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    Avrupa Birliğin’den Apple’a bir itiraz daha: Apple Pay haksız rekabet ediyor

    Son zamanlarda başı yasal belalardan kurtulmayan Apple, Avrupa Birliği’nden bir itiraz daha gördü. Avrupa Birliği Komisyonu, Apple’ın Apple Pay NFC yöntemlerine karşı çıktı.
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    Avrupa Birliğin’den Apple’a bir itiraz
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    Son yıllarda hükümetlerden sürekli yaptırım ve ceza gören Apple, yine başına bela açtı. Bu sefer Avrupa Birliği, Apple’a resmi olarak itirazda bulundu. AB Komisyonu, Apple’ın, üçüncü parti uygulamaların NFC’ye erişimini kısıtlamasının rekabeti engellediğini belirtti.

    Apple’ın güvenlik iddiaları haklı bulunmadı

    Avrupa Birliği, Apple’a henüz bir yaptırım kararı uygulamış değil ancak Apple’a karşı bir soruşturma başlatılacak. Avrupa Komisyonu, Apple’ın NFC teknolojilerine erişimi engelleyerek Apple Pay’i haksız olarak güçlendirdiğini belirtti. Komisyon başkan yardımcısı Margrethe Vestager, rekabet eden mobil ödeme ve cüzdan uygulamalarının iPhone üzerinden NFC’ye erişmesi gerektiğini belirtti. Vestager, Apple’ın NFC erişimini engellemesinin geliştiricleri ciddi anlamda zora soktuğunu ve mobil ödeme alternatiflerine kapı kapattığını belirtiyor.

    Ayrıca Vestager, Apple’ın NFC erişimini engellemesinin güvenlik bahanesi ile yapıldığını belirtiyor ancak kendi araştırmalarına göre NFC erişimi herhangi bir güvenlik riskine sebep açmıyor. Bakalım Apple, başına bir Avrupa Birliği belası daha açacak mı yoksa bu soruşturmadan kurtulabilecek mi.

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    C
    Command-01 2 gün önce

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    L
    linkci_sude 4 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 5 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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