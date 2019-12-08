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    Avustralya Radyasyondan Korunma Ajansı açıkladı: 5G teknolojisi sağlığa zararlı mı?

    Birçok insan tarafından sağlığa zararlı etkileri olduğu iddia edilen 5G teknolojisini test eden Avustralya Radyasyondan Korunma ve Nükleer Güvenlik Ajansı sonucu açıkladı.
    4 gün
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Avustralya Radyasyondan Korunma Ajansı açıkladı: 5G teknolojisi sağlığa zararlı mı?

    Avustralya Radyasyondan Korunma ve Nükleer Güvenlik Ajansı (ARPANSA), 5G teknolojisinin insan sağlığına zararlı olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulamadığını açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Sağlık Bakanı Yardımcısı, robot doktor uygulamasına geçileceğini açıkladı"

    Tartışmalar sürüyor

    ARPANSA'da görev yapan bilim insanları, Elektromanyetik Aşırı Duyarlılık sendromu olan kişiler üzerinde bir test gerçekleştirildiğini duyurdu. Çalışma sırasında farkında olmadan güçlü elektromanyetik radyasyona sahip bir odaya girmeleri istenen bu kişilerin hiçbirinin, odada radyasyon olup olmadığını tespit edemediği ve dolayısıyla etkilenmediği kaydedildirken, bunun bir plasebo kontrol testi de olduğunu belirttiler.

    Avustralya Radyasyondan Korunma Ajansı açıkladı: 5G teknolojisi sağlığa zararlı mı?
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    Araştırma ekibinin lideri Ken Karipidis, Elektromanyetik Aşırı Duyarlılık semptomlarının gerçekte var olduğuna dikkat çekerek, aşırı duyarlılığın insan sağlığına zararının bilimsel olarak kanıtlanmadığını ifade etti ve: "Aşıdan korkan ve Dünya'nın düz olduğunu düşünen insanların zihniyetini değiştirmek çok zor." dedi. Araştırmalar henüz 5G'nin sağlığa kötü etkisini göstermemiş olsa da, bu konunun uzunca bir süre daha tartışılacağı su götürmez bir gerçek.



    https://www.zdnet.com/article/australias-radiation-safety-agency-reinforces-that-5g-is-safe/ Yorum Yaz
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    H34RTL3SS 4 gün en beğenilen
    çernobilden sonra kanserden ölenlerde fark etmemiştir röntgen yada tomogrofi çekerkende hissetmiyorsun ama naparsın hissedilebilecek kadar güçlüyse zaten fazla yaşamazsın zamanını iyi geçirmeye bak
    çernobilden sonra kanserden ölenlerde fark etmemiştir röntgen yada tomogrofi çekerkende hissetmiyorsun ama naparsın hissedilebilecek kadar güçlüyse zaten fazla ...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    darkaura 4 gün babgozd
    Ona bakarsaniz gorunur kirmizi isik 400000ghz yesil isik 530000ghz, mavi isik 700000ghz. Gorunur isigin frekansi 400bin ila 700bin ghz arasi. Isiginda bir elektromagnetik radrasyon oldugunu gozden kaciriyorsunuz. Ve bizim iletisim sinyallerimizden 100binlerce kat daha guclu. Miktar olarakda enerji olarakda. Miktar olarak gunes isigi metrekareye 300watt civarindadadir. Herhangi bir baz istasyonunun cok cok otesinde. Bir seyin adinda radyasyon gecmesi hemen ezber reflekslere neden oluyor. Avustralya ajansi dogru soylemis, dunyanin duz olduguna inananlari aksine ikna etmesi cok zor.
    Ona bakarsaniz gorunur kirmizi isik 400000ghz yesil isik 530000ghz, mavi isik 700000ghz. Gorunur isigin frekansi 400bin ila 700bin ghz arasi. Isiginda bir elekt...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    TalihsizSerüvenci 3 gün yeni yorumcu
    Asıl sorun 5G de 1GB internetle nasıl duracağız? Video yanlışlıkla 8K açılırsa saniyesinde çöp. Sonra ver yine 19 lira.
    10 Mbit fiber über tüper hiper siper süper sınırsız manyak çöp internet de olabilir.
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    Musty3535123 3 gün
    boşuna kasmayın, yaşayıp görecez. zararlı densede 5 seneye heryerde 5g çekecek.
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    babgozd 4 gün
    5G frekansları mikrodalga fırınların üçte birine kadar yükselebiliyor. 4G en fazla 2.5GHz iken 5G 95GHz'e kadar çıkabiliyor. O yüzden bu konuda iyi çalışma yapılması gerekiyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    darkaura 4 gün babgozd
    Ona bakarsaniz gorunur kirmizi isik 400000ghz yesil isik 530000ghz, mavi isik 700000ghz. Gorunur isigin frekansi 400bin ila 700bin ghz arasi. Isiginda bir elektromagnetik radrasyon oldugunu gozden kaciriyorsunuz. Ve bizim iletisim sinyallerimizden 100binlerce kat daha guclu. Miktar olarakda enerji olarakda. Miktar olarak gunes isigi metrekareye 300watt civarindadadir. Herhangi bir baz istasyonunun cok cok otesinde. Bir seyin adinda radyasyon gecmesi hemen ezber reflekslere neden oluyor. Avustralya ajansi dogru soylemis, dunyanin duz olduguna inananlari aksine ikna etmesi cok zor.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    infom@n 4 gün
    5G zararlıdır diyenlerin elinde 1 tane bile kanıt yok.

    Dünya düzdür diyenler gibi boluna sallıyorlar.
    Yanıtla +1
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    H34RTL3SS 4 gün en beğenilen
    çernobilden sonra kanserden ölenlerde fark etmemiştir röntgen yada tomogrofi çekerkende hissetmiyorsun ama naparsın hissedilebilecek kadar güçlüyse zaten fazla yaşamazsın zamanını iyi geçirmeye bak
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Ulan Musk 4 gün H34RTL3SS
    Hocam verdiğiniz örneklerin hepsi iyonlaştırıcı radyasyon grubuna dahil. Onların zararlarını zaten biliyoruz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    joven 4 gün
    Cep telefonu belki bir otuz senedir hayatımızın içerisinde vardır şimdiye kadar cep telefonu sinyallerinden kaynaklı resmi bir ölüm duyurusu duymadım görmedim okumadım ama telefonla selfi çekerken ölen ahmak epey duydum okudum.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    estrofem 4 gün joven
    direk ölmek değil, yaşam süresini kısaltır belki. emar'ın da ''bilinen'' bir zararı yok. 40 yıl sonra belki emar'ın zararını bulacaklar yada belkide hiçbir zararı yoktur bilemeyiz.
    Yanıtla +2
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    joven 4 gün
    Boşa yapılan bihiçare tartışmalar 5g öyle yada böyle çoğalıp 6g 7g vs. liste uzar gider yolunu açacak.
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    5g, sağlık ve
    5 etiket daha ARPANSA radyasyon Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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