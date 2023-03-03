Avrupa Birliği, Dijital Ehliyet'e geçiş yapıyor

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Birlik sınırları içinde araç sürücüleri için ehliyetlerin dijital hale getirilmesine yönelik teklif hazırladı. AB Komisyonu üyelerinin yol güvenliği konulu toplantısının ardından hazırlanan teklifleri Komisyonun ulaştırmadan sorumlu üyesi Adina Valean açıkladı. Komisyonun teklifleri arasında "dijital ehliyete" geçilmesi de bulunuyor. Teklife göre, AB üyeleri arasında ehliyetlerin karşılıklı tanınmasının kolaylaştırılması için dijital sisteme geçilecek. Daha önce Brezilya'da ve Avustralya'nın bazı eyaletlerinde dijital ehliyete geçilmişti.

Dijital ehliyet hakkında konuşan Adina Valean, "Bugün kabul edilen direktiflerden biri küçük plastik parçasını tarihe gömecek. Çok uzak olmayan bir gelecekte, ehliyetiniz telefonunuzda ya da başka bir dijital cihazda olacak, ancak tercih ederseniz fiziksel bir versiyon talep edebileceksiniz." dedi.

Ehliyetlere cep telefonlarından erişilebilecek

Dijital ehliyetler kullanıma girdiğinde bir mobil telefon veya diğer dijital cihazlardan erişilebilecek ve AB genelinde geçerli olacak. Ehliyetlerin AB sınırları içinde dijitalleşmesi konusundaki asgari gereklilikler sonra belirlenecek.

Ehliyetler, belirlenecek uyum sürecinin ardından tamamen dijital hale dönüştürülecek. İsteyenler dijitale ilave olarak karta basılmış ehliyet de bulundurabilecek. Dijital ehliyetlerin yenilenmesi veya değiştirilmesi, işlemlerin internet üzerinden yapılmasıyla çok daha hızlı ve kolay olacak.

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Dört yıl içinde dijital ehliyete geçilmesi öngörülüyor

AB üyesi olmayan ülkelerden gelen kişilerin Birlik sınırları içinde araç kullanabilmek için ehliyetlerini değiştirmesi de dijital sistemle daha kolay hale getirilecek. Hangi ülkelerde alınan ehliyetlerin AB içinde geçerli olacağı, ilave sınav veya eğitim gerekip gerekmeyeceği daha sonra belirlenecek.

Dijital ehliyete geçiş için 4 yıllık bir süre öngörülüyor. AB Komisyonu, teklifin kabul edilmesinden sonraki 18 ay içinde dijitale geçiş kurallarının kabul edilmesini hedefliyor. AB Komisyonunun teklifinin yasalaşması için üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu tarafından da kabul edilmesi gerekiyor.

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