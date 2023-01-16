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    Avrupa’nın yaşadığı enerji krizi büyük bir fırsata dönüşüyor

    Avrupa’da yaşanan enerji krizi herkes için kötü bir senaryo olarak görülmüyor olabilir. Bir enerji şirketi olan Solarwatt, güneş enerjisi sektörünün büyük bir gelir patlaması yaşamasını bekliyor.
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    Avrupa’nın yaşadığı enerji krizi büyük bir fırsata dönüşüyor Tam Boyutta Gör
    Ukrayna'daki savaş inkar edilemez bir enerji kriziyle sonuçlandı. Ancak, herkes bu sonuçtan muzdarip değilmiş gibi görünüyor. Almanya’da Rus gazının yerini alması beklenen güneş enerji sistemlerine yönelik artan talep bu alanda faaliyet gösteren firmalar için bir fırsat kapısına dönüşmüş durumda.

    Avrupa, Rus gazına alternatif arıyor

    Almanya’da bulunan enerji firması Solarwatt, sadece bu yılki gelirlerinde yüzde 52 artış yaşamayı ve toplamda 500 milyon euro gelir elde etmeyi bekliyor. Firma ayrıca 2025’te de gelirini 1 milyar euro seviyesine çıkarmayı planlıyor. Firmanın CEO's Detlef Neuhaus aynı zamanda personel sayısını da 800 seviyesinden 940 seviyesine çıkaracaklarını belirtti. Bu arada Solarwatt'ın satışları 2021 yılında 160 milyon euro düzeyindeyken bu sayı 2022’de iki kat artarak 330 milyon euroya erişti.

    Avrupa’da ev sahipleri güneş panelleri, piller ve ısı pompaları kurarak Rus gazını ikame edecek alternatifler arıyor. Solarwatt ise müşterilerine çoğunlukla ev odaklı güneş enerji sistemleri sunuyor. Yine de her şey pembe değil. Mevcut başarısına rağmen, Solarwatt hala parça ve işçilik eksikliği ile mücadele ediyor. Bu konuda Neuhaus, "Tedarik zincirleri ve kurulum kapasiteleri ile ilgili hala zorluklar var" dedi.

    Kıta, yenilenebilir enerji pazarına dönüşüyor

    Avrupa’nın yaşadığı enerji krizi büyük bir fırsata dönüşüyor Tam Boyutta Gör
    Buna ek olarak, paneller, piller, ısı pompası ve dijital yönetimden oluşan güneş enerjisi temelli değer zincirinin tamamı şu anda hala on binlerce euroya mal oluyor. Maliyet bakımından Avrupalıların alternatif sistemlere geçişi çok hızlı olmuyor. Ancak ilerleyen yıllarda maliyetlerin düşmesiyle güneş enerjisi çok ucuz bir yapıya bürünecek. Oslo merkezli Rystad Energy tarafından Kasım 2022'de yayınlanan bir rapora göre, güneş fotovoltaiklerini kullanarak elektrik üretme maliyeti 2030’da mevcut seçeneklerden 10 kat daha ucuz olacak.

    Genel olarak bakıldığında, Avrupa büyük bir yenilenebilir enerji pazarına dönüşüyor diyebiliriz. Birçok firmanın burada rekabete girmesi ve maliyetlerin giderek düşmesi bekleniyor. Avrupa ülkeleri karbon emisyonlarını azaltmak için daha fazla yenilenebilir enerji tesisi kurmaya çalıştıkça, bu tesislerin ortalama sermaye maliyetinin Watt başına 1,2 euroya düşeceği belirtiliyor.

    Kaynakça https://www.rystadenergy.com/news/energy-crisis-the-beginning-of-the-end-for-gas-fired-power-in-europe https://interestingengineering.com/innovation/eu-energy-crisis-solar-power-germany
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