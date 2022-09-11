AYANEO Geek 2 oyun konsolu duyuruldu

Taşınabilir Windows konsolların bilinen isimlerinden AYANEO henüz son sözünü söylemedi. Duyurulan tam 6 farklı AYA NEO konsolunun (ve Pro versiyonlar) ardından firma AYANEO Geek 2 konsolunu duyurdu.
AYANEO Geek 2 özellikleri ve fiyatı
AYANEO Geek 2 konsolu AMD Ryzen 7 6800U APU yongasından güç alıyor. 8 çekirdek ve 16 izlek biriminden oluşan yonga setinde AMD Radeon 680M grafik birimi 2200MHz seviyesinde çalışıyor.
Oyun performansı açısından oldukça başarılı olsa da AYANEO Geek 2 karşısına yine firmanın aynı işlemciye sahip AYA NEO 2 ve AYA NEO Flip konsolları çıkıyor. Kısaca tüketici hangisini seçeceğini şaşıracak gibi. Konsolun depolaması 512GB.
Siyah ve şeffaf renk seçeneğine sahip olan konsol yine diğer modellere benzer bir gövde ile tuş takımı sunuyor. AYANEO Geek 2 konsolunu firmanın kış döneminde piyasaya süreceği tahmin ediliyor ve fiyatı 635$ olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Abone sayısı doğru mudur acaba
içerik cok iyi teşekkürler
@gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...
Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler