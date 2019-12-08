Avustralya Radyasyondan Korunma Ajansı açıkladı: 5G teknolojisi sağlığa zararlı mı?

Avustralya Radyasyondan Korunma ve Nükleer Güvenlik Ajansı (ARPANSA), 5G teknolojisinin insan sağlığına zararlı olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulamadığını açıkladı.

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Tartışmalar sürüyor

ARPANSA'da görev yapan bilim insanları, Elektromanyetik Aşırı Duyarlılık sendromu olan kişiler üzerinde bir test gerçekleştirildiğini duyurdu. Çalışma sırasında farkında olmadan güçlü elektromanyetik radyasyona sahip bir odaya girmeleri istenen bu kişilerin hiçbirinin, odada radyasyon olup olmadığını tespit edemediği ve dolayısıyla etkilenmediği kaydedildirken, bunun bir plasebo kontrol testi de olduğunu belirttiler.

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Araştırma ekibinin lideri Ken Karipidis, Elektromanyetik Aşırı Duyarlılık semptomlarının gerçekte var olduğuna dikkat çekerek, aşırı duyarlılığın insan sağlığına zararının bilimsel olarak kanıtlanmadığını ifade etti ve: "Aşıdan korkan ve Dünya'nın düz olduğunu düşünen insanların zihniyetini değiştirmek çok zor." dedi. Araştırmalar henüz 5G'nin sağlığa kötü etkisini göstermemiş olsa da, bu konunun uzunca bir süre daha tartışılacağı su götürmez bir gerçek.

https://www.zdnet.com/article/australias-radiation-safety-agency-reinforces-that-5g-is-safe/