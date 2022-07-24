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    Tales of the Walking Dead’den ilk fragman yayınlandı

    The Walking Dead evreninde birçok farklı karakteri ve hikâyeyi anlatacak olan Tales of the Walking Dead dizisinden ilk fragman yayınlandı. Fragman, Alpha karakterini de içeriyor.
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    Tales of the Walking Dead fragmanı yayınlandı
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    2010 yılında yayına giren ve farklı dizilerin de çıkış yapmasına sebep olan The Walking Dead, evrenini büyütmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl duyurulan Tales of the Walking Dead dizisinden ilk fragman yayınlandı.

    14 Ağustos’ta yayınlanacak

    Yeni dizi, The Walking Dead evreninde birçok farklı karakteri ve hikâyeyi anlatacak. Zombi kıyametinin farklı zamanlarını anlatacak dizi, 6 farklı hikâyeden oluşacak. Dizinin karakterlerinden biri ise TWD’nin 9 ve 10.sezonundan tanıdığımız Alpha karakteri olacak. Bu bölümler, Dee’nin Alpha olmadan önceki hayatını anlatacak.

    Terry Crews, Olivia Munn, Samantha Morton, Anthony Edwards ve Jessie T. Usher gibi oyuncuları içerecek dizi 14 Ağustos’ta yayınlanacak. Farklı karakterleri içeren dizinin fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

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