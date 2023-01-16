Avrupa’nın yaşadığı enerji krizi büyük bir fırsata dönüşüyor

Avrupa, Rus gazına alternatif arıyor
Almanya’da bulunan enerji firması Solarwatt, sadece bu yılki gelirlerinde yüzde 52 artış yaşamayı ve toplamda 500 milyon euro gelir elde etmeyi bekliyor. Firma ayrıca 2025’te de gelirini 1 milyar euro seviyesine çıkarmayı planlıyor. Firmanın CEO's Detlef Neuhaus aynı zamanda personel sayısını da 800 seviyesinden 940 seviyesine çıkaracaklarını belirtti. Bu arada Solarwatt'ın satışları 2021 yılında 160 milyon euro düzeyindeyken bu sayı 2022’de iki kat artarak 330 milyon euroya erişti.
Avrupa’da ev sahipleri güneş panelleri, piller ve ısı pompaları kurarak Rus gazını ikame edecek alternatifler arıyor. Solarwatt ise müşterilerine çoğunlukla ev odaklı güneş enerji sistemleri sunuyor. Yine de her şey pembe değil. Mevcut başarısına rağmen, Solarwatt hala parça ve işçilik eksikliği ile mücadele ediyor. Bu konuda Neuhaus, "Tedarik zincirleri ve kurulum kapasiteleri ile ilgili hala zorluklar var" dedi.
Kıta, yenilenebilir enerji pazarına dönüşüyor
Genel olarak bakıldığında, Avrupa büyük bir yenilenebilir enerji pazarına dönüşüyor diyebiliriz. Birçok firmanın burada rekabete girmesi ve maliyetlerin giderek düşmesi bekleniyor. Avrupa ülkeleri karbon emisyonlarını azaltmak için daha fazla yenilenebilir enerji tesisi kurmaya çalıştıkça, bu tesislerin ortalama sermaye maliyetinin Watt başına 1,2 euroya düşeceği belirtiliyor.Kaynakça https://www.rystadenergy.com/news/energy-crisis-the-beginning-of-the-end-for-gas-fired-power-in-europe https://interestingengineering.com/innovation/eu-energy-crisis-solar-power-germany Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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