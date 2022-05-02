Avrupa Birliğin’den Apple’a bir itiraz daha: Apple Pay haksız rekabet ediyor

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Son yıllarda hükümetlerden sürekli yaptırım ve ceza gören Apple, yine başına bela açtı. Bu sefer Avrupa Birliği, Apple’a resmi olarak itirazda bulundu. AB Komisyonu, Apple’ın, üçüncü parti uygulamaların NFC’ye erişimini kısıtlamasının rekabeti engellediğini belirtti.

Apple’ın güvenlik iddiaları haklı bulunmadı

Avrupa Birliği, Apple’a henüz bir yaptırım kararı uygulamış değil ancak Apple’a karşı bir soruşturma başlatılacak. Avrupa Komisyonu, Apple’ın NFC teknolojilerine erişimi engelleyerek Apple Pay’i haksız olarak güçlendirdiğini belirtti. Komisyon başkan yardımcısı Margrethe Vestager, rekabet eden mobil ödeme ve cüzdan uygulamalarının iPhone üzerinden NFC’ye erişmesi gerektiğini belirtti. Vestager, Apple’ın NFC erişimini engellemesinin geliştiricleri ciddi anlamda zora soktuğunu ve mobil ödeme alternatiflerine kapı kapattığını belirtiyor.

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Ayrıca Vestager, Apple’ın NFC erişimini engellemesinin güvenlik bahanesi ile yapıldığını belirtiyor ancak kendi araştırmalarına göre NFC erişimi herhangi bir güvenlik riskine sebep açmıyor. Bakalım Apple, başına bir Avrupa Birliği belası daha açacak mı yoksa bu soruşturmadan kurtulabilecek mi.

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Avrupa Birliğin’den Apple’a bir itiraz