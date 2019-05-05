Avengers: Endgame gişede 2,2 milyar dolara ulaştı: Titanic'i geride bıraktı

Vizyondaki ilk haftasında tam 1,2 milyar dolarlık gişe hasılatı elde ederek tarihi bir rekora imza atan Avengers: Endgame, ikinci haftasında da beklentilerin üzerinde performans göstermeye devam ediyor. Endgame sadece 12 günde yaklaşık 2,2 milyar dolar hasılata ulaşarak Titanic'i geride bıraktı ve tarihin en çok hasılat elde eden ikinci filmi oldu.
BoxOfficeMojo tarafından yayınlanan verilere göre Avengers: Endgame, ikinci hafta sonunda dünya genelinde toplam 428 milyon dolar hasılat elde etti. Kuzey Amerika'da 145,8 milyon dolar, dünyanın geri kalan bölgelerinde ise 282,2 milyon dolar hasılat elde edildiği belirtiliyor.
Avengers: Endgame'in dünya genelindeki toplam hasılatı ikinci hafta sonu itibarıyla 2,188 milyon dolara ulaşmış durumda. Endgame, tarihin en çok hasılat elde eden filmleri listesinde şu anda Titanic'in (2,187m) 1 milyon dolar önünde ikinci sırada yer alıyor. Birinci sıradaki Avatar (2,788m) ile farkı ise 599 milyon dolar.
Avengers: Endgame özellikle de global anlamda çok büyük bir hit olmayı başardı. Endonezya, Malezya, Filipinler, Vietnam, Tayland, Mısır, Etiyopya, Orta Doğu, Umman, Suudi Arabistan, Katar, Ukrayna, BAE, Meksika, Kolombiya, Orta Amerika ve Paraguay'da Endgame tarihin en yüksek hasılat elde eden filmi olmayı başardı.
Avengers: Endgame ayrıca dünyanın en büyük ikinci sinema pazarı olan Çin'de de 576 milyon dolar hasılat elde etti ve Çin sinema tarihinin en yüksek hasılat yapan yabancı filmi olmayı başardı.
Avengers: Endgame'in Kuzey Amerika'daki toplam hasılatı ise şu anda 619 milyon dolar seviyesine geldi. Endgame'in Star Wars: The Force Awakens'ın (936m) ardından Kuzey Amerika tarihinin en başarılı ikinci filmi olması bekleniyor.
İlk iki haftasında beklentilerin çok üzerinde bir performans gösteren Avengers: Endgame'in gişe macerası sonunda 3 milyar dolar hasılat seviyesine ulaşması bekleniyor. 2008'den bu yana gişe tarihinin tartışmasız kralı olan Avatar da böylece tahtını kaybetmiş olacak.
BoxOfficeMojo tarafından yayınlanan verilere göre Avengers: Endgame, ikinci hafta sonunda dünya genelinde toplam 428 milyon dolar hasılat elde etti. Kuzey Amerika'da 145,8 milyon dolar, dünyanın geri kalan bölgelerinde ise 282,2 milyon dolar hasılat elde edildiği belirtiliyor.
Avengers: Endgame'in dünya genelindeki toplam hasılatı ikinci hafta sonu itibarıyla 2,188 milyon dolara ulaşmış durumda. Endgame, tarihin en çok hasılat elde eden filmleri listesinde şu anda Titanic'in (2,187m) 1 milyon dolar önünde ikinci sırada yer alıyor. Birinci sıradaki Avatar (2,788m) ile farkı ise 599 milyon dolar.
Avengers: Endgame özellikle de global anlamda çok büyük bir hit olmayı başardı. Endonezya, Malezya, Filipinler, Vietnam, Tayland, Mısır, Etiyopya, Orta Doğu, Umman, Suudi Arabistan, Katar, Ukrayna, BAE, Meksika, Kolombiya, Orta Amerika ve Paraguay'da Endgame tarihin en yüksek hasılat elde eden filmi olmayı başardı.
Avengers: Endgame ayrıca dünyanın en büyük ikinci sinema pazarı olan Çin'de de 576 milyon dolar hasılat elde etti ve Çin sinema tarihinin en yüksek hasılat yapan yabancı filmi olmayı başardı.
Avengers: Endgame'in Kuzey Amerika'daki toplam hasılatı ise şu anda 619 milyon dolar seviyesine geldi. Endgame'in Star Wars: The Force Awakens'ın (936m) ardından Kuzey Amerika tarihinin en başarılı ikinci filmi olması bekleniyor.
Avatar'ı geride bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor
İlk iki haftasında beklentilerin çok üzerinde bir performans gösteren Avengers: Endgame'in gişe macerası sonunda 3 milyar dolar hasılat seviyesine ulaşması bekleniyor. 2008'den bu yana gişe tarihinin tartışmasız kralı olan Avatar da böylece tahtını kaybetmiş olacak.
https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=marvel2019.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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