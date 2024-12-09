One UI 7 ile gelen Galaxy S25 serisi videolarda gürültüyü yok edecek

Galaxy S25, One UI 7 ile şahlanacak
Samsung’un yeni nesil akıllı telefon serisi Galaxy S25, video kaydı sırasında arka plan gürültüsünü azaltan ve sesleri netleştiren yapay zeka destekli bir özellik sunmaya hazırlanıyor. “Audio Eraser” olarak adlandırılan özellik kullanıcıların video kayıtlarındaki rüzgar, trafik veya diğer arka plan seslerini azaltmasına ya da tamamen kaldırmasına olanak tanıyacak. Bu işlem sırasında insan seslerinin netliği korunacak.
Yazma Yardımı Araçları ile kullanıcıların içeriği özetlemesine, yazım ve dilbilgisini kontrol etmesine ve notları otomatik olarak madde işaretleri şeklinde biçimlendirmesine olanak tanınacak. Galaxy AI’a dahil olacak bu özellik uygulamalar arasında geçiş yapılmadan çalışacak. Çağrı Transkripti ise etkinleştirildiğinde arama kayıtlarını otomatik olarak yazıya dökecek. Bu özellik, aramalar sırasında manuel not alma ihtiyacını ortadan kaldıracak.
Bir diğer önemli özellik ise NowBar. Now Bar adı verilen yeniden tasarlanmış bildirim sistemi, iletişimi kolaylaştırıyor ve önemli bildirimlere doğrudan cihazın kilit ekranından daha kolay erişim sağlıyor. Bu özellik kilit ekranını sürekli açmayı azaltacak. Now Bar gelecekteki Galaxy S serisi cihazlarda desteklenecek ve gelecekteki güncellemelerde daha da akıllı bir deneyim sunacak şekilde geliştirilecek. Samsung tüm bunların yanında kamera arayüzünü de elden geçirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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