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Avengers: Endgame gişede 2,2 milyar dolara ulaştı: Titanic'i geride bıraktı

Avengers: Endgame ikinci haftasında da gişeyi altüst etti ve dünya genelinde toplam 2,2 milyar dolar hasılata ulaştı. Titanic'i geride bırakan Endgame şu anda gözünü Avatar'a dikmiş durumda.
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Vizyondaki ilk haftasında tam 1,2 milyar dolarlık gişe hasılatı elde ederek tarihi bir rekora imza atan Avengers: Endgame, ikinci haftasında da beklentilerin üzerinde performans göstermeye devam ediyor. Endgame sadece 12 günde yaklaşık 2,2 milyar dolar hasılata ulaşarak Titanic'i geride bıraktı ve tarihin en çok hasılat elde eden ikinci filmi oldu.

BoxOfficeMojo tarafından yayınlanan verilere göre Avengers: Endgame, ikinci hafta sonunda dünya genelinde toplam 428 milyon dolar hasılat elde etti. Kuzey Amerika'da 145,8 milyon dolar, dünyanın geri kalan bölgelerinde ise 282,2 milyon dolar hasılat elde edildiği belirtiliyor.

Avengers: Endgame'in dünya genelindeki toplam hasılatı ikinci hafta sonu itibarıyla 2,188 milyon dolara ulaşmış durumda. Endgame, tarihin en çok hasılat elde eden filmleri listesinde şu anda Titanic'in (2,187m) 1 milyon dolar önünde ikinci sırada yer alıyor. Birinci sıradaki Avatar (2,788m) ile farkı ise 599 milyon dolar.

Avengers: Endgame özellikle de global anlamda çok büyük bir hit olmayı başardı. Endonezya, Malezya, Filipinler, Vietnam, Tayland, Mısır, Etiyopya, Orta Doğu, Umman, Suudi Arabistan, Katar, Ukrayna, BAE, Meksika, Kolombiya, Orta Amerika ve Paraguay'da Endgame tarihin en yüksek hasılat elde eden filmi olmayı başardı.

Avengers: Endgame ayrıca dünyanın en büyük ikinci sinema pazarı olan Çin'de de 576 milyon dolar hasılat elde etti ve Çin sinema tarihinin en yüksek hasılat yapan yabancı filmi olmayı başardı.

Avengers: Endgame'in Kuzey Amerika'daki toplam hasılatı ise şu anda 619 milyon dolar seviyesine geldi. Endgame'in Star Wars: The Force Awakens'ın (936m) ardından Kuzey Amerika tarihinin en başarılı ikinci filmi olması bekleniyor.

Avatar'ı geride bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor


İlk iki haftasında beklentilerin çok üzerinde bir performans gösteren Avengers: Endgame'in gişe macerası sonunda 3 milyar dolar hasılat seviyesine ulaşması bekleniyor. 2008'den bu yana gişe tarihinin tartışmasız kralı olan Avatar da böylece tahtını kaybetmiş olacak.  

https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=marvel2019.htm Yorum Yaz
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yunus626emre 2 hf. en beğenilen
Bu hasılatı hak eden bir film miydi? HAYIR.
Ama 11 yılın finali olarak şaşırdık mı? Yine HAYIR.
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deniz_sea 2 hf.
Gişe rakamlarına göre Avatar'ı geçebilir, ama senaryo, hayal gücü, içerik kalitesi gibi konularda Avatar'ı geçebilecek bir düzeyde film olduğunu düşünmüyorum.
Ama en başarılı olduğu şey aslında insanların neleri izleyeceğini ve sinema salonuna neden geleceklerini çözmüş olan yapımcıları...
Gişe rakamlarına göre Avatar'ı geçebilir, ama senaryo, hayal gücü, içerik kalitesi gibi konularda Avatar'ı geçebilecek bir düzeyde film olduğunu düşünmüyorum.
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AqRaMa 2 hf.
avatarı zor geçer diyenler vardı, ezdi geçti
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koobee24 5 gün
Avatar sayesinde alice harikalar diyarında bile 1 milyarı geçti hasılatta sırf 3d diye. 2.si 350 milyon dolarda kaldi zarar ettiler. Avatar ilk haftasında 75 milyon dolar falan yapmıştı. Millet 3d izlemek için normal salonlara gitmiyordu o derece manyaklikti.
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Atmin 5 gün
2009 da altın 1100 usd idi bugün 1300 altına çevirirsen bugünün 3 milyar doları yapar avatarın ona göre hesap edilmesi gerenk bence.
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double minded 2 hf.
Avatar ı geçmesini ben de beklemiyordum ama şansı az değil artık. Aradaki fark 600. Kuzey Amerika da minimum 250 si var daha. dünya geri kalanında 350 yapar mı Yapabilir. Yalnız force awekens'ın kuzey Amerika rekorunu geçemeyecek gibi. En azından avatar'ı geçmesinde daha düşük ihtimal.yarın Pazartesi hasılatı açıklansın o da belli olur.
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MERNEPTAH 2 hf.
Bir Avatar filmini ancak bir başka Avatar filmi geçebilir.
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fotifoti 2 hf.
veletler basmış puanı imdb'de. Bu film 9'sa 12 köfteli adam 20'dir. Marveli diğer yapımları bile bundan iyiydi. Marvel iyi filmlerin önündeki en büyük engellerden biri. Disney mi desek yoksa_
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alaz1903 2 hf. fotifoti
12 Köfteli Adam ilginç bir klavye düzeltmesi olmuş :)))
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Cengiz55 2 hf.
Thor beklediğim gibi vasat ve ayrıca Hulk ondan beter,
Çok eksikleri var filmin nereden sıralarsak fiyasko...
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ariaven 2 hf.
avatar ciktiginda sinema dünyasina 3d tanistirmisti ve sirf bu tecrübe icin bile insanlar avatar'a 2-3 defa gitti. filmin hikayesinden hazetmeyen insan bile sirf 3D icin gitti.
avengers endgame ise baska bir stratejiyle (11 senelik külliyatin son filmi) yola cikti.
iki film de birbirinden büyük bir is basardi ve sinema dünyasina adlarini altin harflerle yazdirdi.
bize düsen de bunun hakkini vermek ve keyifle sinemada bunlari izlemek.
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pastadanadam 2 hf. ariaven
Evet Avatar 3D'yi popülerleştirdi ve yatacak yeri yok bu yüzden. Nefret ediyorum o garip 3D hissinden ve gözlüklerinden.
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astegon 2 hf.
Çöpün çöpü bir final filmi bana göre. 3.5 saatim boşa gitti.
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0MG90 2 hf.
Avatar'ı geçebilir dediğimde herkes karşı çıkmıştı nerede onlar? Adım adım oraya gidiyor film.
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ONY86 2 hf.
tanosu baya abarttılar bu filmde.kaba kas gücünün herşeyi ezdiğini gördük,yıldırımlar tanrısını bile ezdi.izledim keyif aldım ama bi daha izlemem.
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