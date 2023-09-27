Avrupa Birliği, X'in (Twitter) dezenformasyon sorununu ortaya koydu

Tam Boyutta Gör Daha önce Twitter olarak bilinen X şirketi, platformundaki yanlış bilgi miktarı nedeniyle yakında kendisini Avrupa Birliği yetkilileriyle hararetli bir tartışmanın içinde bulabilir. Avrupa Birliği’nin yeni raporuna göre platform, yanlış bilginin yayılmasında büyük bir role sahip. Hatta bu konuda kendisinden büyük rakiplerinden bile daha etkili.

X'in başı dertte

AB, Dijital Hizmetler Yasası'nın bir parçası olarak platformların yanlış bilgi ve dezenformasyonla mücadelesine ilişkin ilk raporunda bulgularını paylaştı. Kısa bir süre önce yürürlüğe giren kapsamlı yasa, büyük platformların yanlış bilgileri ele alışlarıyla ilgili ayrıntıları açıklamalarını gerektiriyor. Düzinelerce şirket ayrıca dezenformasyon konusunda gönüllü bir "Uygulama Kuralları" kabul etmiş durumda. Elon Musk liderliğindeki X ise mayıs ayında bu gönüllü anlaşmadan çekildiğini ancak Dijital Hizmetler Yasası kapsamında gerekli olan daha katı dezenformasyon politikalarına bağlı kalacağını söylemişti.

Rapor, X'in platformundaki dezenformasyon hacmi ve bu tür paylaşımların çektiği etkileşim söz konusu olduğunda daha büyük rakiplerinin çoğunu geride bıraktığını ortaya koyuyor. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova yaptığı açıklamada, "X ... yanlış/dezenformasyon paylaşımlarının en yüksek oranda olduğu platform" dedi. Rapor ayrıca X'in yanlış bilgi ve dezenformasyonun keşfedilebilirliğinde en üst sırada yer aldığını, onu Facebook ve Instagram'ın izlediğini ortaya koydu.

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X’in Global Government Affairs hesabı bu konu hakkında bir dizi gönderi paylaştı ve verilerin "çerçevelenmesine" itiraz etti. X, aynı zamanda Dijital Hizmetler Yasası'nın bir parçası olmaya ve kurallarını uygulamaya kararlı olduğunu belirtti. Jourova yaptığı açıklamada, tüm platformların kurala uymaları gerektiğini ifade ederken “Twitter/X için mesajım, uymak zorunda olduğunuzdur. Ne yaptığınızı izliyor olacağız.” söylemleriyle platforma ültimatom verdi. Öte yandan X, Topluluk Notları özelliğiyle yanlış bilgi içeren gönderileri bir süredir etiketlemeye başladı. Bu, yanlış bilginin tespiti ve yayılmasını önlemek için X’in atmış olduğu en somut adım diyebiliriz.

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Avrupa Birliği, X'in (Twitter) dezenformasyon sorunu ortaya koydu