AYANEO Pocket EVO Android konsolu duyuruldu

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Tam Boyutta Gör Ağırlığını Windows tabanlı taşınabilir konsollara veren Çinli AYANEO, büyüyen Android konsol trendine uzak kalmıyor. Firmanın yeni Android el konsolu rekabette öne çıkmayı amaçlıyor.

AYANEO Pocket EVO neler sunuyor?

AYANEO Pocket EVO taşınabilir konsol firmanın Windows konsollarındaki tasarım çizgilerini devam ettiriyor. 7 inçlik Full HD AMOLED ekranında 120Hz tazeleme hızı sunan konsol Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2 yonga setinden gücünü alıyor. Sistem 15W aktif soğutma ile soğutuluyor.

AYANEO Pocket Micro retro oyun sevenlere geliyor 1 ay önce eklendi

Android konsollarında ilk kez daha büyük ölçülerde Hall joystick kontrolcü sunan cihaz diagonal tuş dizilimine sahip. Titreşim motoru da kontrolcünün hissiyatını güçlendiriyor. AYASpace yönetim yazılımı ile oyunlarda performans optimizasyonu ve tuş haritalama imkânı da sunulmuş. 8000mAh batarya uzun oyun süreleri sunuyor. Henüz AYANEO Pocket EVO ne zaman piyasaya çıkacak açıklanmadı.

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