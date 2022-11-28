Avrupa Birliği, uçaklarda 5G üzerinden aramalara izin verecek

Tam Boyutta Gör Avrupa Komisyonu, uçuşlarda aramalara izin vermeye hazırlanıyor. 5G bağlantı teknolojilerinin kıtada yaygınlaşması ile Avrupa Birliği; uçuşlarda arama, mesajlaşma ve internet kullanımına izin verecek.

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Mobil spektrumunun bir kısmı uçuşlardaki bağlantılara ayrılacak

AB Komisyon üyesi Thierry Breton, “Süper hızlı, yüksek kapasiteli bağlantının sunduğu olanaklar söz konusu olduğunda gökyüzü artık bir sınır değil” diyerek yakında uçuşlarda mobil bağlantıların kullanılabileceğini duyurdu. Avrupa Birliği, daha önce de uçuşlarda telefon kullanımını kolaylaştırmak için adımlar atmıştı ancak 2022’de hala uçuşlarda yalnızca Bluetooth ve Wi-Fi bağlantılarına izin veriliyor. Ancak yeni kurallar ile hem 5G bağlantısının hem de önceki nesil mobil bağlantıların spektrumunda özel bir alan uçuşlara ayrılacak ve böylece uçuşlarda arama, mesajlaşma ve internet kullanımı mümkün olacak.

The Telegraph’a konuşan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, uçak içi 5G bağlantısının kokpit bağlantılarından farklı frekans kullandığını ve bu nedenle bu durumun herhangi bir güvenlik sorunu yaşatmayacağını belirtti. Yeni standartlara göre uçak içi 5G için mobil cihazlar 5GHz spektrumunda çalışacakken uçakların kendi iletişimleri 4.2-4.4 GHz aralığında gerçekleşecek.

Ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor

Tam Boyutta Gör Uçuş içi 5G bağlantıları için uçaklarda özel bir baz istasyonu ekipmanına yer verilecek ve uçaktaki cihazlar bu baz istasyonuna bağlanacak. Uçaktaki baz istasyonu da uydu bağlantısı ile standart baz istasyonlarına bağlanacak ve böylece uçuşlarda mobil bağlantılar mümkün olacak. Avrupa Komisyonu’nun yeni standartları birçok kişiyi mutlu edecek olsa da bu standartın ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.

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