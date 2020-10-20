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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avrupa Birliği'nin yeni nesil korvet projesi ivme kazanıyor

    Yeni nesil karakol korvet programı "European Patrol Corvette (EPC)" ivme kazanıyor. Programa Portekiz'in de katılması ile birlikte katılımcı ülke sayısı 5'e yükseldi.
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    Savunma Sanayi
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    Fatih Atasoy
    Haber Editörü
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    Avrupa Birliği'nin yeni nesil korvet projesi ivme kazanıyor
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    Avrupa Karakol Korveti "European Patrol Corvette (EPC)" programında katılımcı sayısı yükseliyor. Portekiz'in de katılımı ile 5'e çıkan programdaki mevcut üyeler Fransa, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Portekiz. PESCO tarafından başlatılan ve İtalya tarafından koordine edilen program gereği iş birliği ile üretilmesi planlanan korvetler, bu beş ülkenin donanması tarafından kullanılacak.

    Avrupa Karakol Korveti (EPC), her ülke donanması için farklı özelliklerde üretilecek. Donanmaların talebine göre sistemsel değişikliğe gidilecek korvetten Fransa 6 adet almayı planlıyor. Fransız Donanması bu gemileri 2030 yılında hizmete almayı hedefliyor. İtalya ise 2037'de hizmete almayı hedeflediği gemilerden 8 adet kullanmayı planlıyor.

    Yunanistan ise gemide bazı değişiklikler yaparak hizmete almayı istiyor. Bunların başında ise geminin deniz süratini arttırabilecek yeni bir tahrik sistemi geliyor. İspanya, bu gemilerden belirlenmemiş bir tarihte en az 6 adet almayı planlıyor.

    Avrupa Birliği'nin yeni nesil korvet projesi ivme kazanıyor
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    KARAKOL KORVETİ KONSEPTİNDE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

    Avrupa Karakol Korveti "European Patrol Corvette (EPC)" programı, muadillerine göre büyük bir değişiklik içeriyor. Hafif ve süratli olacak şekilde üretilen korvetlerde çoğunlukla dikey fırlatma sistemi (vertical launching system [VLS]) tercih edilmez.Ancak EPC'de VLS'ler bulunuyor.

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    Bu durum geminin kabiliyetlerini arttırırken ağırlığını da arttırıyor ve süratini düşürüyor. Anti-gemi füze lançerleri, burun topu ve VLS taşıyacak gemide yakın savunma için makinalı tüfek sistemi kullanılacak.

    Torpido fırlatabilecek geminin helikopter pisti ve hangarı da taşıyacağı biliniyor. Bu özellikleri ile üstün kabiliyetlere sahip olması beklenen korvetin Avrupa Birliği savunması için kullanılması bekleniyor.

    Avrupa Birliği'nin yeni nesil korvet projesi ivme kazanıyor
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    Ada sınıfı korvet

    EPC'NİN TÜRK DONANMASINDAKİ KARŞILIĞI ADA VE BURAK

    Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde iki farklı sınıfta korvet kullanılıyor. Burak sınıfı ve Ada sınıfı olarak bilinen korvetler, hafif ve hızlı olmasının yanı sıra taşıdıkları silah sistemleri ile deniz güvenliğine büyük ölçüde katkı sağlıyor.

    Milli Gemi (MilGem) Projesi kapsamında üretilen 4 adet Ada sınıfı korvet, Burak sınıfı korvetlerde olmayan bir özelliğe de sahip. Gemiler, tasarımları sayesinde düşük radar kesit alanına sahip. Bu özellik gemilerin radarda çok daha zor tespit edilmesine katkı sağlıyor. Gemiler tam yüklü halde düşman karasularında gizli operasyon gerçekleştirilebilmesine olanak sağlıyor. Ancak Türk Donanmasının kullandığı korvetlerde VLS bulunmuyor.

    Avrupa Birliği'nin yeni nesil korvet projesi ivme kazanıyor
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    Burak sınıfı korvet



    https://www.edrmagazine.eu/the-pescos-european-patrol-corvette-epc-programme-gains-momentum-2 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    46 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    fixriterzi (fixri terzi) 2 gün
    İsrail Donanması’nın ilk Sa’ar 6 sınıfı bence hepsini döver. adamlar yapmış.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +2
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 2 gün
    Gemiden ziyade ilgimi çeken Pesco ibaresi oldu :) demek ki Avrupa Ordusu kuruldu. Bir diğer dikkat çekici unsur Almanya bayrağının olmaması..
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    The Hollow 2 gün RockConn
    demek ki Avrupa Ordusu kuruldu.

    Almanya, askeri alanda ABD'nin tepki göstereceği adımlar atamaz. ABD başkanlık seçimlerini Trump kazanırsa Fransa için iyi olmaz. Ne olur bilmem ama iyi olmaz. Trump ve Macron'un 2018 ve 2019'da yaptıkları röportajlarında Macron Avrupa ordusundan bahsetmişti. Trump tüm röportaj boyunca çok sinirliydi. En sonunda Afrika'da iyi işler çıkardınız gibi iğneleyici bir cümle kurmuştu.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    VitoTheFather (Fenasi Kerim) 2 gün yeni yorumcu
    European Army is Coming !!!
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    6s 2 gün (düzenlendi)
    Aslında Ada sınıfında 8x dikey fırlatıcı olabilirdi, biraz daha kapsamlı olurlardı. Bir korvete göre epey cüsseli gemiler çünkü. Biraz daha geç tasarlansa bu mantıkla üretilmeleri muhtemeldi. Neyse haberde geçen gemiler bir 10 metre daha uzunlar, bu bakımdan istif sınıfına yaklaşmış boyutları.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    yc#1 (Yavuz Can) 2 gün 6s
    Pakistan için üretilecek Ada sınıfı korvetlerde (Jinnah sınıfı) 16x VLS mevcut. Belki Burak sınıfı korvetlerini yerini alacak gemilere eklenebilir.
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