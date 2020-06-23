Azerbaycan, Türkiye'den SİHA alımına yeşil ışık yaktı

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Ordusunu yeni silah ve araç alımlarıyla güçlendirmeyi planlayan Azerbaycan’ın Türkiye’den Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) alacağı bir süredir konuşuluyordu.

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Azerbaycan Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov, bir televizyon programına yaptığı açıklamada bu konuya da açıklık getirdi. Yeni silah ve araç alımlarını değerlendiren Hasanov, program sunucusunun “Türk üretimi silahlı insansız hava araçları Suriye ve Libya’da başarı gösterdi. Azerbaycan’ın Türkiye’den SİHA alma niyeti var mı?” sorusunu “Bu yönde çalışmalar devam ediyor. Artık sonuç da var” şeklinde yanıtladı.

Ayrıca Bkz. "Türkiye'nin en büyük savunma ihracatında STM ve ASFAT iş birliği"

Bakan Hasanov, Türkiye’nin aynı zamanda askeri alanda Azerbaycan’a finansal yardım da sağladığını, Azerbaycan Meclisinin bir süre önce bu konudaki anlaşmayı da onayladığını söyledi.

Ukrayna ve Katar’dan sonra şimdi de Azerbaycan’a ihraç edileceği belirtilen Bayraktar TB2, geçtiğimiz haftalarda 200 bin uçuş saatini tamamlayarak gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı olmayı başarmıştı. Yüzde 93 yerlilik oranıyla üretilen SİHA; tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyeti, 150 kg faydalı yük kapasitesi ve 650 kg maksimum kalkış ağırlığı gibi özelliklere sahip.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/azerbaycan-turkiyeden-siha-alacak/1885948

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