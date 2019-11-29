Avrupa Uzay Ajansı'na rekor bütçe verildi: İşte Avrupalıların uzaydaki hedefleri

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Avrupa Uzay Ajansı (ESA), tarihinin en yüksek bütçesine kavuşuyor. ESA üyesi 22 ülkenin katılımıyla bugün Sevilla'da gerçekleşen toplantının ardından uzay ajansının yeni bütçesi resmen belirlendi. Buna göre ESA'nın önümüzdeki beş yıllık bütçesi tam 14,4 milyar euro olacak.

Bütçenin onaylanmasının ardından basına bazı açıklamalar yapan ESA başkanı Jan Wörner,"Evet, şu anda karşınızda çok mutlu bir genel müdür var. Bizim teklifimizden bile daha yüksek bir bütçe bu, hepimiz için sürpriz oldu. Basit bir konu gibi görünüyor ama inanın durum hiç de öyle değil. NASA'nın sadece bir devleti var, bizimse 22." ifadelerini kullandı.

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Avrupa Uzay Ajansı'nın yeni bütçesindeki en büyük pay 3,3 milyar euroyla Almanya'ya ait. Almanya'yı 2,65 miyar euroyla Fransa ve 2,3 milyar euroyla İtalya takip ediyor.

Yeni bütçe hangi alanlarda kullanılacak?

Lunar Gateway - Ay'ın yörüngesinde inşa edilecek olan bu yeni uzay istasyonu, Avrupa Uzay Ajansı'nın şu anda en büyük önceliklerinden birisi. ESA burada NASA, Roskosmos ve JAXA gibi uluslararası birçok uzay ajansıyla ortak çalışıyor. Lunar Gateway, 2024 yılında görev süresinin sonuna gelecek olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yerini alacak. Avrupalı astronotlor böylece ilk kez Ay'a gidecek.

- Ay'ın yörüngesinde inşa edilecek olan bu yeni uzay istasyonu, Avrupa Uzay Ajansı'nın şu anda en büyük önceliklerinden birisi. ESA burada NASA, Roskosmos ve JAXA gibi uluslararası birçok uzay ajansıyla ortak çalışıyor. Lunar Gateway, 2024 yılında görev süresinin sonuna gelecek olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yerini alacak. Avrupalı astronotlor böylece ilk kez Ay'a gidecek. Hera - Bugünkü bütçeyle birlikte Hera misyonu için de yeşil ışık yakıldı. Hera, NASA'nın DART misyonuyla direkt bağlantılı bir görev olacak. Hera'nın 2027 yılında Didymos asteroitlerine ulaşması bekleniyor. Uzay aracı burada hem DART görevinin sonuçlarını inceleyecek hem de Didymos asteroitlerini yakından gözlemleme fırsatı yakalayacak. NASA'nın bir asteroitin yörüngesini değiştirmeye çalışacağı DART göreviyle ilgili daha fazla detay için buraya tıklayabilirsiniz.

- Bugünkü bütçeyle birlikte Hera misyonu için de yeşil ışık yakıldı. Hera, NASA'nın DART misyonuyla direkt bağlantılı bir görev olacak. Hera'nın 2027 yılında Didymos asteroitlerine ulaşması bekleniyor. Uzay aracı burada hem DART görevinin sonuçlarını inceleyecek hem de Didymos asteroitlerini yakından gözlemleme fırsatı yakalayacak. NASA'nın bir asteroitin yörüngesini değiştirmeye çalışacağı DART göreviyle ilgili daha fazla detay için tıklayabilirsiniz. LISA - Tam adıyla Lazer İnterferometre Uzay Anteni, tarihin ilk uzay tabanlı kütleçekim dalgası dedektörü olacak. 2030'lu yılların başında yörüngeye gönderilmesi beklenen LISA'nın, kütleçekim dalgalarını bugüne kadar hiç olmadığı kadar net bir şekilde ölçmesi ve bu alanda bir devrim yaratması bekleniyor.

- Tam adıyla Lazer İnterferometre Uzay Anteni, tarihin ilk uzay tabanlı kütleçekim dalgası dedektörü olacak. 2030'lu yılların başında yörüngeye gönderilmesi beklenen LISA'nın, kütleçekim dalgalarını bugüne kadar hiç olmadığı kadar net bir şekilde ölçmesi ve bu alanda bir devrim yaratması bekleniyor. Mars Sample Return - ESA bu görevde yine NASA'yla birlikte çalışıyor. Hedef ise tarihte bir ilki başarmak: Mars'tan Dünya'ya örnek maddeler getirmek. Uzay aracının 2026 yılında fırlatılması ve 2027'de Mars'a ulaşması bekleniyor. Mars Sample Return misyonuyla ilgili daha fazla bilgi burada .

- ESA bu görevde yine NASA'yla birlikte çalışıyor. Hedef ise tarihte bir ilki başarmak: Mars'tan Dünya'ya örnek maddeler getirmek. Uzay aracının 2026 yılında fırlatılması ve 2027'de Mars'a ulaşması bekleniyor. Mars Sample Return misyonuyla ilgili daha fazla bilgi . Kara delik görevi Athena - ESA'nın kara delikleri incelemek için özel olarak tasarladığı yeni teleskobu Athena'nın 2031 yılında uzaya fırlatılması bekleniyor. Athena, LISA kütleçekim dedektörüyle birlikte evreni anlayış şeklimizi tamamıyla değiştirebilir.

- ESA'nın kara delikleri incelemek için özel olarak tasarladığı yeni teleskobu Athena'nın 2031 yılında uzaya fırlatılması bekleniyor. Athena, LISA kütleçekim dedektörüyle birlikte evreni anlayış şeklimizi tamamıyla değiştirebilir. Space Rider - Avrupa Uzay Ajansı'nın yeni tekrar kullanılabilir uzay aracı. Space Rider, bir Vega-C roketiyle uzaya gönderilecek ve alçak Dünya yörüngesinde aylarca görev yapabilecek. Mürettebatsız bir uzay aracı olan Space Rider'ın yörüngede çeşitli mikrogravite deneyleri gerçekleştirebileceği söyleniyor. Space Rider görevini tamamladıktan sonra Yeryüzü'ne geri dönüp tıpkı bir uçak gibi iniş yapabilecek.

- Avrupa Uzay Ajansı'nın yeni tekrar kullanılabilir uzay aracı. Space Rider, bir Vega-C roketiyle uzaya gönderilecek ve alçak Dünya yörüngesinde aylarca görev yapabilecek. Mürettebatsız bir uzay aracı olan Space Rider'ın yörüngede çeşitli mikrogravite deneyleri gerçekleştirebileceği söyleniyor. Space Rider görevini tamamladıktan sonra Yeryüzü'ne geri dönüp tıpkı bir uçak gibi iniş yapabilecek. 5G - Avrupa Uzay Ajansı, 5G ağlarıyla direkt olarak entegre çalışacak olan dünyanın ilk tamamıyla esnek uydu sistemini geliştirecek. ESA, 5G'nin gelişiminde önemli rol oynuyor.

http://www.esa.int/About_Us/Corporate_news/ESA_ministers_commit_to_biggest_ever_budget