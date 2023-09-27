Avrupa Birliği, X'in (Twitter) dezenformasyon sorununu ortaya koydu

X'in başı dertte
AB, Dijital Hizmetler Yasası'nın bir parçası olarak platformların yanlış bilgi ve dezenformasyonla mücadelesine ilişkin ilk raporunda bulgularını paylaştı. Kısa bir süre önce yürürlüğe giren kapsamlı yasa, büyük platformların yanlış bilgileri ele alışlarıyla ilgili ayrıntıları açıklamalarını gerektiriyor. Düzinelerce şirket ayrıca dezenformasyon konusunda gönüllü bir "Uygulama Kuralları" kabul etmiş durumda. Elon Musk liderliğindeki X ise mayıs ayında bu gönüllü anlaşmadan çekildiğini ancak Dijital Hizmetler Yasası kapsamında gerekli olan daha katı dezenformasyon politikalarına bağlı kalacağını söylemişti.
Rapor, X'in platformundaki dezenformasyon hacmi ve bu tür paylaşımların çektiği etkileşim söz konusu olduğunda daha büyük rakiplerinin çoğunu geride bıraktığını ortaya koyuyor. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova yaptığı açıklamada, "X ... yanlış/dezenformasyon paylaşımlarının en yüksek oranda olduğu platform" dedi. Rapor ayrıca X'in yanlış bilgi ve dezenformasyonun keşfedilebilirliğinde en üst sırada yer aldığını, onu Facebook ve Instagram'ın izlediğini ortaya koydu.
X’in Global Government Affairs hesabı bu konu hakkında bir dizi gönderi paylaştı ve verilerin "çerçevelenmesine" itiraz etti. X, aynı zamanda Dijital Hizmetler Yasası'nın bir parçası olmaya ve kurallarını uygulamaya kararlı olduğunu belirtti. Jourova yaptığı açıklamada, tüm platformların kurala uymaları gerektiğini ifade ederken “Twitter/X için mesajım, uymak zorunda olduğunuzdur. Ne yaptığınızı izliyor olacağız.” söylemleriyle platforma ültimatom verdi. Öte yandan X, Topluluk Notları özelliğiyle yanlış bilgi içeren gönderileri bir süredir etiketlemeye başladı. Bu, yanlış bilginin tespiti ve yayılmasını önlemek için X’in atmış olduğu en somut adım diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.