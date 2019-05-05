Avengers: Endgame gişede 2,2 milyar dolara ulaştı: Titanic'i geride bıraktı

Avengers: Endgame ikinci haftasında da gişeyi altüst etti ve dünya genelinde toplam 2,2 milyar dolar hasılata ulaştı. Titanic'i geride bırakan Endgame şu anda gözünü Avatar'a dikmiş durumda.