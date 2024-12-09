One UI 7 ile gelen Galaxy S25 serisi videolarda gürültüyü yok edecek

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Tam Boyutta Gör Samsung bir süre önce Galaxy S24 serisi özelinde One UI 7 Beta programını resmen başlatmıştı. Android 15 tabanlı One UI 7'nin kararlı sürümü Ocak ayında tanıtılması beklenen Galaxy S25 serisi ile piyasaya sürülecek olsa da Beta sürecinde gelecek yeni özellikler netleşmeye devam ediyor. Görünüşe göre Samsung, videolarda arka plan gürültüsünü kaldırmak için yapay zekayı aktif olarak kullanacak.

Galaxy S25, One UI 7 ile şahlanacak

Samsung’un yeni nesil akıllı telefon serisi Galaxy S25, video kaydı sırasında arka plan gürültüsünü azaltan ve sesleri netleştiren yapay zeka destekli bir özellik sunmaya hazırlanıyor. “Audio Eraser” olarak adlandırılan özellik kullanıcıların video kayıtlarındaki rüzgar, trafik veya diğer arka plan seslerini azaltmasına ya da tamamen kaldırmasına olanak tanıyacak. Bu işlem sırasında insan seslerinin netliği korunacak.

One UI 7, açık bir şekilde Samsung’un en büyük One UI güncellemesi olarak tarihe geçecek gibi görünüyor. Görsel ve işlevsel çok sayıda güncellemeyi içerecek olan yeni sürümde yapay zeka da ön planda olacak. Bunlar arasında Yazma Yardımı Araçları, Otomatik Çağrı Dökümü ve NowBar bulunuyor.

Samsung, One UI 7 betayı yayınladı: İşte yenilikler 3 gün önce eklendi

Yazma Yardımı Araçları ile kullanıcıların içeriği özetlemesine, yazım ve dilbilgisini kontrol etmesine ve notları otomatik olarak madde işaretleri şeklinde biçimlendirmesine olanak tanınacak. Galaxy AI’a dahil olacak bu özellik uygulamalar arasında geçiş yapılmadan çalışacak. Çağrı Transkripti ise etkinleştirildiğinde arama kayıtlarını otomatik olarak yazıya dökecek. Bu özellik, aramalar sırasında manuel not alma ihtiyacını ortadan kaldıracak.

Bir diğer önemli özellik ise NowBar. Now Bar adı verilen yeniden tasarlanmış bildirim sistemi, iletişimi kolaylaştırıyor ve önemli bildirimlere doğrudan cihazın kilit ekranından daha kolay erişim sağlıyor. Bu özellik kilit ekranını sürekli açmayı azaltacak. Now Bar gelecekteki Galaxy S serisi cihazlarda desteklenecek ve gelecekteki güncellemelerde daha da akıllı bir deneyim sunacak şekilde geliştirilecek. Samsung tüm bunların yanında kamera arayüzünü de elden geçirecek.

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One UI 7 ile gelen Galaxy S25 videolarda gürültüyü yok edecek