birçok Twitter kullanıcısı da dikkat çekmiş durumda. Ek olarak sızıntı kaynağı yakında oynanış görüntülerinin de yayınlanacağını söylüyor. Bu görüntüler yayınlandığında daha kesin bir izlenimin oluşması muhtemel.

Tam Boyutta Gör Avatar: Frontiers of Pandora’nın geçtiğimi Aralık ayanında sinemalarda gösterime giren Avatar: The Way of Water filmine yakın bir tarihte piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Ancak Ubisoft, Temmuz 2022'de oyunun ertelendiğini ve bunun yerine oyunun 2023’te çıkacağını duyurdu. Şimdilik kesin bir çıkış tarihi yok ancak yakın bir zaman içinde bunun değişmesi bekleniyor.

Avatar Frontiers of Pandora, Xbox Series X/S, PS5, PC ve Amazon Luna platformlarına çıkacak. Oyun, The Division serisinin arkasındaki stüdyo olan Massive Entertainment tarafından Lightstorm Entertainment ve Disney iş birliğiyle geliştiriliyor.

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Avatar: Frontiers of Pandora’dan oyun içi ekran görüntüsü sızdı