Avustralya'dan Google'a 60 milyon dolarlık ceza: Konum verilerinde yanıltıcı olmakla suçlanıyor

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ABD merkezli teknoloji devi Google, düzenleyici kurumlar tarafından kesilen cezalar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Şirket şimdi de, Android cihazlar aracılığıyla toplanan kişisel konum verileri sebebiyle, Avustralya Federal Mahkemesi tarafından 60 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Google kabul etti

İlk olarak 2019 yılında açılan ve halihazırda sonuçlanan davada Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), bir kullanıcının konum geçmişi kapalı olsa bile, Google’ın web ve uygulamalardan kullanıcı konum verilerini toplamaya devam edip etmediğinin belirsiz olduğunu öne sürdü. Ayrıca servisin performans özellikleri hakkında yanıltıcı beyanlarda bulunması sonucunda iki tüketici yasasını da ihlal ettiğini tespit etti.

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Geçtiğimiz yıl Google, bulgulara katılmadığını ve temyize gitmeyi düşündüğünü açıklasa da verilen kararı onayladı. ACCC Başkanı Gina Cass-Gottlieb, "Mahkeme tarafından verilen bu önemli ceza, dijital platformlara ve irili ufaklı diğer işletmelere, verilerinin nasıl toplandığı ve kullanıldığı konusunda tüketicileri yanıltmamaları gerektiğine dair güçlü bir mesaj gönderiyor" sözlerini dile getirdi.

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