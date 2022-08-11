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Oyun dünyasında büyük bir yatırıma imza atarak Activision Blizzard’ı satın alan Microsoft, 69 milyar dolarlık devasa anlaşmanın düzenleyici onayından geçmesini bekliyor. Geçtiğimiz günlerde Brezilya'nın Ekonomik Savunma İdari Konseyi'ne(CADE)yeni anlaşma hakkında endişelerini dile getiren Sony’e, Microsoft cephesinden yanıt geldi.

Game Pass'ten korkmakla suçladı

Açıklamalarında Sony'nin ''Call of Duty ve Blizzard oyunlarının Game Pass'e eklenmesinin bir devrilme noktası oluşturacağı ve müşterileri PlayStation satın almaktan uzaklaştıracağı'' yönündeki endişelerine atıfta bulunan Microsoft, Sony'nin yeni bir iş modeli olan abonelik hizmetinden korktuğunu dile getirdi.

Bilindiği üzere Sony, Xbox'ın Game Pass sistemine Playstation Plus ve Playstation Now'ı yeniden yapılandırarak yanıt verdi. Ancak Microsoft, Horizon Forbidden West veya Gran Turismo 7 gibi yeni yapımların abonelik sistemine eklenmediğini belirterek, Sony'nin yeni iş modeline tam olarak bağlı kalmakta tereddüt ettiğini ima etti.

Sony, Activision Blizzard anlaşmasın endişeli: Rakip olamayabilir 1 hf. önce eklendi

Açıklamalarının devamında Sony'nin Deathloop, Ghostwire Tokyo ve Final Fantasy VII Remake gibi oyunları ''Xbox'tan uzak tutma anlaşmalarına'' dem vuran Microsoft, Call of Duty'in yakın zamanda Xbox'a özel olmayacağını tekrar yineledi. Bununla birlikte Activision Blizzard anlaşmasının Ağustos ayı içerisinde onaylanması beklenirken, görünüşe göre iki şirket arasında yaşanan gerilim tırmanmaya devam edecek.

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Microsoft, Sony'i Game Pass'ten korkmakla suçladı