Avrupa Birliği'nin yeni nesil korvet projesi ivme kazanıyor

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Avrupa Karakol Korveti "European Patrol Corvette (EPC)" programında katılımcı sayısı yükseliyor. Portekiz'in de katılımı ile 5'e çıkan programdaki mevcut üyeler Fransa, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Portekiz. PESCO tarafından başlatılan ve İtalya tarafından koordine edilen program gereği iş birliği ile üretilmesi planlanan korvetler, bu beş ülkenin donanması tarafından kullanılacak.

Avrupa Karakol Korveti (EPC), her ülke donanması için farklı özelliklerde üretilecek. Donanmaların talebine göre sistemsel değişikliğe gidilecek korvetten Fransa 6 adet almayı planlıyor. Fransız Donanması bu gemileri 2030 yılında hizmete almayı hedefliyor. İtalya ise 2037'de hizmete almayı hedeflediği gemilerden 8 adet kullanmayı planlıyor.

Yunanistan ise gemide bazı değişiklikler yaparak hizmete almayı istiyor. Bunların başında ise geminin deniz süratini arttırabilecek yeni bir tahrik sistemi geliyor. İspanya, bu gemilerden belirlenmemiş bir tarihte en az 6 adet almayı planlıyor.

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KARAKOL KORVETİ KONSEPTİNDE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Avrupa Karakol Korveti "European Patrol Corvette (EPC)" programı, muadillerine göre büyük bir değişiklik içeriyor. Hafif ve süratli olacak şekilde üretilen korvetlerde çoğunlukla dikey fırlatma sistemi (vertical launching system [VLS]) tercih edilmez.Ancak EPC'de VLS'ler bulunuyor.

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Bu durum geminin kabiliyetlerini arttırırken ağırlığını da arttırıyor ve süratini düşürüyor. Anti-gemi füze lançerleri, burun topu ve VLS taşıyacak gemide yakın savunma için makinalı tüfek sistemi kullanılacak.

Torpido fırlatabilecek geminin helikopter pisti ve hangarı da taşıyacağı biliniyor. Bu özellikleri ile üstün kabiliyetlere sahip olması beklenen korvetin Avrupa Birliği savunması için kullanılması bekleniyor.

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Ada sınıfı korvet

EPC'NİN TÜRK DONANMASINDAKİ KARŞILIĞI ADA VE BURAK

Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde iki farklı sınıfta korvet kullanılıyor. Burak sınıfı ve Ada sınıfı olarak bilinen korvetler, hafif ve hızlı olmasının yanı sıra taşıdıkları silah sistemleri ile deniz güvenliğine büyük ölçüde katkı sağlıyor.

Milli Gemi (MilGem) Projesi kapsamında üretilen 4 adet Ada sınıfı korvet, Burak sınıfı korvetlerde olmayan bir özelliğe de sahip. Gemiler, tasarımları sayesinde düşük radar kesit alanına sahip. Bu özellik gemilerin radarda çok daha zor tespit edilmesine katkı sağlıyor. Gemiler tam yüklü halde düşman karasularında gizli operasyon gerçekleştirilebilmesine olanak sağlıyor. Ancak Türk Donanmasının kullandığı korvetlerde VLS bulunmuyor.

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Burak sınıfı korvet

https://www.edrmagazine.eu/the-pescos-european-patrol-corvette-epc-programme-gains-momentum-2

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