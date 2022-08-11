Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, Sony'i Game Pass'ten korkmakla suçladı

    Activision Blizzard anlaşması hakkında endişelerine dile getiren Sony'e, Microsoft cephesinden yanıt geldi. Yazılım devi, Playstation'ın özel anlaşmalarına dem vurarak sert eleştirilerde bulundu.
    Oy Ver

    Microsoft, Sony'i Game Pass'ten korkmakla suçladı
    Tam Boyutta Gör

    Oyun dünyasında büyük bir yatırıma imza atarak Activision Blizzard’ı satın alan Microsoft, 69 milyar dolarlık devasa anlaşmanın düzenleyici onayından geçmesini bekliyor. Geçtiğimiz günlerde Brezilya'nın Ekonomik Savunma İdari Konseyi'ne(CADE)yeni anlaşma hakkında endişelerini dile getiren Sony’e, Microsoft cephesinden yanıt geldi.

    Game Pass'ten korkmakla suçladı

    Açıklamalarında Sony'nin ''Call of Duty ve Blizzard oyunlarının Game Pass'e eklenmesinin bir devrilme noktası oluşturacağı ve müşterileri PlayStation satın almaktan uzaklaştıracağı'' yönündeki endişelerine atıfta bulunan Microsoft, Sony'nin yeni bir iş modeli olan abonelik hizmetinden korktuğunu dile getirdi.

    Bilindiği üzere Sony, Xbox'ın Game Pass sistemine Playstation Plus ve Playstation Now'ı yeniden yapılandırarak yanıt verdi. Ancak Microsoft, Horizon Forbidden West veya Gran Turismo 7 gibi yeni yapımların abonelik sistemine eklenmediğini belirterek, Sony'nin yeni iş modeline tam olarak bağlı kalmakta tereddüt ettiğini ima etti.

    Açıklamalarının devamında Sony'nin Deathloop, Ghostwire Tokyo ve Final Fantasy VII Remake gibi oyunları ''Xbox'tan uzak tutma anlaşmalarına'' dem vuran Microsoft, Call of Duty'in yakın zamanda Xbox'a özel olmayacağını tekrar yineledi. Bununla birlikte Activision Blizzard anlaşmasının Ağustos ayı içerisinde onaylanması beklenirken, görünüşe göre iki şirket arasında yaşanan gerilim tırmanmaya devam edecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG şarj cihazlarının kurulumu başladı

    Profil resmi
    Liquist 1 gün önce

    ecek acak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A5 V17.2.3
    Monster Abra A5 V17.2.3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız