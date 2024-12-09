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    Samsung Galaxy S25 Ultra'nın RAM ve depolama seçenekleri ortaya çıktı

    Samsung Galaxy S25 Ultra'nın depolama ve RAM açısından üç modeli olacak. Samsung, muhtemelen cihaz içi yapay zeka için S24 Ultra'ya kıyasla bellek kapasitesini artırıyor.
    samsung galaxy s25 ultra 16gb ram Tam Boyutta Gör
    Samsung’un 2025 başlarında piyasaya süreceği Galaxy S25 serisinin üst modeli için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni bir rapor, Galaxy S25 Ultra’nın 16 GB RAM ile geleceğini söylüyor. Samsung, 16GB RAM’i en son Galaxy S21 Ultra’da sunmuştu, ondan sonra çıkan modellerde 12GB RAM’i tercih etti.

    Samsung Galaxy S25 Ultra, 16GB RAM ile gelecek

    Galaxy S25 Ultra’nın 256GB, 512GB ve 1TB depolama seçenekleri olacak. 16GB RAM baz modelde olmayacak, 12GB RAM + 256GB, 16GB RAM + 512GB ve 16GB RAM + 1TB depolama seçeneği olacak. Mevcut Galaxy S24 Ultra da aynı depolama seçeneğiyle geliyor ancak hangisini seçerseniz seçin 12GB RAM mevcut.

    Yapay zeka ve üretken görevler daha fazla kaynak gerektirdiğinden 16GB RAM’a yükseltme verimliliği önemli ölçüde artıracaktır. Güçlü donanım birçok yenilik ve iyileştirme getiren One UI 7 ile eşleştiğinde Samsung S25 Ultra, harika bir deneyim sunacaktır.

    Samsung’un yeni Galaxy S25 telefonlarını Şubat ayı başlarında satışa sunması bekleniyor.

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