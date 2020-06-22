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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'nin en büyük savunma ihracatında STM ve ASFAT iş birliği

    Devam etmekte olan Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında, STM ve ASFAT arasında ana tahrik sistemi tedariki ve entegrasyonuna yönelik mühendislik çözümleri konusunda anlaşma imzalandı.
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    Savunma Sanayi
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türkiye'nin en büyük savunma ihracatında STM ve ASFAT iş birliği

    Türkiye’nin en büyük savunma ihracatı olarak görülen Pakistan MİLGEM Projesi’ne yönelik yurt içinde kritik bir iş birliği anlaşmasına imza atıldı.

    Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ’den (STM) yapılan açıklamaya göre, şirket ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletmeleri AŞ (ASFAT) arasında Ana Tahrik Sistemi tedariki ve entegrasyonuna yönelik mühendislik çözümleri konusunda anlaşma imzalandı. Gemilerin en önemli platform sistemlerini oluşturan ana tahrik sistemleri, gemilerin hareketini sağlıyor.

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    ASFAT ana yükleniciliğinde Pakistan Deniz Kuvvetleri için üretilecek MİLGEM korvetlerinin inşası İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve Karaçi Tersanesi’nde gerçekleştirilecek. STM, Türkiye’nin en önemli askeri denizcilik ihracat projesine uluslararası tecrübesiyle katkıda bulunacak. STM sorumluluğunda gerçekleştirilecek çözüm sayesinde Pakistan Donanması, günümüz teknolojik yenilikleriyle gücüne güç katacak.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'nin ilk orta menzilli gemisavar füze motoru test edildi"

    Pakistan'ın ihtiyaçlarına yönelik olarak farklı askeri deniz projelerinde de doğrudan yer alan STM, Ocak 2013'te imzaladığı ve Ekim 2018'de teslim ettiği Pakistan Deniz İkmal Gemisi (PNS MOAWIN) ile Haziran 2016'da imzaladığı ve başarılı şekilde devam eden Pakistan Agosta 90 B Denizaltı Modernizasyonu ile bu ülkede faaliyet gösteriyor.

    STM, yurt içinde Türk Donanması'nın ihtiyaçları için geliştirilen MİLGEM Projesi 'nde de kritik görevler üstlendi. Mühendislik tecrübesiyle Türk sanayisinin azami katılımını sağlayarak yerlileştirmeye önemli katkılar sundu.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/en-buyuk-savunma-ihracatinda-kritik-imza/1885473 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 1 sa.
    Anladığım kadarı ile direkt teknoloji ihracatı yapılıyor. Açıkçası Pakistan dışında birisine yapılmasına hiç gönlüm razı olmaz ama buna 👍
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