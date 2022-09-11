AYANEO Geek 2 oyun konsolu duyuruldu

Tam Boyutta Gör

Taşınabilir Windows konsolların bilinen isimlerinden AYANEO henüz son sözünü söylemedi. Duyurulan tam 6 farklı AYA NEO konsolunun (ve Pro versiyonlar) ardından firma AYANEO Geek 2 konsolunu duyurdu.

AYANEO Geek 2 özellikleri ve fiyatı

AYANEO Geek 2 konsolu AMD Ryzen 7 6800U APU yongasından güç alıyor. 8 çekirdek ve 16 izlek biriminden oluşan yonga setinde AMD Radeon 680M grafik birimi 2200MHz seviyesinde çalışıyor.

AYA NEO Flip geliyor 2 ay önce eklendi

Oyun performansı açısından oldukça başarılı olsa da AYANEO Geek 2 karşısına yine firmanın aynı işlemciye sahip AYA NEO 2 ve AYA NEO Flip konsolları çıkıyor. Kısaca tüketici hangisini seçeceğini şaşıracak gibi. Konsolun depolaması 512GB.

Siyah ve şeffaf renk seçeneğine sahip olan konsol yine diğer modellere benzer bir gövde ile tuş takımı sunuyor. AYANEO Geek 2 konsolunu firmanın kış döneminde piyasaya süreceği tahmin ediliyor ve fiyatı 635$ olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

AYANEO Geek 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı