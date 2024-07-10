AYANEO Pocket EVO Android konsolu duyuruldu

AYANEO Pocket EVO neler sunuyor?
AYANEO Pocket EVO taşınabilir konsol firmanın Windows konsollarındaki tasarım çizgilerini devam ettiriyor. 7 inçlik Full HD AMOLED ekranında 120Hz tazeleme hızı sunan konsol Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2 yonga setinden gücünü alıyor. Sistem 15W aktif soğutma ile soğutuluyor.
Android konsollarında ilk kez daha büyük ölçülerde Hall joystick kontrolcü sunan cihaz diagonal tuş dizilimine sahip. Titreşim motoru da kontrolcünün hissiyatını güçlendiriyor. AYASpace yönetim yazılımı ile oyunlarda performans optimizasyonu ve tuş haritalama imkânı da sunulmuş. 8000mAh batarya uzun oyun süreleri sunuyor. Henüz AYANEO Pocket EVO ne zaman piyasaya çıkacak açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.